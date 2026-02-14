Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Formule 1 begint binnenkort: Viaplay geeft hoge korting

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
14 februari 2026, 13:00
2 min leestijd
Formule 1 begint binnenkort: Viaplay geeft hoge korting

Zit jij al met smart te wachten op het nieuwe Formule 1-seizoen? Dit jaar heeft Viaplay nog steeds de exclusieve uitzendrechten in Nederland en tijdelijk is er een goede aanbieding, zodat je zónder reclame de racesport kijkt.

Viaplay zonder reclame dezelfde prijs als met advertenties

In het weekend van 6 maart begint het F1-seizoen weer en staat de eerste Grand Prix in Australië op de planning. Net als afgelopen jaar heeft Viaplay de exclusieve rechten in handen en kijk je daar alle races.

Een abonnement op de streamingdienst kostte je in 2025 14,92 euro per maand en tussendoor zat je aan reclames vast met Viaplay basis. Sluit je nu een jaarabonnement af op Viaplay standaard (zonder reclame), dan betaal je dezelfde prijs van 14,92 euro per maand als je het totaal bedrag van 179 euro in één keer afrekent. Dit is slechts 36 euro meer dan F1 TV Pro voor een jaar en dat krijg je er hier ook nog eens bij.

Dit krijg je bij je Viaplay-abonnement

Naast dat je alles rondom Formule 1 live bekijkt, krijg je gratis F1 TV Pro erbij. Daar kies je zelf welk perspectief je wil zien. Heb je een favoriete coureur, dan kijk je de gehele race vanuit deze auto of wissel af. Ook is Viaplay de plek voor nog meer sport, want ook de voetbalwedstrijden van de Premier League worden er exclusief uitgezonden.

Doordeweeks kijk je bij Viaplay bovendien naar leuke films, series of documentaires. Eén van de populairste van dit moment is Walker. Een detectiveserie die zich afspeelt in Austin, Texas. Een weduwnaar keert terug naar de plek waar hij opgegroeid is, nadat hij twee jaar undercover heeft gewerkt.

Nog goedkoper F1 kijken? Dat kan hier

Vind je 14,92 euro per maand nog steeds een flink bedrag? Dan heb je nog een aantal andere opties om Formule 1 te kijken. F1 TV Pro kost je bijvoorbeeld 11,90 euro per maand.

Daarnaast wordt F1 in een aantal landen nog altijd gratis op tv uitgezonden. Bijvoorbeeld in Oostenrijk op de zender ServusTV of ORF 1. Dit is echter wel geografisch beperkt, waardoor je een VPN nodig hebt om toegang te krijgen. Een gratis optie is niet handig, maar betaalde versies zijn ook niet zo duur.

De goedkoopste van dit moment (en betrouwbaar) is CyberGhost. Dit kost je 2,03 euro per maand en zit je direct voor de komende twee jaar goed.

Viaplay

