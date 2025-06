Formule 1 kijken in 2025: hier vind je een livestream

De Formule 1-coureurs rijden binnenkort hun eerste wedstrijd. Waar kijk je het anno 2025? Wij helpen je een Formule 1 livestream te vinden, zodat je zo goedkoop mogelijk kijkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Formule 1 livestream kijken

Op zondag 16 maart vond de eerste Grand Prix van 2025 plaats. We zagen Lewis Hamilton voor het eerst in Ferrari-rood en we komen erachter of Max Verstappen zijn titel als wereldkampioen kan verdedigen. Dat gaat helaas nog niet zo als gehoopt, want in het klassement moet hij het momenteel doen met een derde plek.

Beide auto’s van McLaren daarentegen gaan als een speer. Oscar Piastri wist keer op keer te verrassen en heeft ondertussen al acht keer het podium behaald. Vijf keer ging hij als eerst over de finishlijn, waardoor hij tot nu toe de eerste plaats heeft verdiend. Hij wordt gevolgd door zijn teamgenoot Lando Norris.

Wil jij weten hoe dit seizoen afloopt? Daarvoor moet je natuurlijk wel de races kijken. In Nederland kijk je helaas al jaren geen Formule 1 meer via lineaire tv. Viaplay heeft de uitzendrechten in handen, maar er zijn meer manieren om de sport te volgen. We zetten ze voor je op een rij.

F1 kijken met VPN: vanaf 2,19 euro per maand

De voordeligste optie is om een Formule 1 livestream te kijken via een VPN. Hiermee lijkt het alsof je je digitaal in een land naar keuze bevindt, zoals Oostenrijk. Hier wordt het nog wel gratis op tv uitgezonden, waardoor je een livestream op de site van de zender kan vinden. Gratis Formule 1 kijken kan in:

Oostenrijk: Servus TV of ORF (Duits);

Zwitserland: SRF (Zwitserduits);

België: RTBF (Frans);

Luxemburg: RTL Zwee (Letzeburgs).

Houd er rekening mee dat je natuurlijk geen Nederlands commentaar hebt, maar dit is eenvoudig op te lossen door gelijktijdig te luisteren naar Grand Prix Radio. Deze app is gratis te downloaden in de Google Play Store.

Een VPN heb je vaak al voor enkele euro’s per maand, waardoor je veel geld bespaart. De volgende partijen zijn betrouwbaar en hebben servers in bovenstaande landen.

Viaplay: vanaf 16,99 euro per maand

De meest voor de hand liggende plek om F1 te kijken is natuurlijk Viaplay. De streamingdienst geeft je toegang tot alle live races, maar ook de kwalificaties en vrije trainingen. Een team van experts bespreekt in een studio voorafgaand aan de Grand Prix alles over de sport.

Daarnaast kan je er terecht voor nog veel meer sporten. Denk hierbij aan darts en voetbal. Heb je daar even genoeg van, dan ontspan je met één van de vele toffe series of films. Je hebt de keuze uit verschillende soorten Viaplay-abonnementen. Het goedkoopste is om een jaarabonnement af te sluiten op Viaplay Basic. Hiermee krijg je tijdens de race wel reclame te zien en betaal je 16,99 euro per maand.

Liever geen reclame? Dan betaal je dankzij het jaarabonnement 19,99 euro per maand. Sluit je een maandabonnement af op Basic, dan betaal je ook 19,99 euro per maand. Het Viaplay Standaard maand-abonnement kost 21,99 euro per maand. Wacht niet te lang met afsluiten, want het jaarabonnement is er maar op enkele momenten in het jaar. Voor welk abonnement je ook kiest, je krijgt er gratis F1 TV Pro bij.

Viaplay via je provider: vanaf 16,99 euro per maand

Viaplay kan je ook afsluiten via KPN, Odido, Ziggo en Delta. Het voordeel hiervan is dat alles op één factuur komt te staan. Bij alle providers krijg je het Standaard-abonnement voor 19,99 euro per maand.

Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor Viaplay TV+ voor 16,99 euro per maand. Hierbij krijg je een extra zender op je tv, waarop alle belangrijke sportwedstrijden worden uitgezonden zoals Formule 1, maar ook voetbal. Dit is niet te verwarren met Viaplay TV: deze zender zendt alleen Formule 1 samenvattingen uit en zit al in je pakket.

F1 TV Pro: vanaf 11,90 euro per maand (of gratis bij een Viaplay-abonnement)

Wil je écht alleen Formule 1 kijken, dan is F1 TV Pro een goede optie om te overwegen. Het is een aantal euro’s goedkoper dan Viaplay en richt zich enkel op de racesport. Je kijkt er tijdens de wedstrijden naar het standpunt dat je zelf kiest, zodat je alleen jouw favoriete coureur in beeld hebt.

Een abonnement kost maandelijks 11,90 euro per maand. Er is ook een mogelijkheid voor 3,99 euro per maand. Hiermee zijn de races helaas niet live te zien, maar kijk je ze na afloop wel terug.

Daarnaast is er sinds kort F1 TV Premium, waarmee je in 4K-kwaliteit kijkt op tot wel zes apparaten tegelijk. Hierbij hoort ook meervoudige weergave, maar dit is niet mogelijk op Android-apparaten. Dit kost je 17,99 euro per maand of 142,99 euro per jaar (€11,92 p/m).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grand Prix Radio Emixion Services B.V. 5.0 (1.645 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Waar, wanneer en hoe laat is de Grand Prix?

Het Formule 1-seizoen wordt steeds langer en is over de hele wereld. We hebben te maken met verschillende tijdzones, waardoor races niet altijd om dezelfde tijd gereden worden. Hieronder zie je precies wanneer en hoe laat je voor de tv moet zitten om de start niet te missen.

Waar? Wanneer? Hoe laat? GP Australië Zondag 16 maart 05.00 uur GP China Zondag 23 maart 08.00 uur GP Japan Zondag 6 april 07.00 uur GP Bahrein Zondag 13 april 17.00 uur GP Saoedi-Arabië Zondag 20 april 19.00 uur GP Miami Zondag 4 mei 22.00 uur GP Emilia-Romagna Zondag 18 mei 15.00 uur GP Monaco Zondag 25 mei 15.00 uur GP Spanje Zondag 1 juni 15.00 uur GP Canada Zondag 15 juni 20.00 uur GP Oostenrijk Zondag 29 juni 15.00 uur GP Groot-Brittannië Zondag 6 juli 16.00 uur GP België Zondag 27 juli 15.00 uur GP Hongarije Zondag 3 augustus 15.00 uur GP Nederland Zondag 31 augustus 15.00 uur GP Italië Zondag 7 september 15.00 uur GP Singapore Zondag 5 oktober 14.00 uur GP Verenigde Staten Zondag 19 oktober 21.00 uur GP Mexico Zondag 26 oktober 21.00 uur GP Brazilië Zondag 9 november 18.00 uur GP Las Vegas Zondag 23 november 05.00 uur GP Qatar Zondag 30 november 17.00 uur GP Abu Dhabi Zondag 7 december 14.00 uur