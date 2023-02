Formule 1: zo kijk je in 2023 het goedkoopst

Binnenkort gaat het weer los! Kwalificeren, inhaalacties, prachtige races, blinkende auto’s en nieuwe circuits. We hebben het natuurlijk over Formule 1, maar waar kun je in 2023 voordelig terecht om de F1 te kunnen volgen?

Formule 1: betaalbaar kijken in 2023 biedt twee opties

Het eerste weekend van maart is voor veel mensen een moment om naar uit te kijken, want dan begint het nieuwe seizoen van de Formule 1. Een selecte groep F1-rijders haalt vast en zeker alles weer uit te kast om elke race kostbare punten te scoren. Op zondag 5 maart vindt de eerste race van het seizoen plaats; die van Bahrein.

Vanaf vrijdag 24 februari kun je op Netflix alvast opwarmen voor al dat racegeweld met een gloednieuw seizoen van ‘Drive to Survive’. Maar wat heb je eigenlijk voor betaalbare opties om elke vrije training, race of kwalificatie te volgen in 2023?

Viaplay: tijdelijk nog voor 10,49 euro per maand

Wil je niks missen? Dan kun je een abonnement afsluiten op Viaplay. De dienst is namelijk in het bezit van de exclusieve rechten in Nederland om Formule 1 uit te zenden. Naast alles races, kwalificaties en trainingen hebben ze ook een team van experts aan boord. Zo is er de studio, die wordt gebruikt tijdens de live-races of om alles na te bespreken en er is een team van (pit)reporters aanwezig. Zo mis je niks en blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes, updates, uitslagen en meer.

Viaplay biedt naast Formule 1 nog veel meer (live) sporten, maar ook kun je er terecht voor films, series en documentaires. De kosten per maand bedragen 15,99 euro, maar tot 28 februari 2023 kun je flink besparen. Sluit je voor die tijd een jaarabonnement af dan betaal je per maand 10,49 euro; een besparing van 34 procent. De totaalprijs voor een jaar is 126 euro.

Kies voor F1 TV Pro, nu met 20 procent korting

Een flink goedkoper alternatief is om een abonnement te nemen op F1 TV Pro, met een prijs van 7,99 euro per maand. Nog slimmer is het om direct een jaarabonnement af te sluiten, want tijdelijk betaal je geen 64,99 euro. Je krijgt namelijk nog eens 20 procent korting! Zodoende betaal je voor een heel jaar nog 51,99 euro (wat neerkomt op 4,33 euro per maand). Let op, want deze actie loopt tot en met 26 februari dus wees er snel bij!

Deze dienst is volledig gericht op de Formule 1, maar laat je bijvoorbeeld ook races terugkijken van jaren geleden, net zoals kwalificaties, F1-documentaires of interviews. Iets wat weer niet kan bij Viaplay. Via de website of bijbehorende F1 TV-app volg je alles op de voet, kies je met wie je mee wil rijden of vanuit welk camerastandpunt je de racers wil volgen.

Delen met twee man is mogelijk: split de kosten

Het is ook mogelijk om bovenstaande abonnementen te delen met een vriend of kennis. Zo split je de kosten en genieten jullie allebei van Formule 1. Een abonnement op Viaplay kan ook vaak worden afgesloten via de eigen provider van internet en televisie. Wat je daarvoor exact betaalt verschilt per aanbieder. Je kan terecht bij onder andere KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en YouFone.

