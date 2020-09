7 toffe en betaalbare draadloze headsets en oordopjes op een rij

Oordopjes en headsets zijn er in allerlei vormen en prijsklassen en draadloos muziek luisteren is de toekomst. Daarom hebben we de zeven beste draadloze headsets en oordopjes voor rond de 100 euro (of veel minder) voor je op een rijtje gezet.

Draadloze headsets en oordopjes voor zo’n 100 euro

Volgens veel mensen is draadloos muziek luisteren simpelweg de toekomst. Bluetooth wordt al jaar en dag gebruikt om zonder kabeltje je favoriete muziek te checken. Wel was dat eerder veelal voorbehouden aan grote en dure headsets. De laatste jaren verschijnen echter steeds meer betaalbare headsets met bluetooth. Ook draadloze oordopjes zijn erg populair.

Veel van die oordopjes zijn te bedienen via aanraakgevoelige zijkanten. Daarbij wordt ook vaak een doosje meegeleverd, waarin je de oordopjes kunt opbergen. Tevens bevat zo’n case een accu, om de oordopjes van wat extra power te voorzien. Wil je geen twee losse oordopjes gebruiken om muziek te luisteren of ben je bang dat ze uit je oren vallen tijdens het sporten? Dan is er ook genoeg keuze in draadloze headsets, waarbij de oordopjes met een nekkoord verbonden zijn.

Android Planet heeft gekeken naar draadloze headsets en oordopjes van rond de 100 euro. In willekeurige volgorde zetten we voor jullie zeven toppers onder elkaar.

1. Samsung Galaxy Buds

De originele Samsung Galaxy Buds zijn te koop vanaf 80 euro. Voor de vernieuwde Plus-variant betaal je zo’n drie tientjes meer. De in-ear-oordopjes koppel je via bluetooth aan je smartphone, laptop of andere audiobron om zo draadloos muziek te luisteren.

Ze zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren, waardoor er voor iedereen wat tussen zit. Met de Buds luister je ongeveer zes uur muziek. De draadloze case zorgt nog eens voor zeven uur extra power. De Buds Plus bieden een betere accuduur en audiokwaliteit.

2. Xiaomi Redmi Airdots

Wil je eerst eens checken of een setje draadloze oordopjes überhaupt wat voor jou is? Dan is het natuurlijk zonde om direct een duur setje aan te schaffen. De Xiaomi Redmi Airdots bieden daarvoor uitkomst. De dopjes van de bekende fabrikant zijn al te koop voor zo’n 25 euro. Verwacht voor die prijs uiteraard niet de beste batterijduur, geluidskwaliteit of extra functies. Toch is het een leuk setje instap-oordopjes om te kijken of draadloos muziek luisteren bevalt (of niet).

3. Bang & Olfusen BeoPlay E8

De BeoPlay E8 van audiomerk Bang & Olufsen zijn al even op de markt. Dat betekent ook dat je nu een stuk minder betaalt dan de adviesprijs van 299 euro. Momenteel kosten de oordopjes zo’n 110 euro. Via de Android-app stel je makkelijk in hoe jij de dopjes het beste vindt klinken.

Er is geen active noise cancelling aanwezig, maar een tegenovergestelde techniek. De ingebouwde microfoons laten geluid van de omgeving juist binnen in de gehoorgang. Via de app stel je het niveau hiervan in. Dit is bijvoorbeeld handig op een treinstation, als een omroep wordt gedaan. Zo hoef je de muziek niet te pauzeren of een oordopje uit je oor te halen.

4. Sennheiser CX150BT

Bang om losse oordopjes kwijt te raken of ben je daar gewoon geen fan van? Fabrikant Sennheiser doet het anders met de CX150BT-headset. De dopjes zijn met elkaar verbonden via een nekkoord. Bedienen gaat niet via aanraaksensoren in de oordopjes, maar makkelijk met fysieke knopjes in het koord. Automatisch bijladen zoals wel kan bij draadloze oordopjes is er dus niet bij. Deze headset aanschaffen kan voor een kleine 60 euro.

5. Huawei Freebuds 3i

De Huawei Freebuds 3i-oordopjes zijn een variant van de Freebuds 3 van dezelfde fabrikant. Ben je op zoek naar een betaalbaar setje bluetoothoordopjes met active noise cancelling, dan ben je met dit setje aan het goede adres. Deze functie is veelal voorbehouden aan duurdere headsets.

De Freebuds 3i zijn al te krijgen voor 90 euro. Uiteraard komen ook deze oordopjes met een oplaadcase, met een ingebouwde accu. Zo kun je de oordopjes na een luistersessie van enkele uren makkelijk en snel weer bijladen. Keuze uit veel kleurvarianten heb je echter niet; dat is namelijk zwart of wit.

6. Skullcandy Vert

De Skullcandy Vert is een headset waarbij de in ear-oordopjes ook aan elkaar verbonden zijn. Verbinding met je smartphone of laptop leg je via bluetooth 5.0. Ook kan het setje tegen een drupje water, dankzij de IPX4-certificering. Handig als je een fanatieke sporter bent, want je bevestigt de oordopjes ook makkelijk aan je kleding, rugzak of helm.

Bedienen gaat ook makkelijk, wat werkt via de fysieke draaiknop. Zo kun je niet alleen de perfecte muziek opzetten, maar ook oproepen aannemen of juist weigeren. Op een acculading kun je tot slot 10 uur genieten van de beste beats. De Skullcandy Vert kost zo’n zes tientjes en is te koop via onderstaande knop.

7. Jabra Elite 65T

De Jabra Elite 65T-oordopjes zijn verkrijgbaar in een drietal kleuren voor ongeveer 115 euro. Er is geen actieve noise cancellation aan boord, maar wel passieve. Tevens kun je ook het volume van omgevingsgeluid aanpassen, net zoals bij de BeoPlay E8-oordopjes.

Bedienen van muziek, het volume of binnenkomende oproepen gaat via de aanraakgevoelige zijkanten van de oordopjes. Er is een IP55-certificering aanwezig, zodat ze gedeeltelijk stof- en waterdicht zijn. De oordopjes zelf geven vijf uur luisterplezier op een acculading. Met de bijgeleverde case kun je ze nog twee keer volledig opladen.

