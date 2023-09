Thuis sneller internetten via wifi doe je met deze router (ADV)

Heb je een internetabonnement afgesloten om thuis te streamen, gamen en downloaden, maar valt de wifi-snelheid in de praktijk flink tegen? Je bent niet de enige, maar dankzij de juiste apparatuur van Fritz! komt dat helemaal in orde.

Thuis aan de slag met je wifi-verbinding met Fritz!

Je maakt thuis ongetwijfeld gebruik van een snelle internetaansluiting en een wifi-netwerk. Zo kun je overal in huis genieten van alles wat het internet te bieden heeft. Fritz! is een bekende naam op het gebied van apparatuur om thuis de optimale wifi-verbinding op te zetten. Zo kun je er terecht voor verschillende powerlines, wifi-versterkers en routers.

Ook zijn er smart home-producten van de fabrikant te koop, die uiteraard naadloos met elkaar samenwerken. Met de handige app bedien je ze altijd, overal en moeiteloos. De producten draaien op het zelfontwikkelde Fritz!OS en worden regelmatig voorzien van updates. Zo krijg je regelmatig nieuwe functies, ben je up-to-date en is je veiligheid op het wereldwijde web altijd gewaarborgd.

Onbezorgd internetten via wifi

Je moet eens nagaan hoeveel apparaten er in een huishouden zijn verbonden met het wifi-netwerk. Dan hebben we het natuurlijk over apparatuur zoals telefoons en tablets, maar bijvoorbeeld ook slimme horloges of televisies. Er is vaak nog veel meer verbonden met het internet. Denk aan beveiligingscamera’s of -systemen, printers of slimme speakers, gameconsoles en natuurlijk je laptop of computer.

Al met al zijn er dus tig apparaten die allemaal gebruik willen maken van een stabiele wifi-verbinding. Je wil immers zonder problemen je muziek of video’s streamen, downloaden of gamen met je vrienden. Om jouw wifi-netwerk perfect te laten werken met al die apparatuur is het slim om eens te kijken naar wat Fritz! te bieden heeft.

Zoals gezegd heeft het bedrijf een groots assortiment aan producten, maar met slechts twee slimme apparaten zet je heel makkelijk een supersnel en stabiel wifi 6-netwerk op.

Fritz!Box 4060 met wifi 6

We beginnen met de Fritz!Box 4060, het kloppende hart van jouw wifi-netwerk. De router kan onder andere overweg met wifi 6 en snelheden tot wel 2.400 Mbit/s (5 Ghz) en 1.200 Mbit/s (2.4 Ghz). Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken dat iemand uit het gezin of je vriendengroep niet kan internetten op zijn of haar apparaat.

Wifi 6 is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken en stabieler, sneller, energiezuiniger en veiliger dan zijn voorgangers. Om gebruik te kunnen maken van zo’n verbinding moet niet alleen je wifi-apparatuur daarmee overweg kunnen, maar natuurlijk ook jouw smartphone, tablet of ander apparaat. Gelukkig zijn wifi 6-chips inmiddels steeds vaker te vinden in apparaten.

Je kunt de Fritz!Box 4060 gebruiken als middelpunt van je wifi-netwerk en er een zogenaamd mesh-netwerk mee opzetten. In combinatie met een repeater zorg je er zo voor dat je overal in huis (en de tuin) een perfect dekkend netwerk hebt om draadloos te internetten.

Ook is er een NAS-functie aanwezig, waardoor je altijd en overal de beschikking hebt tot je films, muziek, documenten en foto’s. Wil je tot slot smart home-producten gebruiken, dan koppel je ze direct aan de Fritz!Box 4060 in hetzelfde netwerk.

Fritz!Repeater 3000 AX

Heb je een Fritz!Box geïnstalleerd om je wifi-netwerk mee te beheren, dan kan het geen kwaad om op centrale punten in huis een repeater te installeren. Zo zorg je ervoor dat je echt overal draadloos kunt internetten. De Fritz!Repeater 3000 AX is de perfecte sidekick en kan uiteraard ook overweg met het wifi 6-protocol.

Gebruik je meerdere repeaters, dan werken ze perfect samen in hetzelfde netwerk, waarbij constant wordt gekeken naar het optimaliseren daarvan. Zo heb je geen last van haperingen en kun je onbeperkt genieten waar je maar wil – en op ieder apparaat.

De twee genoemde apparaten zijn bij lange na niet de enige producten die Fritz! te bieden heeft.