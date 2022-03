Welke Samsung past het best bij jou? Galaxy S22 Ultra vs Galaxy Z Fold3 5G (ADV)

Tijdelijk haal je de Samsung Galaxy Z Fold3 5G voor nagenoeg dezelfde prijs in huis als de Samsung Galaxy S22 Ultra. Reden te meer voor ons om deze twee toppers te vergelijken. Maar welke past het best bij jouw eisen? Je leest het hier.

Vergelijken maar: strijd der titanen

De Samsung Galaxy 22 Ultra is onlangs onthuld. Het luxe toestel is het pronkstuk van de Galaxy S-lijn. Zo bezit hij een 108 megapixel-hoofdcamera, flinke accu en razendsnelle Exynos 2200-chip met tot wel 12GB werkgeheugen.

Tegenover hem staat een blikvanger uit Samsungs Z-lijn van vouwbare toestellen: de Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Door het grote 7,6 inch-display, een tweede scherm en de rappe Snapdragon 888-chip is geen taak ‘m te veel. Maar welke past het best bij jou?

Displays zijn schitterend zoals altijd

Met een schermdiagonaal van 6,8 inch torent de S22 Ultra boven de meeste toestellen uit. Het 120Hz-display toont vloeiende beelden in perfecte kwaliteit. Dat komt ook door de keuze voor een prachtig en kleurrijk amoled-paneel. Bovendien bevat het scherm een laagje robuust glas dat beschermt tegen krassen, stoten en vallen.

Bij de Z Fold3 5G heb je keuze uit twee schermen. Dichtgevouwen kijk je naar een rechthoekig 6,2 inch-scherm dat je vindt aan de buitenzijde. Klap je de Z Fold3 open, dan kun je genieten van het enorme 7,6 inch-display. Beide schermen bieden een vloeiende ervaring, omdat de pixels ook maximaal 120 keer per seconde verversen.

Groot van formaat, maar wel flink ander design

Door het bovengemiddelde formaat van de S22 Ultra komen games en films tot hun recht en moet je wel aan de slag met twee handen. Daarnaast valt het camera-eiland natuurlijk op, met alle individuele lenzen die ietwat uit de behuizing steken. Keuze heb je uit meerdere kleuren waaronder rood, groen, zwart, wit en blauw.

Met de Galaxy Z Fold3 5G pakt Samsung het heel anders aan, want die bevat een ingenieus scharnier. Dat maakt het toestel logischerwijs wat dikker als ‘ie dichtgeklapt is. Klap je ‘m open, dan kun je genieten van het flinterdunne, maar grote scherm. De Z Fold3 is verkrijgbaar in het zilver, zwart en donkergroen.

Snelle hardware, grote accu’s

De S22 Ultra doet zijn naam eer aan met een razendsnelle processor van eigen makelij en een ruime hoeveelheid werkgeheugen. Daarmee starten alle games en apps vlot op en ervaar je geen enkele hapering. Dankzij de krachtige 5000 mAh-batterij hoef je je trouwens nooit zorgen te maken over een lege telefoon. Toch wat bijladen? Dan kan dat met een los verkrijgbare snellader van maximaal 45 Watt.

Op het uitvouwbare scherm van de Fold3 passen nog meer apps naast elkaar. De rekenkracht komt van de high-end Snapdragon 888-chip die van multitasken zijn hobby heeft gemaakt. Zo voer je een videogesprek terwijl je aantekeningen maakt en je e-mail checkt. Die productiviteit wordt gevoed door de 4400 mAh-accu die opgeladen kan worden met maximaal 25 Watt.

Foto’s zeggen meer dan duizend woorden

Maak haarscherpe foto’s met de 108 megapixel-hoofdcamera van de S22 Ultra. De twee 10 megapixel-telelenzen gebruik je om tot wel tien keer te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Grote gebouwen of leuke groepsfoto’s zijn de specialiteit van de groothoeklens. De perfecte selfie maak je met de 40 megapixel-frontcamera.

De Z Fold3 5G bevat een minder geavanceerd camerasysteem met drie 12 megapixel-camera’s op de achterkant. Dat zijn de hoofdcamera, telelens voor zoomfoto’s van afstand en de groothoeklens voor wijdere shots. Voor je selfies maak je gebruik van een van de twee selfiecamera’s. Eentje vind je aan de buitenkant, de andere is verstopt onder het scherm en daardoor vrijwel onzichtbaar als je een film of website bekijkt.

Productiever dankzij S Pen

Een fijne overeenkomst is dat beide toestellen perfect werken met de S Pen. Dankzij die slimme stylus ben je een stuk productiever, wordt aantekeningen maken nog fijner en maak je snel notities of juist prachtige kunstwerken. Bij de Galaxy S22 Ultra kun je ‘m kwijt in het toestel zelf, bij de Z Fold3 plaats je ‘m makkelijk in de speciale cover.

Het slimme pennetje gebruik je ook om snel een foto te maken met je toestel, bijvoorbeeld van jezelf met een groep vrienden. Gebruik je de S22 Ultra of Z Fold3 in combinatie met een groter scherm, dan kun je makkelijk door presentaties scrollen door op het knopje van de S Pen te klikken. Al met al is deze veelzijdige stylus een heerlijke en unieke toevoeging aan deze twee premium toestellen.

Los of met abonnement?

Samsungs kersverse Galaxy S22 Ultra is verkrijgbaar in verschillende hippe kleuren. Ook kies je tussen versies met 8GB- of 12GB-werkgeheugen gecombineerd met 256- of 512GB aan opslagruimte. Afhankelijk van je keus haal je ‘m los in huis vanaf 1249 euro.

Bij de Galaxy Z Fold3 5G heb je ook keuze uit verschillende kleuren en varianten qua geheugen. Dankzij een tijdelijke cashbackactie (loopt tot 3 april 2022), schaf je de Fold3 aan vanaf 1299 euro.

Eindoordeel: S22 Ultra of Z Fold3?

De S22 Ultra is een krachtige alleskunner, waarbij de focus ligt op fotografie, videografie en productiviteit. De Z Fold3 is een multimedia powerhouse met de focus op multitasking, productiviteit en natuurlijk gaming en het bekijken van films en series.

Welk toestel het best bij jou past, blijft een lastige vraag, omdat het zo persoonlijk is. Ben je op zoek naar een toestel met een normale vormfactor en tegelijk een krachtige alleskunner met de beste camera’s en ga je graag aan de slag met de unieke S Pen? Dan is de Galaxy S22 Ultra een meer dan prima keuze.

Loop je liever met iets unieks op zak, ben je een fervente multitasker en gebruik je het grotere scherm naast werk ook voor games en films? Ga dan voor de Z Fold3 5G, want dat toestel is niet alleen op dit moment uniek in smartphoneland, maar blijft dat natuurlijk nog jaren.