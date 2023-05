Kans op een van de drie Gigaset GS5-smartphones (ADV)

De smartphones van de Gigaset GS5-serie zijn stijlvol, praktisch en betaalbaar. Wij mogen van elk model één exemplaar weggeven. Lees hier alles over de toestellen en natuurlijk hoe je meedoet met deze winactie!

De Gigaset GS5-serie

De Gigaset GS5-serie bestaat uit meerdere smartphones met unieke eigenschappen voor vriendelijke prijzen. De reguliere Gigaset GS5 biedt premium features die uniek zijn voor deze prijs en de GS5 Lite is zijn kleinere en goedkopere broertje. Verder is er de GS5 Senior met praktische eigenschappen voor ouderen.

In samenwerking met Gigaset geven we van elk model een gloednieuw exemplaar weg! Daarbij wordt ‘ie ook nog eens gepersonaliseerd met een door jou uitgekozen gravure. Ook meedingen naar de prijs? Wij vertellen je hoe je meedoet. Dat kan trouwens tot en met zondag 4 juni, dus wees er snel bij!

Dit moet je weten over de Gigaset GS5-serie

De Gigaset GS5 is het reguliere toestel van de serie. Dankzij de grote batterij – die overigens ook verwijderbaar is – gaat de smartphone lekker lang mee. Opladen kan met een kabeltje, maar ook draadloos. Dat is vrij uniek voor een smartphone in deze prijsklasse.

De behuizing voelt luxe aan, want die is van gehard glas in plaats van plastic. Verder heeft de GS5 een schermformaat van 6,3 inch en een adviesprijs van 299 euro. Foto’s maak je met de camera’s en een van de drie lenzen, waaronder een groothoeklens. Hij is in twee kleuren verkrijgbaar: donkergrijs en lichtpaars.

Het goedkopere broertje is de GS5 Lite met zijn adviesprijs van 250 euro. Daarvoor is de behuizing van gehard glas verruild voor een van plastic, is draadloos opladen achterwege gelaten en is er 64GB in plaats van 128GB opslagruimte aanwezig.

Verder komt de GS5 Lite grotendeels overeen met de ‘gewone’ GS5: een grote en verwijderbare batterij, dezelfde drie camera’s en 6,3 inch-scherm met full-hd-resolutie. Ook kunnen beide telefoons de dagelijkse taken, zoals appen, scrollen op sociale media en Netflixen, makkelijk aan.

Speciaal voor ouderen is er de Gigaset GS5 Senior. Door de versimpelde interface is ‘ie gebruiksvriendelijk en ook het opladen gaat makkelijker. De laadkabel is namelijk magnetisch en klikt makkelijker vast. En heb je hulp nodig omdat je gevallen bent of een hulpvraag hebt?

De telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie die meteen een contactpersoon of het alarmnummer belt. Die val beschadigt je smartphone overigens niet snel, want in de fabriek wordt al een laagje beschermende folie aangebracht. De GS5 Senior is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 299 euro.

Meer over Gigaset

Gigaset ken je, naast het aanbod degelijke smartphones, misschien ook wel van de dect-telefoons. Verder maak je met de apparaten van het bedrijf je huis slim. Gigaset is nauw verbonden met het “Made in Germany”-keurmerk, dat staat voor kwaliteit. Juist daardoor is het ook mogelijk maatwerk te leveren en je nieuwe (of gewonnen!) smartphone te personaliseren.

Verder heeft Gigaset duurzaamheid hoog in het vaandel staan en het “Fair For Future”-wordt daarbij als leidraad ingezet. Alles dat gedaan wordt op gebied van duurzaamheid en eerlijkheid wordt daarmee vastgelegd. Zo is een van de doelen om volledig klimaatneutraal te produceren in de eigen fabriek in Duitsland, waar we onlangs op bezoek waren.

Winactie in samenwerking met Gigaset: zo doe je mee

