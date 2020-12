5 redenen om te kiezen voor de vriendelijk geprijsde Gigaset GS4 (ADV)

De Gigaset GS4 is de nieuwste smartphone van het bekende bedrijf. Het toestel is vriendelijk geprijsd en kost 229 euro. Vergis je echter niet, de GS4 heeft namelijk veel te bieden voor die prijs. Vijf redenen waarom het toestel zeker het overwegen waard is, check je hier.

Gigaset is voornamelijk bekend van hun dect-telefoons voor thuis- en kantoorgebruik. Daarnaast richt het bedrijf haar pijlen ook op smart home-apparatuur en is daardoor van alle markten thuis. Eind oktober presenteerde de Duitse fabrikant Gigaset ook nog twee nieuwe smartphones.

De GS190 werd opgevolgd door de Gigaset GS3, terwijl de GS195 plaats moet maken voor de uitgebreidere Gigaset GS4. Waarom dat toestel zeker het overwegen waard is, hebben we in vijf redenen voor jou uiteengezet.

1. Toestel is ‘Made in Germany’

Gigaset heeft Duitse roots en is daar logischerwijs erg trots op. De Gigaset GS4 heeft dan ook de ‘Made in Germany’-stempel gekregen. In de eigen fabriek in Bocholt werkt een team van specialisten om de best mogelijke smartphones te fabriceren. Denk daarbij onder andere aan ontwerpers en technici die naadloos samenwerken.

Doordat alles in eigen huis wordt bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd is de kwaliteit van een erg hoog niveau. De fabrikant staaft dit natuurlijk door twee jaar volledige garantie te geven, maar er is meer. Zo kun je binnen de eerste drie maanden na aankoop een gratis reparatie claimen, als het toestel legitieme (vocht)schade heeft opgelopen. Ben je binnen 90 dagen toch niet helemaal tevreden met het toestel? Dan kun je ‘m weer retourneren, waarna je zelfs het volledige aankoopbedrag terugkrijgt!

2. Prachtig en uniek design

Doordat alles zelf bedacht en ontwikkeld wordt heeft het toestel een uniek design. De Gigaset GS4 is te verkrijgen in de kleuren Deep Black en Pure White, beide afgewerkt met koperkleurige accenten. De achterzijde bestaat uit een enkele glasplaat en ook aan de voorkant is een laagje gehard glas te vinden.

Dat zorgt niet alleen voor goede bescherming, maar geeft ook een luxe gevoel. Om het toestel nog unieker te maken kun je zelfs een gravure laten toevoegen op de achterzijde, bijvoorbeeld met je eigen naam, initialen of het bedrijf waar je werkt.

Op de achterkant is de fysieke vingerafdrukscanner te vinden, net zoals de drie camera’s. Die steken niet uit, zoals bij nagenoeg elke andere smartphone wel zo is. Het display is 6,3 inch groot, bevat een hoge resolutie en een kleine waterdruppelnotch. De randen om het scherm zijn smal, waardoor je optimaal geniet van het grote beeldscherm.

3. Grote accu en zelfs draadloos opladen

De batterij van de GS4 heeft een capaciteit van 4300 mAh. Door de krachtige, maar energiezuinige hardware hoef je je nooit zorgen te maken over het opladen, want het toestel gaat makkelijk een volle dag mee. Opladen doe je uiteraard makkelijk en snel via de usb c-poort aan de onderzijde van het toestel.

Dat is echter niet de enige manier, want je kunt deze smartphone namelijk ook draadloos opladen. Dat gaat met maximaal 15 Watt, waardoor de GS4 ook via die weg vlot wordt voorzien van nieuwe energie. Mocht je de accu ooit toch willen vervangen, dan is ook dat mogelijk door de gebruiker zelf. Al met al heb je over de GS4 en de accu dus werkelijk niks te klagen.

4. Jij kiest het type beveiliging

Een smartphone bevat vaak allerlei gevoelige informatie. Zijn het geen gemaakte foto’s, dan is het wel de inhoud van een chat-app of een e-mail. Beveiliging staat dan ook erg hoog in het vaandel bij deze Duitse fabrikant. Op de achterzijde van de GS4 vind je een snelle fysieke vingerafdrukscanner. Die zorgt ervoor dat alleen jij het toestel volledig kunt vrijgeven.

Een vingerafdruk is een van de meest veilige manieren om je smartphone te beveiligen. Bij de GS4 kun je echter ook kiezen om gezichtsherkenning te gebruiken, wat ook fijn en snel werkt. Dat werkt uiteraard via de frontcamera, die een resolutie heeft van 13 megapixel. Gebruik je ‘m niet om te ontgrendelen, dan schiet je dus een perfecte selfie.

5. Bomvol interessante functies

Over de prestaties heb je tot slot niks te klagen, want het toestel is compleet uitgerust. Zo heeft de Gigaset GS4 een prima processor, ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen en draait het toestel op Android 10, waaraan Gigaset nauwelijks aanpassingen heeft doorgevoerd.

Daarnaast kun je twee simkaarten kwijt in de smartphone én een geheugenkaartje. Ook is er een notificatieledje te vinden aan de voorkant. Zo zie je direct dat je een gemiste oproep, e-mail of notificatie hebt. Draadloos betalen met het toestel is ook geen probleem, dankzij de ingebouwde nfc-chip.

Vergeet ook de Gigaset GS3 niet

De GS3 is nog iets vriendelijker geprijsd en heeft een adviesprijs van 179 euro. Het scherm is een fractie kleiner, namelijk 6,1 inch. Ook dat toestel is draadloos op te laden en er is een accu aanwezig van 4000mAh. Op de achterkant zijn twee camera’s te vinden en ook dat toestel draait op Android 10.



De camera’s steken niet uit, maar het toestel gooit ook op andere vlakken hoge ogen. Zo is de achterkant door de eindgebruiker zelf aan te passen. Je kunt namelijk losse covers aanschaffen voor slechts 3,99 euro per stuk. Zo creëer je een unieke smartphone of pas je het uiterlijk ervan bijvoorbeeld aan op de kleding die je draagt.