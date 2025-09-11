Google Pixel 10 fors in prijs gezakt: haal hem tijdelijk 450 euro goedkoper

De Google Pixel 10-serie is pas net uit, maar nu al flink in prijs gedaald. De instapper is de Pixel 10 en die haal je nu 450 euro goedkoper in huis. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10: tot 450 euro goedkoper

In augustus presenteerde Google de langverwachte opvolgers voor de Pixel 9-serie. Wederom zijn vier nieuwe smartphones gepresenteerd: Pixel 10 Pro en grotere Pixel 10 Pro XL, een vouwbare Pixel 10 Pro Fold en de instapper van de reeks: de Pixel 10.

Deze laatste heeft een adviesprijs van 899 euro, maar is nu al flink in prijs gedaald. Als los toestel scoor je hem bij Bol vanaf 798,51 euro. Combineer je ‘m met een abonnement, dan bespaar je nog meer geld.

De laagste prijs krijg je door hem te bestellen met een onbeperkt data-abonnement van Vodafone bij Belsimpel: 449 euro. Maar, ook met een kleinere bundel ben je flink goedkoper uit. We zetten alle opties hieronder voor je op een rij.

Google Pixel 10-aanbieding bij providers: bespaar tot 422,51 euro

De toestelprijs van de Google Pixel 10 blijft bij de providers altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Heb je thuis internet van één van de aanbieders, dan profiteer je van klantvoordeel. Meestal loopt die korting op tot 7,50 euro per maand op je abonnement, krijg je extra data en een tv-pakket, en meer. KPN geeft je bijvoorbeeld ook een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet.

Je koopt de Pixel 10 bij KPN, Odido, Vodafone of Ben. Voor het toestel betaal je bij zowel bij KPN als bij Odido en Ben 576 euro. Vodafone vraagt 600 euro voor de telefoon. Heb je een oud toestel om in te leveren, doe dat dan zeker. Je ontvangt momenteel bij KPN en Vodafone 200 euro extra inruilwaarde. Dit komt bovenop het bedrag dat je oude smartphone nog waard is, waardoor die nieuwe Pixel wel heel voordelig wordt.

Google Pixel 10 bij webwinkels

Het goedkoopste ben je echter uit door je bestelling te plaatsen bij een webwinkel, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de korting wel afhankelijk van de bundelgrootte, maar ook met een kleinere bundel betaal je een lagere prijs dan een losse Pixel 10.

Pixel 10 met Vodafone: bespaar tot 349 euro

Wil je het liefste een abonnement van Vodafone, dan plaats je jouw bestelling het beste bij Belsimpel. Dan heb je de Pixel 10 in handen vanaf 449 euro. Als klant van Ziggo profiteer je bovendien van tot 7,50 euro korting op je abonnement en een gratis tv-pakket.

Pixel 10 met Odido: bespaar tot 342 euro

Ga je voor Odido, dan bestel je de Pixel 10 bij Belsimpel en heb je hem in huis vanaf 456 euro. Profiteer van tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en 5 euro korting per maand op je vaste internet als Odido thuis klant.

Pixel 10 met KPN: bespaar tot 294 euro

Voor een abonnement van KPN bij je Pixel 10 klop je ook het beste aan bij Belsimpel. Voor de telefoon betaal je 504 euro. Als klant van KPN thuis ontvang je bovendien tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, maar ook gratis Netflix of ESPN Compleet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liever een kleinere bundel?

Heb je geen onbeperkt data-abonnement nodig, maar heb je aan een kleinere bundel ook genoeg? 10GB is het meest gekozen abonnement, dus we laten zien wat de goedkoopste optie is voor deze bundel. Het beste kies je voor Lebara bij Belsimpel. Je betaalt nu iets meer voor de Pixel 10 (564 euro), maar de abonnementskosten blijven wel laag.

Voor het abonnement betaal je de eerste drie maanden slechts 4 euro per maand, waarna je de rest van de looptijd van twee jaar de reguliere prijs van 8 euro per maand betaalt. Daardoor kom je op een gemiddelde prijs van 7,50 euro per maand.

Dit moet je weten over de Google Pixel 10

De Google Pixel 10 is een krachtige smartphone, die uitstekende foto’s schiet. Dat komt door de Tensor G5-chip die ook is gemaakt door Google, waardoor hij perfect is afgestemd op de telefoon. Hij is bovendien geoptimaliseerd voor kunstmatige intelligentie.

Pas je foto’s bijvoorbeeld aan tot ze perfect zijn door de achtergrond aan te passen of photobombers te verwijderen. Foto’s schiet je overigens met één van de drie lenzen op de achterkant, waaronder een telelens.

De Pixel 10 is het eerste instaptoestel van Google die voorzien is van zo’n zoomlens en hij kan tot vijf keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Het scherm meet 6,1 inch en is lekker compact. Voor dit formaat is het dus een hele complete smartphone met veel mogelijkheden.

Vind zelf de beste prijs met onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de beste aanbieding te pakken hebt? Pak dan onze prijsvergelijker erbij. Met de filteropties geef je jouw wensen aan en vervolgens staat de laagste prijs bovenaan. Dat scheelt veel zoektijd! We hebben voor zowel telefoon met abonnement als voor een losse Pixel 10 een prijsvergelijker.