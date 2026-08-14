Ga je naar Japan? Dit is de beste eSIM om roamingkosten te voorkomen (ADV)

Staat er binnenkort een reis naar Japan op de planning? Eén van de meest vergeten zaken om te regelen, is een mobiele databundel. Met een eSIM bespaar je namelijk flink én weet je zeker dat je werkend internet hebt in Tokyo, Kyoto of Osaka.

Mobiele data in Japan: ga voor een digitale simkaart

Staat Japan al lang op je wensenlijstje en is het binnenkort éindelijk zo ver? Dan heb je vast veel te regelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is een internetbundel. Het is natuurlijk wel handig dat je Google Maps kan gebruiken in Tokyo of de beste hotspots in Osaka kan zoeken.

Nu kan je het houden bij je eigen simkaart, maar mogelijk werkt deze niet zonder torenhoge roamingkosten te rekenen. Dit voorkom je door te kiezen voor een eSIM voor Japan, zoals die van Ubigi. Speciaal voor onze lezers hebben we een exclusieve kortingscode geregeld. Deze is automatisch ingevuld als je op de knop hieronder klikt. Je ontvangt nu 10 procent korting op je eerste aankoop met de code ANDPLANET10.

Je simkaart in Japan: dit is waarom je een eSIM nodig hebt

Maandelijks betaal je voor je mobiele bundel al een vast bedrag. Deze bundel kun je ook binnen de Europese Unie gewoon gebruiken zonder dat je extra roamingskosten betaald. Omdat roamingkosten binnen de EU zijn afgeschaft, denken veel reizigers hier niet meer aan. Reis je naar Japan of een andere bestemming buiten de EU, dan kunnen roamingkosten echter snel oplopen.

Nu kan je er natuurlijk voor kiezen om je mobiele databundel helemaal uit te zetten en eenmaal daar vooral gebruik te maken van wifi-netwerken of een lokale simkaart aan te schaffen. Het grote nadeel hiervan is alleen wel dat deze netwerken niet altijd veilig zijn of de verbinding niet stabiel is. Hoe handig is het echter om direct vanaf het moment dat je land toegang te hebben tot stabiel internet?

Het voordeel van een eSIM is dat je jouw ‘normale’ simkaart niet thuis hoeft te laten. eSIM werkt gewoon naast je fysieke kaartje.

Zo werkt een eSIM voor Japan

Dit is waar een eSIM om de hoek komt kijken. Deze digitale simkaart installeer je digitaal op je telefoon en betaal je voordat je op reis gaat. Hij werkt ook echt alleen voor de periode waarvoor je hebt betaald en loopt niet ongemerkt door als je al lang en breed weer thuis bent.

De eSIM van Ubigi wordt overigens ook nog eens pas geactiveerd op het moment dat je telefoon een netwerk detecteert op je bestemming. Zo weet je zeker dat je niet per ongeluk betaalt terwijl je nog helemaal geen data nodig hebt. Bij deze aanbieder is het ook mogelijk om je eSIM tot zes maanden voor gebruik te kopen.

De beste eSIM om mobiel internet in Japan te krijgen

Ben jij op zoek naar de beste partij om een eSIM bij aan te schaffen voor Japan? Bekijk dan eens Ubigi. Hier kan je specifiek voor één land, zoals Japan, een eSIM kopen. De kosten van deze bundels zijn afhankelijk van het land of deel van de wereld dat je kiest. Hieronder zetten we de prijzen per bundel voor Japan op een rij:

Databundel Geldigheid Prijs Onbeperkt 15 dagen €39,- Onbeperkt 30 dagen €65,- 50GB 30 dagen €55,- 25GB 30 dagen €32,- 10GB 30 dagen €16,50 10GB 15 dagen €14,-

Ga je tijdens je reis ook naar buurlanden van Japan of andere Aziatische landen? Je hebt dan geen zin om voor elk land een nieuwe sim te moeten betalen. Speciaal voor deze gevallen heeft Ubigi ook bundels gericht op werelddelen, zoals Azië, of zelfs de hele wereld. Deze bundels zijn 5 tot 10 euro duurder dan die voor alleen Japan.



Ubigi maakt verbinding met lokale providers zoals KDDI en NTT Docomo, wat zorgt voor een uitstekende dekking en betrouwbare connectiviteit in heel Japan.

Bovendien staat Ubigi het delen van data met andere apparaten toe. Daardoor kan je met één bundel via een hotspot data gebruiken met je tablet of een andere reisgenoot laten profiteren van je data. Is het tegoed (bijna) op? Geen probleem, want je voegt eenvoudig via de app een nieuwe bundel toe. Zo zit je dus geen enkel moment zonder internet.

Krijg 10 procent korting met de code ANDPLANET10

Als je binnenkort in het vliegtuig stapt richting Japan, dan is het een goed idee om voor één van de eSIMs van Ubigi te kiezen. Met onze exclusieve kortingscode ontvang je korting, zodat je nóg meer bespaart. Klik hieronder op de knop en je ontvangt 10 procent korting op je eerste aankoop.

Die euro’s kan je in Japan natuurlijk weer goed gebruiken. Natuurlijk kan je deze actie ook gebruiken als je naar een ander land gaat. Veilige reis!