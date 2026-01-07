Google Pixel 10 Pro fors in prijs gedaald: dit is de beste actie

Heb jij de Google Pixel 10 Pro op het oog? Het is een steengoede telefoon, maar heeft ook een flink prijskaartje. Gelukkig is ‘ie ondertussen goedkoper geworden, dus is het tijd om de beste aanbiedingen op een rijtje te zetten.

Google Pixel 10 Pro tijdelijk 332 euro goedkoper

Afgelopen augustus kwam Google met de gloednieuwe Pixel 10-serie, waaronder de Pixel 10 Pro. Dit is het beste toestel van de reeks en perfect voor mensen die op zoek zijn naar een telefoon met één van de beste camera’s, maar die toch compact is. Hij heeft een adviesprijs van 1099 euro, maar nu, bijna een half jaar later, is hij goedkoper.

Als los toestel haal je hem het voordeligst bij Bol voor 845 euro. Combineer je jouw aankoop met een abonnement, dan bespaar je echter nog meer. De laagste prijs krijg je door te bestellen met Odido bij Belsimpel: 513 euro.

Google Pixel 10 Pro bij providers: bespaar tot 149 euro

Bestel je het liefste direct bij jouw favoriete provider? Dan kan je terecht bij KPN, Odido of Vodafone. Hier blijft de prijs altijd hetzelfde, ongeacht het abonnement dat je erbij kiest. De laagste prijs vind je bij KPN, waar je 696 euro betaalt voor de Pixel 10 Pro.

Bij Odido betaal je 768 euro en Vodafone vraagt ook 768 euro voor de telefoon. Heb je thuis ook vast internet van één van deze drie? Kies dan nu weer voor dezelfde provider, want je profiteert van klantvoordeel.

Alle drie geven je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en krijg je een extra tv-pakket. Bovendien ontvang je van KPN gratis Netflix of ESPN Compleet. Odido geeft je nog eens 5 euro extra korting per maand op je internetfactuur.

Google Pixel 10 Pro bij webwinkels vanaf 513 euro

Het goedkoopste ben je uit door je bestelling te plaatsen bij Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. De korting die je ontvangt is hier afhankelijk van de bundel die je kiest: hoe meer data, hoe goedkoper de Pixel 10 Pro wordt. Maar geen nood, ook met een kleinere bundel bespaar je ten opzichte van een los toestel.

Pixel 10 Pro met Odido: bespaar tot 332 euro

Ga je het liefste voor Odido? Dan kan je de telefoon het beste bestellen bij Belsimpel, waar je hem in handen hebt vanaf 513 euro. Heb je thuis ook vast internet van de provider, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op internet.

Pixel 10 Pro met Vodafone: bespaar tot 211 euro

De Pixel 10 Pro met een Vodafone-abonnement is het goedkoopst bij Belsimpel. Hier betaal je 634 euro voor de telefoon, mits je kiest voor een onbeperkt internetabonnement. Als klant van Ziggo ontvang je tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket en meer.

Pixel 10 Pro met KPN: bespaar tot 197 euro

Voor een abonnement van KPN bij je Pixel 10 Pro ga je het beste naar Belsimpel. Met de grootste bundel betaal je 648 euro. Als klant van KPN thuis ontvang je bovendien tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, maar ook gratis Netflix of ESPN Compleet.

Google Pixel 10 Pro: compact, de beste camera’s en bomvol AI

De Google Pixel 10 Pro heeft een scherm van 6,3 inch, waardoor het één van de kleinste telefoons van dit moment is. Toch is hij erg krachtig, want hij heeft de snelste Tensor-chip in zich en je maakt foto’s met één van de drie camera’s.

Dit zijn een 50 megapixel-hoofdcamera, een 48 megapixel-groothoeklens en een telelens van 48 megapixel. Deze gebruik je om tot maar liefst 100 keer in te zoomen, waarbij AI onderdelen invult die de camera niet goed oppikt. Optisch inzoomen, zonder kwaliteitsverlies, kan ook en dat kan hij tot vijf keer.

Verder profiteer je van maar liefst zeven jaar aan Android-updates, beveiligingspatches en Pixel Drops. Dit laatste houdt in dat jouw telefoon gewoon de nieuwste functies krijgt, waardoor hij als nieuw blijft aanvoelen. Tof is ook Pixel Snap, waarmee je accessoires magnetisch achterop de Pixel 10 Pro klikt. Denk bijvoorbeeld aan een houder voor je pasjes of een powerbank.

Vind de laagste prijs in onze prijsvergelijker

Met de prijsvergelijker van Android Planet heb je altijd een scherpe aanbieding te pakken. Gebruik de filteropties om je wensen aan te geven en je ziet de beste prijs meteen bovenaan. De Pixel 10 Pro is uiteraard los en met een abonnement in huis te halen.