Gigaset GX6 is dé beste 5G outdoor-smartphone (ADV)

De Gigaset GX6 is de nieuwste telg van de Duitse smartphonemaker. Het toestel ziet er stijlvol uit, maar kan ook tegen een flink stootje. Waarom je ‘m zeker moet overwegen als je op zoek bent naar een robuuste telefoon?

De meest verfijnde 5G outdoor-smartphone

Een stevige outdoor smartphone met een chique uiterlijk: dat de nieuwe Gigaset GX6 in een notendop. Het toestel is robuust, maar ziet er wel stijlvol uit. Naast het degelijke design is de telefoon ook erg veelzijdig.

Zo is ‘ie volledig stof- en waterdicht en uitgerust met een militaire certificering. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je ‘m laat vallen en ook grote temperatuurverschillen zijn geen probleem. Wij zetten vijf redenen op een rij waarom je de GX6 zeker moet overwegen als je op zoek bent naar een echte spierbundel.

1. Verwisselbare accu gaat lang mee

Met de Gigaset GX6 kun je ook rekenen op een goede accuduur. Gigaset heeft gekozen voor een grote batterij van 5000 mAh, waarmee je makkelijk twee dagen doorkomt met gemiddeld gebruik. Zo luister je tientallen uren naar muziek, geniet je van de nieuwste films en series of bel je altijd en overal met wie je maar nodig hebt.

Opladen gaat met maximaal 30 Watt, waardoor ‘ie in een mum van tijd weer vol zit. Draadloos opladen is ook mogelijk en gaat met maximaal 15 Watt. Dankzij de speciale BatteryLife+ technologie kun je instellen dat de accu niet verder mag opladen dan 90 procent, wat de levensduur ten goede komt. Tot slot is de batterij ook eenvoudig te verwijderen. Handig, want zo kun je ‘m snel verwisselen, zodat je weer door kunt op avontuur!

2. Krachtige processor en 5G-ondersteuning

Het kloppende hart van de Gigaset-smartphone is de krachtige MediaTek Dimensity 900-chip. Samen met de 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte is het een lekker vlotte smartphone. Multitasken is geen probleem en je hebt genoeg geheugen voor al je foto’s, documenten of andere bestanden. Ook is er plaats voor een extra micro-sd-geheugenkaartje van maximaal 1TB. Natuurlijk ben je altijd en overal bereikbaar dankzij 5G. Zo stream je alles wat je wil, ben je altijd bereikbaar en kun je in de toekomst nog sneller downloaden.

3. Prima stel camera’s

De frontcamera vind je in een gaatje in het scherm en heeft een resolutie van 16 megapixel. Hierdoor maak je scherpe selfies of je gebruikt ‘m natuurlijk voor videogesprekken. Op de achterzijde vind je een rond camera-eiland, wat is verwerkt in de behuizing en dus niet uitsteekt. Hij wiebelt daardoor niet op een tafel én beschadigen doet ‘ie ook niet.

Er is gekozen voor een hoofdcamera van 50 megapixel, waarmee je in elke situatie prima foto’s schiet. Filmen kan trouwens in een hoge 4K-resolutie, waardoor je geen enkel detail mist. Maak je liever foto’s van dichtbij, ook dan maak je met de Gigaset GX6 een hele slimme keuze. Er is namelijk een speciale macrocamera aanwezig voor close-ups.

4. Groots en kleurrijk display

Het scherm heeft een diagonaal van 6,6 inch, waardoor het perfect is om te browsen of een film te kijken. De resolutie van 2412 bij 1080 pixels zorgt voor scherp beeld, wat ook vloeiend oogt. De pixels verversen namelijk maximaal 120 keer per seconde en in combinatie met de krachtige hardware is dat een prettige combinatie.

Tevens is het scherm afleesbaar in alle omstandigheden, waaronder fel zonlicht. Ook ligt er een laagje Gorilla Glass over het scherm om krasjes te voorkomen. Bedienen met natte handen of handschoenen aan is ook geen probleem. Tot slot kun je de GX6 reinigen met zeep, ontsmettingsmiddelen, bleekmiddel of alcohol.

5. Altijd (draadloos) verbonden

Met de Gigaset GX6 hoef je je ook geen zorgen te maken over de connectiviteit en of je bereikbaar bent. De smartphone is een robuuste metgezel die je in elke situatie kunt gebruiken. Zo is er bluetooth 5.2 aanwezig, wat je gebruikt voor het versturen van bestanden of het luisteren van muziek. Ook nfc is aan boord, wat handig is voor draadloze betalingen. Misschien heb je wel een slim slot op de deur wat je ermee kunt bedienen, of andere handige toepassingen waarvoor je het gebruikt.

De wifi 6-standaard zorgt tot slot voor een nog veiligere en snellere verbinding dan voorheen, zodat je altijd en overal bereikbaar bent. Er is trouwens plek voor twee fysieke simkaarten. Zo houd je werk en privé gescheiden en ben je ook in het buitenland altijd bereikbaar.

Dit moet je nog meer weten over Gigaset

Ook dit toestel heeft natuurlijk de ‘Made in Germany’-stempel, iets waar het bedrijf erg trots op is. In het Duitse Bocholt, net over de Nederlandse grens, staat de eigen Gigaset-fabriek, waar alle producten worden gemaakt.

Maar dat is zeker niet alles, want wat denk je van de Gigaset-servicebelofte? Dat betekent dat je 24 maanden fabrieksgarantie krijgt en een tevredenheidsbelofte van drie maanden. Ontstaat er binnen drie maanden toch onverwachts (vocht)schade dan wordt het toestel gratis gerepareerd of omgeruild.

Vind je de Gigaset GX6 nu al een uniek toestel, check dan ook de graveerservice van Gigaset. Daarmee maak je ‘m namelijk nog unieker. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor je eigen naam of die van je partner, maar natuurlijk ook voor een bedrijfsnaam. Hoe tof zou het zijn als iedere werknemer met zo’n originele krachtpatser loopt?