De 7 beste gadgets om je gezondheid te waarborgen op een rij

In juni staat het thema gezondheid centraal op Android Planet. Wil je werken aan je lichaam, bijhouden hoeveel je weegt of hoe je hardloopsessie precies ging? In dit artikel check je de beste gezondheid-gadgets van juni 2020.



Gezondheid gadgets 2020: hiermee houd je alles in de gaten

Wil je gaan beginnen met sporten en het aantal gezette stappen of de tijd van je work-out bijhouden? Dan kun je denken aan een fitnesstracker, die je al voor een paar tientje kunt kopen. Muziek luisteren tijdens je hardloopsessie, dan is een juiste headset natuurlijk wel belangrijk.

Je gewicht bijhouden kan met een slimme weegschaal die zelfs synchroniseert met je Android-telefoon, zodat je alle gegevens zo bij de hand hebt. In dit artikel bespreken we zeven deals die je helpen met het bijhouden van je gezondheid en je uitdagen om een stuk gezonder te worden.

1. Xiaomi Mi Band 4

De Xiaomi Mi Band 4 is een populaire fitnesstracker, want voor een paar tientjes ben je altijd bij de tijd. Het kleurenscherm toont direct informatie over je work-outs, gezette stappen en binnenkomende notificaties. Wil je meer inzichten zien, koppel de tracker dan aan de Mi Fit-applicatie.

Het apparaatje bevat een hartslagsensor, waardoor je dat ook goed in de gaten kunt houden. Een gps-module is niet aanwezig, dus je hebt altijd een telefoon nodig om de route vast te leggen. Wel is de Mi Band 4 stof- en waterdicht, dus ook douchen of een baantje trekken in een zwembad is geen probleem. Daarbij kun je met een volle accu makkelijk twee tot drie weken vooruit.

Bekijk de Xiaomi Mi Band 4

2. Digitale weegschaal van Fitbit

Fitbit is niet alleen bekend van de fitnesstrackers, maar het bedrijf heeft ook enkele slimme weegschalen op de markt gebracht. Zo’n digitale weegschaal is al te koop voor zo’n zes tientjes in de vorm van de Aria Air. Daarmee meet je onder andere je BMI en het apparaat is te koppelen met je wearable.

Wil je veel meer functies kunnen gebruiken, dan is Fitbit Aria 2 misschien een goede keuze. Die slimme weegschaal kan onder andere je vetpercentage meten en heeft een geheugen voor meerdere personen. Kwestie van koppelen met de Fitbit-applicatie en het hele gezin kan gebruikmaken van één en dezelfde weegschaal.

Bekijk de Fitbit Aria 2

3. Huawei Freebuds 3

Heerlijk sporten hangt ook vaak samen met het luisteren van muziek. Of dat nou je favoriete beats zijn of een voorgelezen hardloopschema. Met de Huawei Freebuds heb je alle vrijheid, want deze headset is volledig draadloos.

De Freebuds 3 zijn te verkrijgen in het wit, zwart en rood en dus altijd een perfecte match met je sport-outfit. De dopjes zijn niet alleen goed om muziek mee te luisteren, maar ook bellen is geen probleem. Er is active noise-cancellation aanwezig, waardoor je geen achtergrond geluid hoort en je ongestoord kunt genieten van je sportsessie.

Klik hier voor de Freebuds 3

4. Fossil Gen 5-smartwatch

De Fossil Gen 5 is een goed uitgeruste smartwatch en daardoor goed om te gebruiken tijdens een fietstocht, yoga-sessie of andere work-out. Het horloge heeft onder andere een ingebouwde gps-sensor, waardoor je geen smartphone nodig hebt om je route bij te houden. Dankzij het ronde scherm zie je direct de statistieken die jij wilt zien, bijvoorbeeld via Google Fit.

Daarnaast kun je het horloge gebruiken om muziek mee te luisteren, dankzij het grote interne geheugen. Kwestie van muziek synchroniseren en een verbinding opzetten met je bluetooth-headset. Dit horloge heeft een adviesprijs van 299 euro, maar is inmiddels flink in prijs gedaald, waardoor je zo’n 100 euro minder betaalt.

Check de Fossil Gen 5-smartwatch

5. Oral-B Genius 10000N

Je lichaam gezond houden draait natuurlijk niet alleen om sporten, bewegen en work-outs. Zo kun je ook denken aan je gebit dat goed onderhouden moet worden en dan is een slimme tandenborstel de uitkomst. Zo is de Oral-B Genius 10000N misschien een goede keuze, want deze tandenborstel zit bomvol handige functies.

Zo wordt het apparaat geleverd met een handig usb-reisetui, waarin je de tandenborstel niet alleen meeneemt, maar ook kunt opladen. Wil je weten of je je tanden goed poetst of niet, koppel het apparaat dan aan de Oral B-app. Zo krijg je tips tijdens het poetsen en kun je een uitgebreid verslag checken van je poetsbeurt, met daarbij tips om je poetsgedrag te verbeteren.

Bestel een Oral-B Genius 10000N

6. Samsung Galaxy Fit

De Samsung Galaxy Fit is de bekende en populaire fitnesstracker van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Met het apparaatje kun je al je sport- en gezondheidsprestaties in de gaten houden. Zo kun je denken aan het aantal gezette stappen of verbrande calorieën, maar ook hoe je geslapen hebt.

Dankzij het kleurenscherm zie je direct alle statistieken, maar ook binnenkomende oproepen of notificaties. Daarnaast is er ook een hartslagmeter ingebouwd, waardoor je ook daar allerlei informatie over in kunt zien. Kwestie van synchroniseren met de Samsung Health-app op je smartphone voor uitgebreide analyses.

Bekijk de Samsung Galaxy Fit

7. Klipsch T5M

Niet op zoek naar een draadloze headset om te sporten, maar wel naar specifieke oordopjes om te gebruiken tijdens het sporten? Kijk dan eens naar de Klipsch T5M. Die oordopjes zijn waterbestendig, waardoor zweet geen problemen oplevert. Daarnaast is het snoer gemaakt van stof, waardoor het minder snel in de knoop raakt.

Het gaat om zogenaamde in ear-oordopjes, waardoor omgevingsgeluid niet goed meer te horen is. Ook is er een ingebouwde microfoon aanwezig, waardoor je handsfree gesprekken kunt voeren.

Klik hier voor de Klipsch T5M