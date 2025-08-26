Hier kijk je gratis naar F1 in Zandvoort

De zomerstop is voorbij en de motoren worden weer gestart. Komend weekend zijn de coureurs in ons eigen land, in Zandvoort om precies te zijn. De Formule 1-wedstrijd wordt gratis uitgezonden en is op meerdere manieren te zien. We zetten ze voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Formule 1 Zandvoort: kijk het gratis

In het weekend van 29 tot en met 31 augustus start Formule 1 na de zomerstop weer op en staat Zandvoort op zijn kop. Onze eigen Max Verstappen doet het dit seizoen niet zo goed als gehoopt en staat achter beide auto’s van McLaren, die een heel goed seizoen rijden.

Omdat de Grand Prix nu in Nederland is, mag de race gratis uitgezonden worden op de lineaire tv. Het gaat hier alleen om de finale race op zondag 31 augustus. Wil je ook de vrije trainingen en kwalificatie kijken, dan kun je terecht bij Viaplay TV (inbegrepen bij Ziggo, Odido en KPN), of natuurlijk bij Viaplay en F1 TV Pro. Hieronder zie je de opties op een rijtje.

NLZiet of Canal+: kijk de Grand Prix op zondag gratis

De Grand Prix op zondag wordt live uitgezonden op NPO 1. Heb jij geen lineair tv-abonnement, dan is het een goede optie om via NLZiet of Canal+ tv te kijken via internet.

NLZiet heeft momenteel een gratis proefabonnement van twee weken, waardoor je de race zondag helemaal gratis kijkt. Canal+ heeft ook een aanbieding: tijdelijk de eerste zes maanden 50 procent korting. Het Canal+ Start-abonnement kost je daardoor slechts 4,99 euro.

Viaplay nu vanaf slechts 13,79 euro per maand

Wil je ook de rest van de races, kwalificaties en vrije trainingen van het seizoen bekijken, dan kom je al snel bij Viaplay terecht. De streamingdienst heeft nu een aantal jaren de rechten in handen voor het uitzenden en hier zit ook toegang tot F1 TV Pro bij inbegrepen.

Momenteel is er een aantrekkelijke aanbieding: het jaarabonnement met reclame is goedkoper geworden. Je betaalt in plaats van 16,99 euro per maand nu 13,79 euro per maand. Dat is een korting van bijna 20 procent.

Het is daarom aantrekkelijk om nu een abonnement af te sluiten en je kijkt het begin van volgend jaar ook voor dit bedrag. Waarschijnlijk is er volgend jaar rond deze tijd weer een goede aanbieding, waardoor je goedkoper kijkt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

F1 TV Pro: tijdelijk met 20 procent korting

Dan is er natuurlijk ook nog F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van Formule 1. Hier kijk je alles wat met de racesport te maken heeft. Tijdelijk krijg je hier de eerste vier maanden 20 procent korting. F1 TV Pro kost je nu de eerste vier maanden geen 11,90 euro per maand, maar 9,52 euro. Ook F1 TV Premium is goedkoper: de eerste vier maanden 14,39 euro in plaats van 17,99 euro.

Deze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar, dus je kan nu het seizoen volledig afkijken voor de lage prijs en daarna opzeggen. Je zit dus niet de maanden dat er geen Formule 1 is vast aan een F1 TV-abonnement.