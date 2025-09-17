Google Pixel 10 Pro XL fors in prijs gedaald: haal hem tijdelijk 520 euro goedkoper

De Google Pixel 10 Pro XL is pas sinds kort te koop, maar kun je inmiddels voor een veel mooiere prijs in huis halen. Check hier hoe je tot wel 520 euro bespaart.

Google Pixel 10 Pro XL tot wel 520 euro goedkoper

Met de Pixel 10-serie bracht Google onlangs zijn belangrijkste smartphones voor het komende jaar uit. In totaal zijn er vier toestellen, met de Pixel 10 als instapper. Daarnaast kun je kiezen voor de Pixel 10 Pro Fold, een (dure) telefoon met een opvouwbaar scherm.

De échte vlaggenschepen zijn de Pro’s. De Pixel 10 Pro XL is het absolute toptoestel, met een adviesprijs van 1299 euro. De smartphone is in korte tijd als iets in prijs gedaald: los scoor je ‘m bij Mobiel.nl voor 1199 euro.

Het is echter de moeite waard om de Pixel 10 Pro XL met een abonnement te combineren. Het goedkoopste is het toestel bij Belsimpel, als je het met een Odido-abonnement combineert. Je bent dan 680 euro voor de telefoon zelf kwijt, wat een besparing is van 520 euro ten opzichte van de laagste toestelprijs.

Google Pixel 10 Pro XL bij webwinkels

Het goedkoopste ben je uit door je bestelling te plaatsen bij een webwinkel, zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hier is de korting wel afhankelijk van de bundelgrootte, maar ook met een kleinere bundel betaal je een lagere prijs dan bij een losse Pixel 10 Pro XL.

Pixel 10 Pro XL met Vodafone: bespaar tot 507 euro

Ga je het liefst voor een abonnement van Vodafone? Dan kun je het beste bij Belsimpel zijn. Daar betaal je 692 euro voor de Pixel 10 Pro XL, waardoor je maar liefst 507 euro bespaart.

Pixel 10 Pro XL met Odido: bespaar tot 519 euro

Bij Odido krijg je de beste deal. Je kan tot 519 euro besparen als je via Belsimpel de Google Pixel 10 Pro XL combineert met een Odido-abonnement. Je betaalt dan 680 euro voor de telefoon zelf.

Pixel 10 Pro XL met KPN: bespaar tot 435 euro

Ook bij KPN kun je een prima deal scoren. Combineer de Pixel 10 Pro XL met een KPN-abonnement via Belsimpel en je bespaart 435 euro. De deal check je via de link hieronder.

Kleinere bundel? Ook voordelig!

Heb je geen grote databundel nodig? 10GB is voor de meeste mensen voldoende en daarom laten we zien wat de goedkoopste optie is. De beste deal krijg je bij een Odido-abonnement via Belsimpel. Je betaalt 704 euro voor het toestel (met 100 euro extra voordeel), maar de abonnementskosten zijn lager.

Je betaalt 18 euro voor het abonnement met 10GB aan 5G-internet, met een hoge snelheid van 300 Mbps. Ook kun je dan onbeperkt bellen en sms’en. De toestelbetaling komt neer op 33,50 euro per maand.

Dit is de Google Pixel 10 Pro XL

De Google Pixel 10 Pro XL is een grote high-end smartphone met snelle hardware en een fijne set camera’s. Te beginnen bij de interne hardware. De Pixel 10 Pro XL beschikt over de nieuwe Tensor G5-chip, die lekker snel is en allerlei AI-functies mogelijk maakt.

Ook valt de Pixel 10 Pro XL op door de camera’s. Het toestel maakt scherpe foto’s met de 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-zoomcamera. Met die laatste kun je tot 100x inzoomen, waarbij AI zorgt dat je alsnog prima plaatjes krijgt.

De batterij van de Pixel 10 Pro XL is 5200 mAh groot en laadt vlot op. Leg je de telefoon een halfuur aan het stroom, dan heb je er weer 70 procent batterij bij. Nieuw is Pixelsnap, een feature waarmee je magnetische accessoires aan de 10 Pro XL kan klikken. Denk aan powerbanks en MagSafe-laders.

De beste prijzen in de prijsvergelijker

Met de prijsvergelijker van Android Planet heb je altijd een scherpe aanbieding te pakken. Gebruik de filteropties om je wensen aan te geven en je ziet de beste prijs meteen bovenaan. De Pixel 10 Pro XL is uiteraard los en met een abonnement in huis te halen.