Deze slimme radiatorknop tik je nu voor 60 euro op de kop

Op zoek naar een slimme radiatorknop om je smart home uit te breiden? Tijdelijk is is de Eve Thermo afgeprijsd, waardoor je maar iets meer dan 60 euro betaalt. Lees hier meer over de deal.

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Eve Thermo: slimme thermostaat nu in de aanbieding

Een slimme radiatorknop is ideaal, want hiermee regel je de temperatuur in huis met een app of je stem. De Eve Thermo kost normaliter zo’n 80 euro, maar tik je nu bij Proshop voor minder op de kop. De webshop verkoopt de slimme radiatorknop met Matter-ondersteuning voor 60,39 euro.

De Eve Thermo (4e generatie) heeft allerlei handige functies aan boord. Het begint bij de installatie. Als je jouw oude radiatorknop hebt vervangen door de Eve Thermo, kun je ‘m direct koppelen aan de app. Heb je dat gedaan, dan kun je de temperatuur regelen en schema’s instellen. Volgens Eve heb je trouwens geen gereedschap nodig om de knop op je radiator te vervangen.

Zo kun je voor werkdagen een ander schema instellen dan op de dagen dat je wel de hele dag thuis bent. De Eve Thermo heeft ook een automatische temperatuurregeling op basis van je aanwezigheid, waardoor hij zorgt dat de verwarming niet onnodig aanspringt. Ook handig: met de app kun je als je niet thuis bent alvast de temperatuur aanpassen.

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Matter-ondersteuning

Je hoeft overigens niet per se de app te gebruiken, want de Eve Thermo heeft ook spraak- en aanraakbediening. Verder werkt de slimme thermostaat lokaal, wat betekent dat je geen internetverbinding nodig hebt om de temperatuur omhoog of omlaag te zetten.

Belangrijk om te weten is dat de Eve Thermo met Matter werkt. Dat is een universeel smart home-protocol, dat er voor zorgt dat al je slimme apparaten in huis met elkaar samenwerken, mits die natuurlijk ook Matter ondersteunen. Je hebt geen abonnement nodig om alle functies van de Eve Thermo te gebruiken.

Zoals gezegd kost de Eve Thermo momenteel 60,39 euro bij Proshop. Bij veel webshops kost de slimme radioknop 75 tot 80 euro, waardoor je nu flink kan besparen. Je scoort ‘m via de knop hieronder!