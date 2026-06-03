Dit kopen Nederlanders massaal vlak voor het WK (en waarom)

Het WK staat voor de deur en dus ben je misschien van plan om extra gadgets in huis te halen, zodat je alle wedstrijden optimaal kan volgen. We zetten een aantal tips op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de handigste gadgets voor het WK 2026

Voetballiefhebbers kijken er al maanden naar uit: het WK 2026. Het grote toernooi wordt georganiseerd door Canada, Mexico en de Verenigde Staten en begint op donderdag 11 juni om 21.00 uur.

De openingswedstrijd wordt gespeeld in Mexico-Stad door de elftallen van Mexico en Zuid-Afrika. Dan barst het voetbalfeest dus écht los. Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen Japan. Op 20 en 26 juni volgen de andere poulewedstrijden, tegen Zweden en Tunesië.

Omdat je natuurlijk optimaal van de wedstrijden wil genieten, zetten we hieronder een aantal gadgets op een rijtje die waarschijnlijk wel van pas komen. Zo ben je helemaal ready zodra het WK 2026 begint.

1. Soundbar

Voetbalwedstrijden beleef je natuurlijk het beste met goed geluid. Nu zijn de meeste televisies niet uitgerust met fantastische speakers, maar je kan natuurlijk een soundbar gebruiken. Die zijn wat prijziger, maar ze komen natuurlijk ook na het WK nog van pas.

De soundbars van Sonos zijn bijvoorbeeld behoorlijk allround en leveren goed geluid. Heb je minder te besteden, dan kun je er ook eentje nemen van bijvoorbeeld Samsung. Die zijn betaalbaarder, maar klinken doorgaans goed. Je hebt daarmee genoeg keuze.

2. Beamer

De wedstrijden van het Nederlands Elftal kijken natuurlijk het fijnst weg op een héél groot scherm. Een beamer is dan een interessante optie. Goed om te weten is dat je niet speciaal voor het WK de hoofdprijs hoeft neer te leggen voor een geschikte beamer. Bij Action heb je er al eentje voor 89,95 euro.

De Denver-beamer kan wedstrijden in maximaal 180 inch (!) tonen in een hoge 4K-resolutie. Ideaal voor als je met een grote groep samen de matches kijkt. Het aansluiten is simpel: met de hdmi-kabel sluit je de beamer aan op je laptop, of je gebruikt het meegeleverde usb-c-kabeltje in combinatie met je telefoon.

Handig is dat de beamer ook draadloos werkt, als je bijvoorbeeld even niet in de buurt bent van een stopcontact. De ingebouwde accu gaat zo’n twee uur mee en via bluetooth koppel je een speaker voor het geluid.

3. Google TV Streamer

Heb je geen tv-kastje in huis, maar gebruik je de app van de NOS of je provider om naar de wedstrijden tijdens het WK 2026 te kijken? Dan is de Google TV Streamer ideaal om alle wedstrijden op je televisie (of beamer) te toveren. Het apparaatje sluit je gemakkelijk aan en werkt met de meegeleverde afstandsbediening uitstekend.

De Google TV Streamer heeft een adviesprijs van 119 euro, maar is toevallig bij sommige webwinkels afgeprijsd. Bij MediaMarkt en Amazon betaal je 89 euro voor de mediaspeler. Het loont dus om ‘m nu nog in huis te halen.

4. Nieuwe televisie

Een nieuwe televisie is een flinke investering, maar het WK 2026 kan een reden zijn om een nieuwe in huis te halen. Misschien was je toch al op zoek naar een grotere tv voor in je woonkamer. Het verschilt per huishouden natuurlijk hoe groot de tv moet zijn, maar de meeste mensen zitten tegenwoordig op 55 of 65 inch.

Via de linkjes hieronder kom je terecht bij overzichtspagina’s met televisies die je kan vergelijken en overwegen. Er zijn veel merken om uit te kiezen en bij de webwinkels zijn de nodige televisies nu afgeprijsd.

5. Draadloze oordopjes

Ben je van plan om WK-wedstrijden ook onderweg te volgen? Dan is een setje draadloze oordopjes wel zo handig. Zeker als je oordoppen met noise cancelling neemt, want dan heb je ook geen last van het geluid van je omgeving.

Gelukkig hoef je daar niet per se honderden euro’s voor neer te leggen, want goedkopere dopjes hebben tegenwoordig ook prima geluidsonderdrukking. Denk bijvoorbeeld aan de Sony WF-C710N, de Nothing Ear (3) of de Galaxy Buds 4 Pro van Samsung. Als je echt de allerbeste noise cancelling-doppen wil, moet je bij de WF-1000XM6 van Sony zijn.

Kies Android Planet als voorkeursbron Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!