5 redenen om voor de Gigaset GS5 te kiezen (ADV)

De Gigaset GS5 is een smartphone met degelijke features voor een vriendelijke prijs van 299 euro. Voor dit bedrag heeft de smartphone je veel te bieden. We geven je vijf redenen waarom het toestel zeker het overwegen waard is.

De nieuwe Gigaset GS5 smartphone

De Gigaset GS5 is het nieuwste toestel van de bekende Duitse fabrikant en volgens de fabrikant is ‘ie ‘tijdloos, stijlvol en individueel’. We zijn het inmiddels gewend van het merk om premium features te zien in betaalbare toestellen. Dat is waar het bedrijf zich mee onderscheidt en bij dit toestel geldt dat ook weer.

1. Grote accu en draadloos opladen

Een trend in smartphones is de verbetering van de batterijduur. Vaak zie je een combinatie van een grotere batterij en een snellere lader. De GS5 beschikt over een 4500 mAh-accu waarmee je tot 30 uur gesprekstijd haalt. Laat je het toestel op stand-by staan, dan is de batterijduur zelfs 350 uur.

Wanneer je moet opladen, heb je in ongeveer twee uur weer een volle batterij. Als je liever draadloos laadt, dan kan dit ook. Het toestel ondersteunt namelijk draadloos laden tot een vermogen van 15 Watt; uniek in deze prijsklasse. Gigaset is ook een initiatief gestart waarmee batterijen langer meegaan. Dit bestaat uit softwarematige instellingen voor een optimale levensduur van de batterij. Ook reparatie en vervanging horen daarbij. Zo wordt weggooien uitgesteld en tegengegaan.

2. Dualsim en opslag uitbreiden tot 512GB

Bij smartphones sta je soms voor de keuze: neem ik twee simkaarten of combineer ik een geheugenkaart met simkaart? Het aantal slots is namelijk beperkt en smartphones met een uitbreidbaar geheugen zien we steeds minder vaak.

Met de Gigaset GS5 beschik je over dualsim, waarmee je twee verschillende simkaarten kunt gebruiken. Deze weerhouden je niet van het toevoegen van een geheugenkaartje. Zo kun je de opslag verder uitbreiden tot maximaal 512GB.

3. Ontgrendel met je gezicht of vingerafdruk

Veiligheid is altijd een belangrijke pijler voor smartphones. Zo’n apparaat bevat persoonlijke contactgegevens, mails of gesprekken van allerlei chat-apps. Natuurlijk kun je de Gigaset GS5 beveiligen met een patroon, pincode of wachtwoord.

Ook is er biometrische beveiliging aan boord, dankzij de fysieke vingerafdrukscanner op de achterkant. Tot slot kun je ook gebruikmaken van gezichtsherkenning, wat supersnel werkt via de frontcamera.

4. Dubbel camerasysteem

Voor veel gebruikers is de camera een doorslaggevende factor bij het kiezen van een smartphone. De Gigaset GS5 is uitgerust met drie camera’s. Het gaat om twee stuks achterop en natuurlijk de selfiecamera.

Die heeft een resolutie van 16 megapixel. Hiermee maak je scherpe selfies met veel detail of je gebruikt ‘m tijdens videogesprekken.

De camera-opstelling op de achterzijde bestaat uit een hoofdcamera en groothoeklens van respectievelijk 48- en 8-megapixel. De eerste gebruik je voor al je gewone kiekjes. De andere sensor dient voor het maken van foto’s in een wijdere hoek. Bij de GS5 kun je ‘m daarnaast gebruiken voor macrofotografie, oftewel foto’s maken van heel dichtbij.

5. Scherm met kleine uitsparing en hoge resolutie

Een groot verschil tussen smartphones van nu en enkele jaren terug, is dat het display steeds groter is geworden en de randen smaller. Dat zien we dan ook bij de Gigaset GS5. De selfiecamera neemt met een druppelvormige uitsparing slechts een klein stuk van het scherm in. Hierdoor geniet je nog meer van alle content op je scherm.

Het scherm heeft trouwens een full-hd-resolutie. Dat zorgt voor scherpe beelden en betere kwaliteit in de weergave van video’s, afbeeldingen of bijvoorbeeld websites en teksten. Tot slot is het display 6,3 inch groot: een perfecte maat dus om optimaal te genieten én te bedienen met één hand.

Meer over Gigaset

Gigaset kennen we niet alleen van hun degelijke smartphones. Ook maakt het bedrijf dect-telefoons en smart home-apparatuur. Het “Made in Germany”-keurmerk van de fabrikant staat voor pure kwaliteit. De Duitse smartphonefabrikant biedt daarnaast een servicebelofte. Dat betekent dat je twee jaar fabrieksgarantie krijgt, drie maanden gratis bescherming tegen breuken of vochtschade en ook nog eens 90 dagen retourrecht.

Tot slot kun je je Gigaset GS5 personaliseren met een gravure op de achterzijde van de behuizing. Zo maak je het toestel nog persoonlijker. Voor 5 euro mag je een naam, leuke quote of iets anders laten graveren tot 26 tekens. Natuurlijk is dat geinig voor jezelf, maar bijvoorbeeld ook voor je geliefde, relaties of werknemers.

Gigaset heeft nog veel meer smartphones in het assortiment. Zo zijn er bijvoorbeeld nog de Gigaset GS4 die wat betaalbaarder is. Ook is er de GX290 Plus, een robuuste telefoon die tegen een stootje kan en verpakt is in een modern en fris design.