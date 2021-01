Overzicht: dit zijn de 6 fijnste smartwatches en fitnesstrackers

Het nieuwe jaar is van start en dit betekent dat veel mensen letten op wat ze eten, meer water drinken, beter slapen en meer bewegen. Android Planet heeft zes toffe smartwatches en fitnesstrackers op een rij gezet.

6 interessante smartwatches en fitnesstracker in 2021

Smartwatches en fitnesstrackers heb je in allerlei vormen en maten en vanaf een paar tientjes tot honderden euro’s. Met zo’n apparaatje om je pols kun je handige informatie checken. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van je gezette stappen of hoe je geslapen hebt. Vaak zijn ze stof- en waterdicht, waardoor een regenbui of zweet geen problemen oplevert. Ook de tijd, het weer of binnenkomende notificaties kun je direct bekijken.

Nagenoeg alle trackers en slimme horloges gebruik je in combinatie met een applicatie. Daarin kun je vaak nog meer informatie zien, maar ook allerlei instellingen aanpassen bijvoorbeeld voor wifi, bluetooth of notificaties. Doe altijd goed vooronderzoek als je van plan bent zo’n wearable te kopen. Door het grote aanbod bevatten zulke apparaatjes verschillende besturingssystemen, waardoor de mogelijkheden en bijvoorbeeld ondersteuning voor apps erg kan verschillen.

1. Xiaomi Mi Band 5

De Mi Band 5 van Xiaomi is en blijft één van de populairste wearables en dat is niet heel gek. Voor een prijs van rond de 33 euro krijg je een complete fitnesstracker die veel te bieden heeft. Zo zie je dankzij het scherpe oled-schermpje snel de tijd, gezette stappen of informatie over je huidige work-out.

Je kunt de Mi Fit-app gebruiken om nog meer inzichten te vergaren. Zo zie je daar meer details over hoe je geslapen hebt, of stel je in voor welke apps je wel of geen notificatie wil ontvangen op de Mi Band. Ook is er een hartslagsensor aanwezig en het apparaatje stof- en waterdicht. Wil je ‘m gebruiken om bijvoorbeeld een route vast te leggen tijdens het hardlopen? Dan moet je wel altijd je smartphone op zak houden, want een gps-module ontbreekt.

2. Fossil Gen 5-smartwatch

De Fossil Gen 5 is een goed uitgeruste en moderne smartwatch voorzien van WearOS van Google. Daardoor kun je honderden apps gebruiken, die je simpel uit de Play Store downloadt. Ook voor work-outs is dit een fijne wearable. Het apparaat is bovendien waterdicht, dus douchen of een baantje zwemmen is geen probleem.



Het horloge ziet er modern uit en de horlogebandjes zijn zelf te verwisselen. Ook bevat de Fossil Gen 5 een groot intern geheugen, zodat je er muziek op kunt bewaren. Zo kun je zonder telefoon op zak toch genieten van muziek. De smartwatch kwam op de markt voor 299 euro, maar is inmiddels flink in prijs gedaald, waardoor je ‘m nu aanschaft voor zo’n 100 euro minder.

3. Samsung Galaxy Fit 2

Samsung maakt niet alleen smartwatches, maar heeft ook verschillende trackers op de markt gebracht. De Galaxy Fit 2 is een fijn apparaatje dat je oppikt voor zo’n vijf tientjes. Verkijk je echter niet op die prijs, want ook de Fit 2 is een erg complete wearable.

Op het kleurenschermpje zie je alle info die je nodig hebt en ook zijn er verschillende sensoren aanwezig. Zo check je bijvoorbeeld snel het aantal verbrande calorieën en is er een hartslagsensor aan boord. Voor de rest biedt deze fitnesstracker alles wat je ervan kunt verwachten voor deze prijs. De accu gaat lang mee en ook is de Fit 2 water- en stofdicht.

4. Huawei Watch GT2 Pro

De Huawei Watch GT2 Pro is een pracht van een apparaat en voorzien van een eigen besturingssysteem. Kwestie van koppelen met je smartphone en je kunt beginnen met het bijhouden van allerlei handige info. Wil je eens beginnen met sporten of ben je al een fanatiek beoefenaar? De GT2 Pro biedt ondersteuning voor meer dan 100 sportmodi.

Ook kun je onder andere je hartslag, stressniveau of het zuurstofniveau van je bloed meten. Muziek speel je direct af via het apparaatje op je bluetooth-headset en ook komen notificaties van allerlei apps gewoon direct binnen. Huawei levert meerdere eigen apps mee op het horloge, zelf downloaden is echter niet mogelijk. Wel kun je natuurlijk kiezen uit allerlei digitale wijzerplaten, zodat je die kunt wisselen wanneer je dat wil.

5. Fitbit Inspire 2

Zeg je fitnesstracker, dan zeg je Fitbit. Dit merk heeft verschillende wearables op de markt gebracht, die helemaal in het teken staan van fitness en bijhouden van activiteiten. De Fitbit Inspire 2 is één van de fijne en veelzijdige apparaatjes in het assortiment van de fabrikant. Dankzij het schermpje check je direct de nodige informatie. Meer statistieken bekijken? Open dan de Fitbit-app op je telefoon.

Met de Inspire 2 registreer je allerlei sportactiviteiten en check je alles over je gezondheid. Net als veel andere fitnesstracker kun je zo je stappen tellen en slaap bijhouden of het aantal trappen tellen die je beklommen hebt.

6. Samsung Galaxy Watch 3

De Galaxy Watch 3 is verkrijgbaar in meerdere varianten qua grootte van de horlogekast en type horlogebandje. Zodoende varieert de prijs ook sterk, maar het instapmodel is te verkrijgen voor minder dan 300 euro. Daarvoor koop je echter wel een complete smartwatch bomvol functionaliteit.

Het ronde scherm gebruik je voor alle nodige informatie, maar ook binnenkomende notificaties of het weerbericht. De smartwatch is voorzien van een eigen besturingssysteem van Samsung. Via de eigen app-winkel kun je zo ook nog eens duizenden apps downloaden, installeren en gebruiken.