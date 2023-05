De duurzaamheidbelofte van Gigaset: dit moet je weten (ADV)

Gigaset heeft inmiddels een groot marktaandeel van huistelefoons veroverd, een breed aanbod smartphones én smarthome-producten. Daarbij legt het bedrijf de focus grotendeels op duurzaamheid. Hoe Gigaset dat aanpakt lees je hier!

Gigaset focust op duurzaamheid

Gigaset heeft de mobiele tak van Siemens jaren geleden overgenomen, waardoor ze nu een groot marktaandeel van DECT-telefoons – beter bekend als huistelefoons – in handen hebben. Daarnaast bieden ze een breed aanbod aan smarthome-producten en smartphones. Bij hun meest recente smartphones horen de midrange-toestellen van de GS5 Series en de robuuste GX4- en GX6-telefoon, die beide tegen een stootje kunnen.

De assemblage vindt volledig plaats in hun fabriek in het Duitse Bocholt, waar producten ook uitvoerig getest worden. Daarbij is duurzaamheid erg belangrijk voor Gigaset. In dit artikel leggen we uit waar ze rondom dit thema op focussen.

Fair For Future-keurmerk

Klimaatverandering en schaarste van energiebronnen zorgen voor een uitdaging en laten Gigaset naar de toekomst kijken. Een belangrijke leidraad in hun duurzaamheidsplan is het Fair For Future-keurmerk dat ze in het leven geroepen hebben. Hiermee legt het merk alle activiteiten op het gebied van eerlijkheid en duurzaamheid vast.

Concreet betekent dit dat Gigaset eerlijk omgaat met mensen – denk aan medewerkers, partners, maar ook klanten – en het klimaat. Dit vertaalt zich in transparantie, nadenken over samenwerkingen om lijntjes korter te houden en het continu optimaliseren van alle werkprocessen. Dit alles geldt niet alleen binnen de fabriek in Bocholt, maar wordt ook zo veel mogelijk doorgezet naar leveranciers en partners. Onlangs mochten we in de fabriek rondneuzen en ook jij kan een kijkje nemen dankzij de video die we daarvan maakten! Bekijk hem hier.

Hoewel Gigaset er dus alles aan doet om zo min mogelijk CO2 uit te stoten, kan productie nooit helemaal zonder. Daarom compenseert het bedrijf de overige emissies in samenwerking met ClimatePartner. Dit ervaren en gecertificeerde bedrijf geeft advies rondom dit vraagstuk, waardoor bedrijven milieuprojecten kunnen ondersteunen om hun voetafdruk te verkleinen.

Duurzaamheid van A tot Z

Het doel om klimaatneutraal te worden is in elke stap van het productieproces terug te zien. Zo produceert Gigaset in een moderne fabriek in Duitsland. Dit levert korte levertrajecten op en bespaart CO2, de producten worden vanuit deze centrale plek in Europa namelijk snel afgeleverd bij leveranciers en klanten.

In de fabriek wordt alleen 100 procent CO2-vrije elektriciteit gebruikt en het merk gaat verantwoord om met hulpbronnen. Verder worden producten natuurlijk ook stevig ingepakt, zodat jij een schadevrij product ontvangt. De verpakkingen zijn zo klein mogelijk gehouden om onnodig gebruik van materialen te voorkomen. Ook zijn ze gemaakt van gerecycled of recyclebaar materiaal. In de inkt die wordt gebruikt zitten bovendien geen minerale oliën.

Duurzaamheid betekent bovendien natuurlijk ook een lange levensduur van producten. Daarom zorgt Gigaset ervoor dat hun apparaten eenvoudig te repareren zijn, bijvoorbeeld door de accu van je smartphone vervangbaar te maken. Zo geniet jij nog een aantal jaar langer van je Gigaset-apparaat.

Uniek bij Gigaset

Gigaset is ‘s werelds enige bedrijf die dit soort producten vervaardigt in Duitsland en is daardoor nauw verbonden met het keurmerk “Made in Germany”, dat staat voor degelijkheid en kwaliteit. Verder levert Gigaset maatwerk en laat je je smartphone personaliseren. Voor slechts 5 euro wordt op je smartphone een persoonlijke tekst gegraveerd of bijvoorbeeld een logo of foto.

Als bedrijf laat je bijvoorbeeld zo namen van medewerkers op hun smartphone graveren. Verpakkingen kunnen bovendien naar wens worden aangepast en specifieke apps of beltonen kunnen vooraf geïnstalleerd worden.