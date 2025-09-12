Prison Break staat niet meer op Netflix – maar zo kijk je het toch

Misschien is het je al opgevallen, maar Prison Break is verdwenen van Netflix. Bij deze streamingdienst kun je de populaire serie wél kijken!

Hier is Prison Break wél te streamen

De eerste aflevering van Prison Break werd alweer twintig jaar geleden uitgezonden, maar de serie blijft mateloos populair. Prison Break was altijd op Netflix te bekijken, maar verdween onlangs opeens van de streamingdienst.

Gelukkig staan alle seizoenen nu op Disney Plus, dus je kan alle seizoenen gewoon blijven bingen! Je hebt natuurlijk wel een Disney Plus-abonnement nodig, maar dat hoeft je niet veel te kosten. Door een actie betaal je nu slechts 2,50 euro per maand voor de streamingdienst.

Een jaar lang Disney+ voor slechts 30 euro

Bij de Albert Heijn Voordeelshop kun je nu profiteren van een toffe deal. De webwinkel verkoopt vouchercodes, waarbij je 30 euro betaalt voor een jaar lang Disney Plus. Omgerekend is dat dus maar 2,50 euro per maand. Je krijgt dan het Standaard met Reclame-abonnement.

Met dit abonnement kijk je in full-hd-kwaliteit naar films en series en zie je af en toe reclame. Je kan op twee apparaten tegelijk streamen en genieten van 5.1-geluid. De actie loopt tot en met 21 september.

Zo werkt het

Als je via de Albert Heijn Voordeelshop een voucher voor Disney Plus koopt, krijg je in je inbox een unieke code. Die kun je vervolgens verzilveren via deze pagina van Disney, waarna je direct toegang hebt tot alle films en series.

Houd er wel rekening mee dat je abonnement na twaalf maanden automatisch wordt verlengd en je de normale prijs gaat betalen van het Standaard met reclame-abonnement. Dan ben je 5,99 euro per maand kwijt. Natuurlijk kun je te zijner tijd ook het abonnement opzeggen, als je Disney Plus toch niet meer gebruikt.

Geen zin om een jaar lang vast te zitten aan de streamingdienst? Disney Plus heeft ook zelf een aanbieding, waarbij je de eerste drie maanden 2,99 euro per maand betaalt. Deze aanbieding geldt tot en met 26 september.

Prison Break blijft populair

Prison Break blijft, ondanks dat de serie al heel wat jaren oud is, erg populair. In de serie volg je Michael Scofield, wiens broer (Lincoln Burrows) in de gevangenis zit en is veroordeeld tot de doodstraf.

Om Lincoln te redden, pleegt Michael een bankoverval om op deze manier in dezelfde gevangenis terecht te komen. Daar moet hij vervolgens een gecompliceerd ontspanningsplan uitvoeren.

Alle vijf seizoenen van Prison Break zijn op Disney Plus te bekijken. In totaal zijn er 88 afleveringen, dus je bent er wel even mee zoet.