Slecht bereik of weinig data tijdens festivals of drukke evenementen? Zo los je het op (ADV)

Tijdens grote evenementen kan het nog wel eens druk worden op het netwerk. Ook als de Grand Prix in Zandvoort los gaat. Fijn is dan om een onbeperkt data-abonnement te hebben. Je regelt dit met SimWallet van Odido.

SimWallet van Odido: prepaid databundel met onbeperkt internet

Eind vorig jaar kwam Odido al met het nieuwe Klik&Klaar: een 5G-verbinding voor thuis. Nu is er weer iets innovatiefs van de hand van de provider. Met SimWallet regel je razendsnel een prepaid databundel met onbeperkt internet. Dit werkt via esim op je telefoon, maar ook op je tablet of smartwatch met LTE-ondersteuning.

Ideaal als je een dag (of weekend) wat meer internet verwacht te verbruiken of als jouw eigen provider geen goede dekking biedt, maar Odido wel. Bijvoorbeeld als je Max gaat aanmoedigen tijdens de Grand Prix van Zandvoort.

Enorm handig is dat je voor de bundel gewoon vooraf betaalt. Is de periode waarvoor je hebt betaald afgelopen, dan wordt hij automatisch stopgezet. SimWallet is al verkrijgbaar vanaf 2,50 euro per dag. Voor het hele Grand Prix-weekend van vrijdag tot en met zonder ben je dus voor 7,50 euro klaar.

Test het razendsnelle 5G-netwerk van Odido uit

SimWallet is niet alleen voor bestaande klanten van Odido en is door iedereen te gebruiken. Ideaal dus om het netwerk van Odido eens uit te proberen of als je sporadisch wat meer data nodig hebt dan je huidige bundel toelaat. Je sluit het af door de gratis app van SimWallet te downloaden in de Google Play Store. Vervolgens kan je direct je keuze maken.

Je kan daarbij voor een dagpas gaan. Die is 24 uur lang geldig en geeft je dus onbeperkt data op een maximale internetsnelheid van 100 Mbit/s voor 2,50 euro per dag. Daarnaast kan je kiezen voor een maandpas voor 25 euro per maand. Deze geeft je ook een internetsnelheid van 100 Mbit/s, maar het is ook mogelijk om voor 20 euro per maand een pas te kopen met een lagere internetsnelheid van 20 Mbit/s.

Daarna kies je of je de esim op het huidige apparaat wil installeren, of dat hij voor een ander device is. In dat geval krijg je een qr-code om te scannen. Is de tijd waarvoor je hebt betaald voorbij maar wil je langer gebruik maken van de prepaid esim? Dan is het mogelijk hem te verlengen. Ook op een later moment de esim weer activeren kan ook. Zo hoef je niet elke keer dat je gebruik wil maken van SimWallet het hele proces te doorlopen.

Bereik al je vrienden tijdens de GP van Zandvoort met SimWallet

Het kan soms nog wel eens een uitdaging zijn om je vrienden te bereiken tijdens een evenement zoals de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort. Hoe ga je ze terugvinden als je geen bereik hebt of alle toffe beelden delen met het thuisfront als je maar een kleine bundel hebt. Met SimWallet van Odido maak je gebruik van het snelle 5G-netwerk met een maximale internetsnelheid van 100 Mbit/s.

Op SimWallet is de Fair Use Policy van Odido van toepassing. Dit wil zeggen dat je per dag maximaal 20GB aan data krijgt. Ga je hier overheen, dan kan je nog wel gebruik maken van internet, maar wordt de snelheid verlaagd.