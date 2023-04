Beste deals op een rij: Garmin-smartwatches voor iedereen

Garmin staat bekend om de slimme en veelzijdige horloges. Het merk heeft een uitgebreid assortiment en daarom voor iedereen wel een geschikte smartwatch. Ontdek hier welk Garmin-horloge bij jou hoort.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor iedereen een Garmin-smartwatch

Garmin heeft het buitenleven als speerpunt. Dat is te merken, want het merk is één van de bekendste fabrikanten op het gebied van gps-apparatuur. Vooral de slimme sporthorloges en fitnesstrackers zijn populair.

Belangrijk om te weten is dat Garmin-smartwatches prijsvaste producten zijn. Dat wil zeggen dat stunten met prijzen van de nieuwste modellen er niet bij is en er geen hoge kortingen worden gegeven. Oudere modellen zijn vaak wel geleidelijk voor minder te krijgen. Dit zijn de beste Garmin-aanbiedingen van dit moment.

1. Garmin Venu SQ: betaalbare basissmartwatch

Ben je op zoek naar een betaalbare smartwatch om je gezondheid in de gaten te houden, dan is de Garmin Venu SQ een goede optie. Je houdt de hele dag je hartslag en hoeveelheid binnengekregen calorieën bij, of rekent de boodschappen contactloos af bij de supermarkt. Vervolgens plan je bij thuiskomst je work-out van morgen via de Venu SQ.

De lagere prijs zorgt er voor dat er minder functies zijn waar je gebruik van kunt maken. Zo zet je geen muziek op tijdens je work-out, want het bedienen van je muziek op je pols is er niet bij. Welke WhatsApp-berichten binnenkomen weet je met één blik op je pols, maar voor het beantwoorden zul je je smartphone erbij moeten pakken.

Je haalt de Garmin Venu SQ op dit moment het voordeligst in huis via Amazon. Daar betaal je op dit moment 159 euro voor deze basissmartwatch; een besparing van 40 euro ten opzichte van de adviesprijs.

2. Garmin Forerunner 55: voor de hardloper

Als hardloper – beginner of ervaren – kom je al snel bij de Garmin Forerunner 55 uit. Dit slimme horloge is bij uitstek een hardloop-smartwatch, want met de looptrainingen die Garmin voor je samenstelt haal jij binnen no-time je hardloopdoel. Zelf een trainingsplan opstellen kan ook met Garmin Coach.

Tijdens het hardlopen zet je een motiverende beat op via je slimme horloge. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je smartphone uit je zak valt tijdens het rennen, want die laat je thuis. Krijg je een belletje of een andere melding, dan ontvang je die ook op je pols.

Met een enkele batterijlading kun je de komende twee weken hardlopen. Zet je gps aan, dan verkort dat de accuduur naar zo’n twintig uur. Verder neemt hij niet veel ruimte in om je pols met zijn 1,04 inch-scherm. De smartwatch voor hardlopers haal je nu voor zo’n 50 euro minder in huis. Je betaalt 149 euro.

3. Garmin Venu 2 Plus: voor het dagelijks leven

Ga je je smartwatch vooral in het dagelijks leven gebruiken om inzicht te krijgen in je gezondheid en je sociale media-notificaties niet te missen? Dan is de Garmin Venu 2 Plus een goede optie. Telefoongesprekken voer je vanaf je pols en je reageert op alle binnenkomende berichten. Verder bedien je je muziek zonder smartphone in de buurt.

Kom erachter hoe gestrest je bent met de stresstracking. Kan je wel wat ontspanning gebruiken? Dan vraagt de Venu 2 Plus je ademhalingsoefeningen te doen. Ook de kwaliteit van je slaap en hartslag zijn te meten. Is het tijd om te sporten, dan heeft hij verschillende work-outs voor je klaarstaan.

Op een batterijlading gaat het horloge zo’n negen dagen mee. Tien minuten opladen is genoeg voor een volle dag gebruik. Geïnteresseerd in de Venu 2 Plus? Dan moet je opnieuw bij Amazon zijn. De webwinkel biedt de smartwatch aan voor 389,95 euro.

4. Garmin Venu 2S: compacte smartwatch voor het dagelijks leven

De Venu 2S is de benjamin onder de Venu 2-smartwatches. Hij heeft namelijk een kast van 40 millimeter en is geschikt voor polsen met een omtrek van 110 tot 175 mm. Het is daardoor ook een lekker lichte smartwatch van 38,2 gram en zal dus om een dunne pols extra elegant staan.

Verder beschik je met de Venu 2S over alle functies die de Venu 2 (Plus) ook heeft. Zo bedien je jouw muziek en ontvang je al je berichten en oproepen op je pols. Even een boodschap afrekenen doe je ook met je smartwatch. Ga je sporten, dan houdt ‘ie de bewegingsactiviteiten precies voor je bij. Ook tijdens het zwemmen.

Je haalt de Venu 2S het voordeligst in huis via Amazon. Hij kost bij de webwinkel op dit moment namelijk 309 euro. Dat is 90 euro voordeel.

5. Garmin Fenix 7S – Compleet en premium

Als intensieve sporter wil jij natuurlijk het beste van het beste. Met de Garmin Fenix 7-serie haal je een complete, premium smartwatch in huis. Deze Fenix 7S is met zijn klok van 42 millimeter het kleinste model van de serie en is dus – naast krachtig – ook nog eens elegant.

Met jouw actieve levensstijl wil je in welke sport dan ook de beste worden. De Garmin 7S helpt je jouw doelen bereiken, of dat nu tijdens het golfen, skiën of klimmen is. Voor elke sport heeft deze smartwatch wel trainingshulpmiddelen, zoals kaarten of work-outs. Ook laat ‘ie je weten wanneer je weer klaar bent voor de volgende zware work-out, rekening houdend met trainingsintensiteit, stress, hoe goed je geslapen hebt, en meer.

Op het moment kost de Garmin Fenix 7S je 573 euro. Dat is 126,99 euro goedkoper dan de adviesprijs van Garmin. Om die deal te scoren moet je bij Art & Craft zijn.

6. Garmin Fenix 7 Solar – Robuust en duurzaam

Met de Garmin Fenix 7 Solar haal je een duurzaam en slim horloge in huis. Je laadt ‘m namelijk extra op via het zonnepaneel dat in het horloge verwerkt zit. Dat levert nog eens vier dagen extra batterijduur op – mits je gps hebt uitgeschakeld. In totaal kan ‘ie daardoor drie weken mee.

Verder geniet je van alle functies die de Fenix 7-serie te bieden heeft. Voor welke sport dan ook heeft de smartwatch wel een app om jouw voortgang te tracken. Je vindt allerlei kaarten om niet te verdwalen bij het hiken of skiën. Zelfs voor het golfen heeft ‘ie kaarten. Je hartslag, aantal stappen per dag en hoe je geslapen hebt zijn natuurlijk ook bij te houden.

Dit uitgebreide slimme horloge heeft een adviesprijs van 799,99 euro. Je haalt hem nu echter met voordeel in huis. Bij Coolblue betaal je namelijk 705 euro voor de Garmin Fenix 7 Solar.