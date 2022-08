5 handige tips voor snellere en veiligere wifi bij jou thuis (ADV)

Wil jij snellere en veiligere wifi? De router die je van je internetprovider krijgt, is helaas vaak erg beperkt. Met een Fritz!Box gaat er een wereld vol nieuwe mogelijkheden voor je open. Dit moet je weten.

Betere wifi met Fritz!

Fritz! is een bekende naam op het gebied van breedbandinternet. Het bedrijf biedt allerlei handige producten aan, zoals (modem)routers, wifi-versterkers en powerlines voor snellere én veiligere wifi. Ze werken naadloos met elkaar samen in hun eigen netwerk. Daarnaast verkoopt Fritz! smart home-producten om jouw huis een stuk slimmer te maken. Die kun je met de Fritz!-app overal ter wereld bedienen.

Door de gebruiksvriendelijke werking is apparatuur van Fritz! door iedereen eenvoudig te koppelen en te gebruiken. Dankzij de Fritz!OS-software zijn je producten bovendien altijd veilig en up-to-date. Ook worden er regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

5 tips voor snellere en veiligere wifi

Als je snellere en veiligere wifi wil, zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Hieronder zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Wifi 6

Veel routers van Fritz! zijn voorzien van het nieuwe wifi 6. Dat is voor vast internet wat 5G is voor mobiel internet. Je profiteert van snelheden die tot 40 procent hoger liggen dan bij de vorige generatie. Bovendien kun je veel meer apparaten aansluiten op je verbinding zonder dat het ten koste gaat van de stabiliteit.

Ook steeds meer mobiele telefoons en tablets hebben ondersteuning voor dit protocol. Game je graag op je smartphone of tablet? Met wifi 6 geniet je dan van korte latentietijden van hooguit 10 milliseconden, zodat je een voorsprong hebt op je tegenstanders. Ook zijn je gegevens veiliger dankzij de nieuwe versleutelingsstandaard WPA3 én springt deze nieuwe wifi-standaard zuiniger om met energie. De batterij van je telefoon of laptop gaat dus langer mee.

Smart home

Een smart home is vooral erg fijn. Je dimt lampen zoals de Fritz!Dect 500 met een snel commando via de app en sluit de gordijnen zonder op te staan. Ook start je je favoriete serie zonder eerst te verdwalen in de eindeloze menu’s van Netflix. En met een schakelaar als de Fritz!Dect 440 bedien je eenvoudig de aangesloten thermostaten.

Daarnaast maakt een smart home je huis veiliger. Zo sluit je bewakingscamera’s aan, die het je laten weten als er onbevoegde personen in je huis rondlopen. Ook als je zelf aan de andere kant van de wereld bent. Op diezelfde manier hou je kinderen of huisdieren in de gaten. Bovendien kun je slimme rookmelders plaatsen die een seintje geven als er onverhoopt brand ontstaat.

Mesh-netwerk

Bij veel woningen zit de internetaansluiting in de meterkast. Dat is verre van ideaal als je in de huiskamer of op zolder naar je favoriete Netflix-serie wil kijken. Denk daarom eens na over het opzetten van een Mesh-netwerk. Met een Fritz!Box als centrale punt van je set-up zet je de eerste stap.

Door vervolgens op strategische plekken Fritz!Repeaters te plaatsen, geniet je in elke uithoek van je huis van een perfecte verbinding. Alle apparaten van Fritz! werken samen in één enkel netwerk, communiceren onderling en optimaliseren de prestaties van alle wifi-apparaten. Zo zijn haperingen voorgoed verleden tijd.

VPN

VPN staat voor ‘virtueel privaat netwerk’. Met een VPN kun je op afstand eenvoudig en veilig toegang krijgen tot je thuisnetwerk. Het is te vergelijken met een tunnel. Er is een begin- en eindpunt en de ruimte daartussen is van de buitenwereld afgesloten. Fritz! gebruikt daarvoor krachtige versleutelingstechnieken. Zo kun je overal ter wereld communiceren met je Fritz!Box en de apparaten die erop zijn aangesloten.

Dat is handig als je tijdens je vakantie alvast wat kiekjes wil uploaden naar je NAS of juist bestanden wil raadplegen. Ook kun je de instellingen van je smart home-apparaten veranderen. Dat gaat heel eenvoudig met de Fritz!-app.

Wachtwoordbeheer

Het is bijna onmogelijk om al je wachtwoorden te onthouden, zeker als je voor veilige combinaties van letters en tekens gaat. Het is daarom verstandig om ze uit te besteden aan een goede app als 1Password of Dashlane. Die suggereren moeilijk te raden wachtwoorden én onthouden ze, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. Je moet alleen het hoofdwachtwoord van de app zelf uit je hoofd leren. Vervolgens worden je wachtwoorden op al je apparaten automatisch gesynchroniseerd. Makkelijk én veilig.

Al met al kunnen we dus wel stellen dat Fritz! alles te bieden heeft op het gebied van het opzetten van een veilig, stabiel en snel wifi-netwerk. Of het nu gaat om een netwerk voor een enkele verdieping of voor een pand met meerdere verdiepingen, met de apparatuur en oplossingen van Fritz! is dat allemaal geen probleem.

Het paradepaardje: de Fritz!Box 7590 AX

De Fritz!Box 7590 AX is het absolute paradepaardje van Fritz! Deze router biedt dankzij Wifi 6 snelheden tot wel 2.400 Mbit/s (5 Ghz) en 1.200 Mbit/s (2.4 Ghz). Zo kan het hele gezin onbeperkt streamen en downloaden.

Deze Fritz!Box is verder hét centrum van je digitale huis. Je creëert eenvoudig een Mesh-netwerk met de Fritz!Repeaters, zodat je zelfs in de nok van je zolder perfecte wifi hebt. Ook sluit je al je smart home-apparaten aan op de 7590 AX én maar liefst zes draadloze telefoons.