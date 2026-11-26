Alleen vandaag haal je de Dyson Airwrap Origin bij bol voor 249 euro in huis, de laagste prijs ooit die we hiervoor hebben gezien. Het perfecte moment om deze multistyler in huis te halen voor jezelf of als cadeau voor een ander.

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Dyson Airwrap Origin voor 249 euro als dagdeal bij bol

De Dyson Airwrap is een multistyler en haardroger die vooral bekend staat om het gemakkelijk stylen van je haar zonder hittebeschadiging. De Dyson Airwrap Origin heeft een adviesprijs van 449 euro, maar is vandaag bij bol als dagdeal te verkrijgen voor nog maar 249 euro, en we hebben deze prijs even gecheckt en dit is de laagste prijs ooit.

Het gaat hier dus wel om een dagdeal, dus je hebt alleen vandaag, 26 november, de kans om dit product bij bol aan te schaffen voor deze lage prijs. Je ontvangt hierbij de Dyson in een nikkel/koperen uitvoering met donkerblauwe accenten en verschillende opzetstukken. Er zit tevens geen bewaarkoffer bij.

Voor wie nog net wat meer wil weten over wat deze Dyson allemaal kan, geven we hieronder nog wat meer informatie over het product. Ook loopt er een actie bij KPN waarbij je nu tijdelijk zelfs nog een luxere variant van de Airwrap dan deze compleet gratis in huis kan krijgen.

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Zo werkt de Airwrap Origin

De Dyson Airwrap Origin heeft een digitale V9-motor en gebruikt het zogeheten Coanda-effect om haar met luchtstroom aan te trekken, te drogen en in model te brengen, wat er ook voor zorgt dat je gemakkelijker opspringende haren verbergt. Door de intelligente warmteregeling wordt ervoor gezorgd dat de luchttemperatuur die de Airwrap gebruikt onder de 150 graden blijft. Je hebt de keuze uit drie verschillende luchtstroomsnelheden en drie aparte warmtestanden, waardoor je deze precies kunt afstemmen op je eigen haarstijl. Ook zit er een cold shot-functie op die het verwarmingselement direct uitschakelt en koelere lucht inzet om je model in model te houden.

Bij de Airwrap komen drie opzetstukken: een 40 mm Airwrap-krulopzetstuk voor krullen en golven in beide richtingen, een anti-snag loop-borstel en een fast dryer-opzetstuk. Dit vormt de basis die je nodig hebt om direct aan de slag te gaan, en indien nodig kun je later nog losse opzetstukken bijkopen. Toch loont het om vooraf te bedenken of je die extra accessoires echt gaat missen, want losse onderdelen maken het totaalplaatje al snel prijziger.

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Deze set dient dus prima als basis, maar wil je meteen meer opzetstukken en app-functies, dan heb je bij bol ook de Dyson Airwrap i.d. met een Black Friday-deal voor 369 euro in plaats van 549 euro. Daarbij ontvang je hetzelfde Coanda-effect, maar dan met meer verschillende opzetstukken en een bewaardoos. Ook zit er een koppeling op met de MyDyson-app.

Gratis Dyson Airwrap i.d. bij KPN

KPN heeft een tijdelijke Black Friday-actie lopen waarbij je de Dyson Airwrap i.d. ter waarde van 549 euro nu gratis als welkomstcadeau kunt ontvangen. Je krijgt deze als je een tweejarig internet- en optioneel tv-pakket afsluit bij KPN, zonder dat er bij een kleiner pakket nog een bijbetaling nodig is.

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Daarmee pakt KPN dus een luxere variant uit dan de Airwrap Origin van 249 euro, al zit je er wel aan een vast contract van twee jaar voor vast. Zoek je juist een losse deal zonder provideroverstap, dan blijft deze dagdeal van 249 euro bij bol de snelste en meest directe optie.

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