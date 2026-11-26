Wie buitenshuis de smartphone of laptop gebruikt, laat ongemerkt een spoor aan persoonlijke informatie achter. Toch staan de meeste mensen er pas bij stil hoe waardevol hun online privacy is, wanneer het eigenlijk al te laat is.

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Waarom online privacy en een VPN steeds belangrijker worden

Met een VPN (virtual private network) beveilig je niet alleen je apparaten tegen datalekken, maar ontgrendel je ook een wereld aan extra mogelijkheden. Zo bekijk je op vakantie heel eenvoudig het Nederlandse aanbod van streamingdiensten of krijg je hier juist toegang tot buitenlandse series en films. Door via de app van serverlocatie te wisselen omzeil je landelijke blokkades moeiteloos én surf je volledig anoniem.

Bij de meeste VPN-diensten zit je vast aan terugkerende maandelijkse of jaarlijkse kosten. Tijdens Black Friday pakt FastestVPN het echter heel anders aan door eenmalige licenties aan te bieden. Met de actiecode BFCM26 schaf je het basis Lifetime VPN-pakket aan voor het eenmalige bedrag van 22,36 euro, inclusief twee jaar toegang tot een digitale wachtwoordbeheerder.

Wil je liever meteen het hele huishouden beschermen, dan is het Lifetime VPN Plus-pakket voor 26,83 euro een slimmere keuze. Daarmee krijg je namelijk een levenslange wachtwoordkluis voor het hele gezin. Je betaalt dus slechts één keer en bent daarna klaar, zonder dat je vastzit aan terugkerende facturen.

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Waarom online privacy en een VPN steeds belangrijker worden

Je hebt wellicht weleens van een VPN gehoord, maar toch blijft het voor velen nog een relatief onbekend terrein. Digitale bescherming wordt steeds belangrijker in een tijd waarin datalekken, hacks en online privacy-inbraken aan de orde van de dag zijn.

Hoe goed we onze fysieke bezittingen ook beveiligen, online gaan we vaak verrassend laks met onze gegevens om. Zodra je buitenshuis verbinding maakt met een openbaar wifi-netwerk, liggen je persoonlijke data en wachtwoorden in feite voor het oprapen. Een VPN lost dit op door een versleutelde verbinding tussen jouw apparaat en het internet te maken, waardoor je IP-adres verborgen blijft en niemand met je mee kan kijken.

Een gratis wachtwoordkluis voor al je accounts

Een sterke wachtwoordbeheerder is minstens zo belangrijk als een VPN om je digitale identiteit af te schermen. Bij deze Black Friday-actie levert FastestVPN standaard een ingebouwde wachtwoordkluis mee. Hiermee sla je al je inloggegevens, complexe wachtwoorden en gevoelige notities op één veilig versleutelde plek op.

Kies je voor het basis Lifetime VPN-pakket, dan krijg je hier twee jaar gratis toegang tot de wachtwoordbeheerder bij. Bij het Lifetime VPN Plus-pakket ontvang je zelfs een levenslange wachtwoordkluis voor het hele gezin. Zo ben je in één klap verlost van het onthouden van tientallen ingewikkelde wachtwoorden.

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Ruime serverkeuze en extra beveiliging in één pakket

Welke van de twee opties je ook kiest, de basis van de pakketten blijft hetzelfde. Je krijgt toegang tot meer dan 800 actieve servers verspreid over ruim 49 landen. Dankzij de ondersteuning voor het snelle WireGuard-protocol en de 10 Gbps-servers merk je tijdens het streamen of gamen geen vertraging.

Browse je verder op het internet , dan heeft de VPN een ingebouwde advertentieblokker die hinderlijke pop-ups en andere reclames tegenhoudt. Een ingebouwd malwarefilter en een netwerkfirewall beschermen jouw apparaten tegen kwaadaardige software en ongewenste indringers op het netwerk. Ook voor het anoniem uitwisselen van bestanden zijn er speciaal voor P2P geoptimaliseerde servers beschikbaar. Hiermee blijft jouw IP-adres tijdens het uploaden of downloaden nooit zichtbaar voor anderen.

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Maximale controle over je apparaten en slimme functies

Bij beide pakketten heb je de mogelijkheid om tot wel 15 apparaten tegelijkertijd op één account te beheren. Zo maak je niet alleen je eigen telefoon veilig, maar beveilig je bijvoorbeeld ook direct je laptop, tablet of slimme tv. De app is beschikbaar voor vrijwel elk platform, waardoor je al jouw apparaten makkelijk toevoegt en beheert.

De app beschikt daarnaast over een aantal handige extra functies. Een van de slimste opties is de internet-killswitch. Dit is een functie die automatisch jouw complete internetverbinding verbreekt in het geval dat de VPN-verbinding onverhoopt wegvalt. Hierdoor kan jouw internetconnectie nooit onopgemerkt onbeveiligd raken.

Verder heeft de app een split-tunneling-functie waarbij je specifieke apps kunt selecteren, zoals je bank-app, die extra beveiligd dienen te worden. Als laatste is er nog de no-logs-functie. Dit is een beleid dat ervoor zorgt dat jouw browsegeschiedenis en online activiteiten nergens op servers worden opgeslagen.

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Probeer het risicoloos uit voor een scherpe prijs

Een VPN afsluiten zonder vast te zitten aan terugkerende kosten, is de ideale manier om online beschermd te zijn zonder dat je je zorgen hoeft te maken over maandelijkse facturen. Twijfel je nog tussen de twee opties? Het verschil is simpel:

Lifetime VPN Plus (26,83 euro): Bevat exact dezelfde VPN-functies + levenslange gratis wachtwoordbeheerder voor het hele gezin.

Bevat exact dezelfde VPN-functies + gratis wachtwoordbeheerder voor het hele gezin. Lifetime VPN (22,36 euro): Bevat alle complete VPN-functies + 2 jaar gratis wachtwoordbeheerder.

Mocht je na de aanschaf toch niet helemaal tevreden zijn of het systeem eerst rustig willen testen op je eigen apparaten, dan loop je geen enkel risico. Alle opties worden namelijk geleverd met een volledige 31 dagen niet-goed-geld-terug-garantie. Binnen die periode kun je de service uitproberen en bij twijfel simpelweg je geld terugvragen.

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