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Waarom dit een héél slim moment is om de Google Pixel 11 Pro in huis te halen

Robin van de Pol
Robin van de Pol
14 oktober 2026, 17:11
4 min leestijd
Waarom dit een héél slim moment is om de Google Pixel 11 Pro in huis te halen

De Google Pixel 11 Pro draait alweer een tijdje mee en de prijzen bij webshops en providers beginnen flink te zakken. Dat levert je al snel honderden euro’s voordeel op bij de aanschaf. We zetten de scherpste deals voor je op een rij.

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Hier scoor je de Google Pixel 11 Pro het goedkoopst

De Google Pixel 11 Pro is alweer een tijdje verkrijgbaar. Voor wie hem nog niet in handen heeft maar wel interesse heeft, checken we waar je dit toffe toestel nu eigenlijk het voordeligst kunt bemachtigen.

Als los toestel is de telefoon momenteel het goedkoopste bij bol.com plaza voor € 1.089,-. Wil je echt de laagste prijs voor het toestel betalen, lees dan nog even verder. Je bent uiteindelijk het voordeligst uit als je de telefoon aanschaft in combinatie met een abonnement. Sluit je nu via Mobiel.nl een Odido-abonnement af, dan ben je nog maar 600 euro kwijt voor het toestel.

Bekijk de Google Pixel 11 Pro voor 600 euro bij Mobiel.nl

Bekijk de Google Pixel 11 Pro voor 600 euro bij Mobiel.nl
Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij KPN (gratis Sony-koptelefoon t.w.v. 340,-)

Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij KPN (gratis Sony-koptelefoon t.w.v. 340,-)
Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij Odido (€383 toestelkorting)

Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij Odido (€383 toestelkorting)
Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij Vodafone

Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij Vodafone

Lees verder na de advertentie.

Ontvang leuke extra’s bij de bekende providers

Je hebt ook de mogelijkheid om het toestel direct via een provider te bestellen. Het verschil hier is dat de toestelprijs altijd gelijk blijft en niet afhankelijk is van de bundel die je kiest. Daarbij hebben ze vaak ook nog toffe extra’s die je gratis krijgt wanneer je het toestel bestelt.

Bij KPN schaf je het toestel aan voor 744 euro. Hier ontvang je nu als tijdelijk extraatje een Sony-koptelefoon (WH-1000XM6) ter waarde van 340 euro bij!

Ook Odido heeft een leuke deal voor als je niet op zoek bent naar een koptelefoon en meer wil besparen op het toestel zelf. Je krijgt hier momenteel 383 euro toestelkorting, waardoor je nog 816 euro voor het toestel kwijt bent.

Ontdek de Pixel 11 Pro bij KPN (gratis Sony-koptelefoon t.w.v. 340,-)

Ontdek de Pixel 11 Pro bij KPN (gratis Sony-koptelefoon t.w.v. 340,-)
Ontdek de Pixel 11 Pro bij Odido (€383 toestelkorting)

Ontdek de Pixel 11 Pro bij Odido (€383 toestelkorting)
Ontdek de Pixel 11 Pro bij Vodafone

Ontdek de Pixel 11 Pro bij Vodafone
Vergelijk alle Pixel 11 Pro-abonnementen

Vergelijk alle Pixel 11 Pro-abonnementen

De beste optie op dit moment: Odido in combinatie met Mobiel.nl

De scherpste deal voor de Pixel 11 Pro vind je bij Mobiel.nl in combinatie met Odido. Je betaalt daar slechts 600 euro voor het toestel. Maak je op jouw adres al gebruik van Odido Thuis? Dan pak je eenvoudig extra voordeel via klantvoordeel. Dit levert je tot 7,50 euro extra korting op je mobiele pakket op, gecombineerd met een dubbele databundel én 5 euro korting op je vaste internetverbinding.

Bekijk de Pixel 11 Pro met Odido bij Mobiel.nl

Google Pixel 11 Pro met Vodafone: vanaf 648 euro

Voor een abonnement van Vodafone heeft MediaMarkt op dit moment de scherpste prijs staan. Je betaalt daar 648 euro voor het toestel. Maak je op hetzelfde adres ook gebruik van een vast internetpakket van Ziggo? Dan profiteer je direct van extra klantvoordeel. Dit levert je maandelijks extra korting op je factuur op én een dubbele databundel.

Bekijk de Pixel 11 Pro met Vodafone bij MediaMarkt

Google Pixel 11 Pro met KPN: vanaf 696 euro

Kies je liever voor het netwerk van KPN? Bij zowel Belsimpel als Mobiel.nl haal je de Pixel 11 Pro in huis voor 696 euro. Maak je thuis al gebruik van KPN Thuis voor internet of televisie? Dan heb je direct recht op Combivoordeel op je adres. Daarmee ontvang je maandelijks extra korting en krijg je bovendien toegang tot gratis extra’s, zoals een streamingdienst als Netflix of ESPN.

Bekijk de Pixel 11 Pro met KPN bij Belsimpel
Bekijk de Pixel 11 Pro met KPN bij Mobiel.nl

Voordeligste optie voor kleinere bundels

Wil je de maandelijkse abonnementskosten liever lager houden en heb je geen behoefte aan een onbeperkte databundel? Ook met een 20GB-bundel valt er voordeel te behalen.

Google Pixel 11 Pro met Hollandsnieuwe (20GB): voor 798 euro

Zoek je een voordelige 20GB-bundel, dan ben je het goedkoopst uit bij Hollandsnieuwe via Belsimpel. Je betaalt daar in totaal 798 euro voor het toestel. Omdat Hollandsnieuwe gebruikmaakt van het Vodafone-netwerk, zit je qua dekking helemaal goed.

Bekijk de Pixel 11 Pro met Hollandsnieuwe bij Belsimpel
Google Pixel 11 Pro met Ben (20GB): voor 835 euro

Geef je de voorkeur aan Ben op het Odido-netwerk? Dan ben je bij Belsimpel het voordeligst uit voor 835 euro voor het toestel.

Bekijk de Pixel 11 Pro met Ben bij Belsimpel

Alles wat jij moet weten over de Google Pixel Pro 11

Met de Google Pixel 11 Pro haal je een smartphone in huis die nog jaren meegaat. Google voorziet het toestel van zeven jaar aan Android- en beveiligingsupdates, waardoor je altijd beschermd bent en als eerste nieuwe functies ontvangt.

Het 6,3 inch-scherm is relatief compact, terwijl de Tensor G6-processor zorgt voor prima prestaties. De cameraset met een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-telelens levert in vrijwel elke situatie haarscherpe platen op met 5x optische zoom.

Uiteraard draait het toestel op de nieuwste Android-versie met Gemini-functies. Hiermee bewerk je foto’s op professioneel niveau, laat je teksten samenvatten en maak je met Circle to Search een cirkel op je scherm om informatie op te zoeken.

Ontdek de Pixel 11 Pro bij KPN (gratis Sony-koptelefoon t.w.v. 340,-)

Ontdek de Pixel 11 Pro bij KPN (gratis Sony-koptelefoon t.w.v. 340,-)
Ontdek de Pixel 11 Pro bij Odido (€383 toestelkorting)

Ontdek de Pixel 11 Pro bij Odido (€383 toestelkorting)
Ontdek de Pixel 11 Pro bij Vodafone

Ontdek de Pixel 11 Pro bij Vodafone
Vergelijk alle Pixel 11 Pro-abonnementen

Vergelijk alle Pixel 11 Pro-abonnementen
7.2
Reviewscore

Bekijk alternatieve opties met onze vergelijker

Na het lezen nog niet helemaal overtuigd welke optie het beste voor jou is? Wij hebben een handige vergelijker op Android Planet waarmee je eenvoudig voor de Google Pixel 11 Pro, maar ook voor andere toestellen, de actuele prijzen bekijkt met een abonnement bij verschillende aanbieders. Ook zie je direct waar je het losse toestel het voordeligst koopt. Hierdoor betaal je nooit te veel en pak je altijd de beste actie!

Vergelijk hier de Pixel 11 Pro abonnementen

Vergelijk hier de Pixel 11 Pro abonnementen

Vergelijk hier de Pixel 11 Pro losse toestel

Vergelijk hier de Pixel 11 Pro losse toestel

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