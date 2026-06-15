Vermijd torenhoge roamingkosten: eSIM-tips voor reizigers (ADV)

Ga je binnenkort op reis? Dan is het natuurlijk handig om overal internet te hebben, zónder hoge roamingkosten. Dit is afhankelijk van het land dat je bezoekt. Wij zetten enkele tips voor je op een rij.

Dit vergeten veel reizigers voor vertrek

Als je binnenkort op vakantie gaat of zelfs een lange reis gaat maken, dan heb je vast een lange to-do lijst. Heb je al nagedacht of je huidige abonnement voldoende is voor je bestemming? Dan is het handig om je daar nog even in te verdiepen voor vertrek.

Hoewel je binnen de EU genoeg hebt aan je gewone simkaart, kan je buiten de EU hoge kosten maken als je hier niet aan denkt. Een eSIM is dan een goede oplossing, want deze installeer je voor vertrek zodat je direct internet hebt als je aankomt.

Daarin zijn er een flink aantal aanbieders, maar één van de betere en populairdere is Airalo. Speciaal voor onze trouwe lezers hebben we een exclusieve kortingscode weten te regelen. Gebruik tijdens het afrekenen de code AIRSPARK10 en je ontvangt 10 procent korting. Deze is geldig voor alle gebruikers, of je nu al eens gebruik hebt gemaakt van Airalo of niet.

Wat zijn roamingkosten eigenlijk?

Roamingkosten ken je misschien nog van zo’n tien jaar geleden. Toen was het belangrijk dat je data uitschakelde als je in Duitsland of België kwam, want anders was je veel geld kwijt. Ondertussen hebben de landen die bij de Europese Unie horen afgesproken dat je gewone Nederlandse bundel in alle EU-landen geldt. Daardoor betaal je hier dezelfde prijs als normaal.

Kom je echter buiten de EU, dan is dit nog steeds van toepassing. Navigeren, foto’s op social media zetten en streamen kosten ongemerkt best veel GB’s, dus dit kan aardig in de papieren lopen. Om toch altijd toegang te hebben tot internet is het goedkoper om een lokale simkaart te installeren. Nog handiger is een eSIM, die je van tevoren al op je telefoon zet. Hierdoor hoef je op je bestemming niet eerst op zoek naar zo’n simkaartje.

Drie handige eSIM-tips voor reizigers

1. Regel je databundel voor je vertrekt

Zorg dat je thuis al even hebt uitgezocht wat je met je internet in het buitenland wil doen. Dit zorgt ervoor dat je minder stresst op het moment dat je op het vliegveld aankomt. Met een eSIM hoef je niet op zoek naar een aanbieder en ben je direct online. Zo kan je meteen naar je hotel navigeren of een taxi boeken.

2. Kies een bundel die past bij je bestemming

Je betaalt niet overal hetzelfde tarief voor een databundel. In de Verenigde Staten is het gebruik van het netwerk, en dus een abonnement, flink duurder dan bijvoorbeeld in Thailand. Kies daarom een bundel specifiek voor je bestemming.

Doe je meerdere landen aan? Dan is Airalo perfect, want deze aanbieder biedt ook bundels aan voor specieke werelddelen en zelfs voor de hele wereld.

3. Check of jouw telefoon eSIM ondersteunt

Voor je bestelt is het natuurlijk ook wel handig om zeker te weten dat je telefoon eSIM ondersteunt. Hierachter komen is heel eenvoudig:

Open de Telefoon-app op je telefoon en ga naar de toetsen Tik hier: *#06# Krijg je een EID-nummer te zien? Dan werkt je smartphone met eSIM. Krijg je alleen je IMEI-nummer te zien, dan moet je helaas toch een lokale simkaart zoeken op je bestemming.

4. Zet roaming op je normale bundel uit en bij de eSIM juist aan

Belangrijk is om roaming op je gewone simkaart uit te zetten als je naar het buitenland gaat. Op de eSIM zet je het juist aan, anders kan ‘ie geen verbinding maken met internet.

Dit is hoe Airalo werkt

Airalo is één van de meest gebruiksvriendelijke providers die er zijn. Alles regel je via de app. Hier kan je jouw eSIM uitkiezen en direct installeren. Dit werkt eenvoudig door op de knop “Installeren” te klikken of als je nog niet op je bestemming bent klik je op “Later verbinden”. Is hij voor een ander apparaat of een ander persoon? Dan kan je vanuit hier ook de eSIM delen.

Heb je per ongeluk te weinig data uitgekozen? Dan kan je altijd opwaarderen, zodat je weer online kan. Bovendien sluit je hier voor een vaste periode af en zit je niet vast aan een abonnement. Kies je voor een bundel van zeven dagen, dan wordt de eSIM automatisch na deze periode uitgezet.

Deze provider is trouwens ook één van de weinigen waarbij je ook belminuten krijgt. Zo hoef je geen hoge kosten te maken als je bijvoorbeeld naar een restaurant belt om een reservering te maken.

Exclusieve kortingscode: AIRSPARK10 voor 10% korting

Gebruik bij het afrekenen de code AIRSPARK10 en je ontvangt 10 procent korting. Het maakt trouwens niet uit of je al eens een eSIM van Airalo hebt gehad of een nieuwe gebruiker bent: iedereen krijgt 10 procent korting.