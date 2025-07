Google Pixel 9 goedkoper dan ooit: dit is de beste aanbieding

De Pixel 9 is het instapmodel van Googles high-end telefoons. We zijn nu ruim een half jaar verder, wat betekent dat de telefoon flink in prijs is gezakt. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 9: tot 567 euro goedkoper

In augustus presenteerde Google iets eerder dan verwacht de nieuwe Pixels. De Pixel 9-serie bestond destijds uit de reguliere Pixel 9, uitgebreide Pixel 9 Pro en grotere Pixel 9 Pro XL, en een vouwbare Pixel 9 Pro Fold. Ondertussen is ook de budget Pixel 9a aan de reeks toegevoegd. Met een adviesprijs van 899 euro heb je de Pixel 9 in handen.

Ondertussen zijn we een tijdje verder en dat betekent dat de prijzen flink gezakt zijn. Als los toestel scoor je hem voor 499 euro bij Belsimpel en zo goedkoop is ‘ie zelfs nog nooit geweest. Het is echter mogelijk om nog goedkoper uit te zijn als je de aankoop combineert met het afsluiten van een abonnement. De laagste toestelprijs betaal je met een Vodafone-abonnement via Belsimpel: 332 euro. Liever een andere provider of minder data? We zetten de opties hieronder voor je op een rij.

Google Pixel 9 aanbieding bij providers

Bij providers blijft de toestelprijs altijd gelijk, ongeacht de bundel die je kiest. Daarnaast krijgen klanten die op hun adres ook een internet (en tv)-abonnement hebben extra voordelen. Dit is meestal tot 7,50 euro korting per maand, extra data, een tv-pakket en meer. Zo geeft KPN je een gratis Netflix of ESPN Compleet-abonnement.

Je koopt de Google Pixel 9 bij KPN, Odido, maar ook Ben en Simyo hadden het toestel in hun aanbod. Ondertussen is hij al uitverkocht bij Vodafone, maar eigenlijk zijn alle providers duurder dan een los toestel. De voordeligste optie is KPN, waar hij 576 euro kost. Dit is duurder dan een los toestel, dus wij raden aan om hem los aan te schaffen en een sim only-abonnement bij de provider van jouw keuze af te sluiten.

Google Pixel 9 bij webwinkels

Het minste betaal je echter door je aankoop te combineren met een abonnement bij een webwinkel, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. De korting die je hier krijgt is wel afhankelijk van de bundel die je kiest. Dus: hoe meer data, hoe goedkoper de Pixel 9.

Dit betekent niet dat je voor het grootste abonnement moet gaan, want dan liggen je maandkosten natuurlijk ook een stuk hoger terwijl je het misschien niet nodig hebt. Gelukkig krijg je ook flinke korting bij kleinere bundels ten opzichte van de losprijs.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pixel 9 met Vodafone: bespaar tot 167 euro

Ga je voor Vodafone, dan ben je het goedkoopste uit. Met een Unlimited-abonnement heb je hem al in handen vanaf 332 euro bij Belsimpel. Dat is een besparing van maar liefst 167 euro. Als klant van Ziggo profiteer je van extra voordeel, waaronder tot 7,50 euro korting per maand en een gratis tv-pakket.

Pixel 9 met KPN: bespaar tot 91 euro

Heb je het liefste een abonnement van KPN? Dan moet je bij Belsimpel zijn, want daar haal je de Pixel 9 in huis vanaf 408 euro. Klanten van KPN thuis krijgen bovendien gratis Netflix of ESPN Compleet én tot 7,50 euro korting per maand op hun abonnement. Heb je meer abonnementen van KPN, dan krijg je meer punten en dus meer extra’s.

Pixel 9 met Odido: bespaar tot 79 euro

Voor de Pixel 9 betaal je in combinatie met een Odido-abonnement bij Belsimpel 420 euro. Heb je thuis vast internet van Odido? Dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op je internet.

Liever een kleinere bundel?

Heb je aan minder data ook genoeg? Kijk dan naar providers met een laag maandbedrag. Bijvoorbeeld voor een 10GB-abonnement kan je het beste voor Lebara gaan via Belsimpel. Je betaalt nu iets meer voor de Pixel 9, maar de abonnementskosten blijven wel laag.

De Pixel 9 kost je zo 447 euro en voor de 10GB-bundel betaal je maandelijks 7,50 euro. De eerste drie maanden ontvang je 50 procent korting en ben je 4 euro per maand kwijt. Daarna wordt elke maand de normale prijs van 8 euro afgeschreven. In totaal ben je voor twee jaar 627 euro kwijt voor je Pixel 9 (toestel en abonnementskosten).

Alles over de Google Pixel 9

Alle toestellen uit de Pixel 9-serie zijn voorzien van de krachtige Tensor G4-processor. Deze is gemaakt door Google en is daardoor goed op de toestellen afgestemd. Alle taken die je voor hem hebt, kan hij met gemak aan. Zelfs een 3D-game heeft hij geen problemen mee.

Daarnaast koop je hem voor het goede updatebeleid. Je rekenen op zeven jaar aan beveiligingsupdates, waardoor je tot en met ongeveer 2031 goed zit. Fijn zijn ook de schone software zonder bloatware en het relatief compacte scherm van 6,1 inch. Op de achterkant zijn twee lenzen te vinden, waaronder een groothoeklens. Je kiekje perfectioneer je vervolgens met de handige bewerkingssoftware van Google op basis van kunstmatige intelligentie.

Vind de beste prijs met onze prijsvergelijker

Zijn deze Google Pixel 9-aanbiedingen voorbij of wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Via de filteropties geef je jouw wensen in en vervolgens staat de laagste prijs bovenaan. Handig, want dat scheelt je veel zoektijd!