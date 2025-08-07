Dit is hoe je alle Eredivisie-wedstrijden live én gratis kijkt: van Ajax tot Feyenoord

Deze week gaat de Eredivisie weer van start! De wedstrijden worden net als vorig jaar uitgezonden door ESPN. We vertellen je hoe de wedstrijden gratis of zo goedkoop mogelijk bekijkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eredivisie begint weer: kijk dit weekend Ajax – Telstar

Afgelopen seizoen werd PSV voor de 26e keer landskampioen. De club uit Eindhoven heeft de beste papieren om ook dit seizoen er met de landstitel vandoor te gaan, maar concurrenten Ajax en Feyenoord zullen er ook alles aan doen om eerste te worden. Het belooft weer een spannend seizoen te worden, met veel nieuwe spelers én trainers.

Zoals je waarschijnlijk wel weet, worden alle Eredivisie-wedstrijden uitgezonden door ESPN. Op de zondagavond kun je bij de NOS wel alle samenvattingen gratis kijken.

ESPN 1 zit vrijwel altijd in het basispakket van providers, maar wil je alles volledig en live kunnen zien, dan heb je een ESPN Compleet abonnement nodig. Gelukkig zijn er momenteel aanbiedingen waardoor je gratis (of zo goedkoop mogelijk) alles kijkt.

De beste aanbieding van dit moment is door internet en tv van Odido af te sluiten en je krijgt ESPN Compleet een jaar gratis. Of sluit je tv-abonnement af bij Canal+, waar je de eerste zes maanden tijdelijk 7,50 euro per maand betaalt in plaats van 14,95 euro. We zetten alle opties hieronder voor je op een rij.

1. Een jaar gratis ESPN Compleet bij Odido

Voor wie toevallig moet overstappen van vast internetprovider, is er een goede aanbieding te vinden bij Odido. Op dit moment ontvangen nieuwe klanten een jaar lang een abonnement op ESPN Compleet én betaal je het eerste jaar slechts 30 euro per maand. Het grootste abonnement met een internetsnelheid van 4 Gbit/s is uitgezonderd van de actie. Dit zijn de prijzen op een rijtje:

Pakket Gemiddelde maandprijs Normale maandprijs Glasvezel 100 40 euro 50 euro Glasvezel 400 42,50 euro 55 euro Glasvezel 1000 45 euro 60 euro Glasvezel 2000 52,50 euro 75 euro

2. Zes maanden gratis ESPN Compleet bij Ziggo

Ook bij Ziggo loopt momenteel een aanbieding waarbij je gratis ESPN Compleet krijgt. Hier gaat het alleen wel om zes maanden. Je kan dus niet het volledige seizoen op deze manier gratis kijken. Daarna zal je los nog een abonnement moeten nemen op ESPN Compleet of Canal+ Totaal.

Daarnaast zit Ziggo Sport standaard bij je tv-pakket, waardoor je ook alle Europese UEFA-wedstrijden bekijkt (inclusief Champions League!). Ook krijg je de eerste tien maanden korting op je abonnement. Je betaalt daardoor de volgende prijzen:

Pakket Gemiddelde maandprijs Normale maandprijs Wifi Start en TV Start 42,35 euro 53,50 euro Wifi Start en TV Complete 46,71 euro 59 euro Wifi Start en TV Max 57 euro 72 euro Wifi Middel en TV Start 48,69 euro 61,50 euro Wifi Middel en TV Complete 53,04 euro 67 euro Wifi Middel en TV Max 63,33 euro 80 euro Wifi Groot en TV Start 42,35 euro 53,50 euro Wifi Groot en TV Complete 46,71 euro 59 euro Wifi Groot en TV Max 57 euro 72 euro

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Gratis ESPN Compleet dankzij Combivoordeel van KPN

Bij KPN is ESPN Compleet onderdeel van de Combivoordelen. Heb je zowel een internet- als een mobiel abonnement van de provider, dan kun je kiezen voor gratis ESPN Compleet (of gratis Netflix). Daarnaast profiteer je van meer voordelen. Denk hierbij aan tot 7,50 euro extra korting op je mobiele abonnement of dubbele data.

KPN werkt verder met een puntensysteem, dus hoe meer abonnementen je hebt hoe meer voordelen of keuzemogelijkheden. Momenteel kies je bij internet en tv bovendien voor een gratis Albert Heijn-boodschappentegoedbon van 250 euro of de eerste tien maanden voor 35 euro als je voor een looptijd van 24 maanden gaat. De maandprijs ligt echter lager als je gaat voor een jaarabonnement. Dit zijn de prijzen die je bij KPN betaalt voor een internet en tv-abonnement (12 maanden).

Pakket Gemiddelde maandprijs bij 12 maanden Normale maandprijs Snel 45 euro 55 euro Sneller 45,50 euro 56 euro Supersnel 48,75 euro 62,50 euro Superfiber 50 euro 65 euro SuperFiber 4 57,50 euro 80 euro

4. ESPN Compleet bij Canal+ Totaal voor 7,50 euro

Heb je geen nieuw internet en tv-abonnement nodig? Dan is er gelukkig nog een andere manier om de Eredivisie wedstrijden te bekijken. Dat doe je namelijk door bij Canal+ voor Totaal te kiezen. Normaal kost dit je 14,95 euro per maand, maar tijdelijk ben je de eerste zes maanden slechts 7,50 euro per maand kwijt.

Naast ESPN Compleet krijg je met Canal+ Totaal toegang tot zo’n 75 andere zenders. Het is daarmee dus eigenlijk gewoon een lineair tv-abonnement. Kijken kan op twee schermen tegelijk.

Deze wedstrijden kijk je komend weekend op deze zenders

Waar wordt Ajax – Telstar uitgezonden? Ajax speelt op zondag 10 augustus om 14.30 uur tegen Telstar in de Johan Cruijff Arena. Dit is te zien op ESPN 1. Dit zit standaard in de meeste tv-pakketten bij providers. Wil je alle wedstrijden kunnen zien, dan zul je ESPN Compleet moeten afsluiten. Waar wordt Feyenoord – NAC Breda uitgezonden? Op zaterdag 9 augustus om 18.45 uur kijk je Feyenoord tegen NAC Breda in De Kuip. Je kijkt het op ESPN 2 met een ESPN Compleet-abonnement. Waar wordt PSV – Sparta Rotterdam uitgezonden? PSV staat op zaterdag 9 augustus tegenover Sparta. Dit wordt uitgezonden op ESPN 2, waarvoor je ESPN Compleet nodig hebt. Waar wordt AZ – Groningen uitgezonden? Kijk op zondag 10 augustus om 14.30 naar AZ – Groningen op ESPN 3 (inbegrepen bij ESPN Compleet). Waar wordt FC Utrecht – Heracles uitgezonden? FC Utrecht tegen Heracles kijk je op zondag 10 augustus om 16.45 uur op ESPN 2. Waar wordt NEC – Excelsior uitgezonden? NEC tegen Excelsior kijk je op zaterdag 9 augustus om 16.30 uur op ESPN 1. Waar wordt Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles uitgezonden? Fortuna Sittard speelt op vrijdag 8 augustus om 20.00 uur tegen Go Ahead Eagles. Je kijkt het op ESPN 2. Waar wordt Heerenveen – Volendam uitgezonden? Heerenveen tegen Volendam kijk je op zaterdag 9 augustus om 16.30 uur op ESPN 1. Waar wordt PEC Zwolle – FC Twente uitgezonden? PEC Zwolle tegen FC Twente is op zondag 10 augustus om 12.15 uur te zien op ESPN 2.