Google Pixel 9a fors in prijs gezakt: dit is de beste deal

Met de Google Pixel 9a haal je een krachtig toestel met fijne software in huis, maar dan voor een schappelijke prijs. Ondertussen is ‘ie nog voordeliger geworden. We vertellen je alles over de beste aanbieding.

Google Pixel 9a: tot 309 euro voordeel

De Google Pixel 9a is in maart aangekondigd als aanvulling op de toestellen uit de Pixel 9-serie. De betaalbare versie van de Pixel 9 heeft dezelfde krachtige chip, maar bespaart op andere onderdelen zoals de camera’s. Google lanceerde de 9a met een adviesprijs van 549 euro.

Haal je hem nu als los toestel in huis, dan betaal je al flink minder. Bij Bol scoor je de Pixel 9a nu voor 400,20 euro. Het is echter mogelijk om veel meer te besparen. Dat doe je door ook een abonnement af te sluiten bij je bestelling.

Door te kiezen voor een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel heb je de 9a in handen vanaf 240 euro. Liever een andere provider of minder data? We vertellen je waar je het goedkoopst uit bent met de beste Pixel 9a acties.

Google Pixel 9a bij providers: bespaar tot 40,20 euro

Combineer je jouw bestelling van de Pixel 9a, dan bespaar je in vergelijking met een los toestel tot 40,20 euro. Het goedkoopste is hij bij Vodafone, waar je hem in huis haalt voor 360 euro. Daarnaast is de telefoon verkrijgbaar bij KPN (384 euro), Odido (408 euro), Ben (408 euro) en Simyo (432 euro).

Alleen bij Vodafone en KPN bespaar je dus op de telefoon. Wil je nou echt een abonnement van Odido, Ben of Simyo? Dan koop je hem beter als los toestel met een sim only-abonnement van de provider van je keuze.

De toestelprijs als altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Daarnaast profiteer je van klantvoordeel als je al vast internet van een van de providers hebt. Daardoor is het verstandig om ook voor je telefoon voor dezelfde provider te kiezen.

Bij zowel Odido, KPN als Vodafone krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. KPN geeft je nog een gratis Netflix-abonnement, van Odido ontvang je nog eens tot 5 euro korting per maand op je vaste internet en als je Ziggo hebt, krijg je van Vodafone een gratis extra tv-pakket. Sluit je bij Simyo een abonnement af en heb je KPN thuis, dan krijg je extra data. Ook bij Ben ontvang je extra data als je een Odido-abonnement hebt.

Google Pixel 9a bij webwinkels

De grootste besparing bereik je door je bestelling te plaatsen bij een webwinkel, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. De toestelkorting die je ontvangt is hier wel afhankelijk van de bundel die je kiest.

De Pixel 9a is met een abonnement met onbeperkt data dus goedkoper dan bij een bundel met 2GB. Dit betekent echter niet dat je een grote bundel moet nemen om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Ook met kleinere abonnementen bespaar je namelijk ten opzichte van een los toestel.

Pixel 9a met Vodafone: bespaar tot 160 euro

Het voordeligste wordt de Pixel 9a met een abonnement van Vodafone via Belsimpel. Je hebt hem nu in handen vanaf 240 euro. Klanten van Ziggo ontvangen tot 7,50 euro korting per maand op hun abonnement, een extra tv-pakket en meer extra’s.

Pixel 9a met KPN: bespaar tot 136 euro

Heb je het liefste een KPN-abonnement? Dan moet je ook bij Belsimpel zijn. Nu betaal je 264 euro voor je telefoon. Profiteer van tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement én krijg een gratis abonnement op Netflix als je thuis internet van KPN hebt.

Ontdek de Pixel 9a met KPN bij Belsimpel: vanaf 264 euro

Pixel 9a met Odido: bespaar tot 136 euro

Voor een Odido-abonnement moet je ook bij Belsimpel zijn: vanaf 264 euro heb je hem in huis. Krijg bovendien klantvoordeel als je thuis vast internet hebt van Odido. Dit loopt op tot 7,50 euro korting per maand en nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet.

Liever een kleine bundel?

Wil je geen duur onbeperkt data-abonnement en heb je aan bijvoorbeeld 10GB ook genoeg? Kies dan voor Lebara bij Belsimpel. Je betaalt nu iets meer voor het toestel (299 euro), maar je maandelijkse abonnementskosten (7,50 euro per maand) blijven laag. Hierdoor ben je voor de totale looptijd inclusief toestelprijs 479 euro kwijt.

Alles over de Google Pixel 9a

De Pixel 9a is de goedkopere versie van de Pixel 9. Hij beschikt over dezelfde krachtige chip: de Tensor G4. Deze is krachtig genoeg voor multitasking en gaming, én je kan aan de slag met kunstmatige intelligentie. De foto’s die je maakt met de Pixel 9a bewerk je via de fijne bewerkingssoftware met AI tot perfectie.

Daarnaast is de Pixel 9a een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een toestel met een lang updatebeleid. In totaal mag je rekenen op zeven jaar aan beveiliging- en Android-updates, dus je kan met de Pixel 9a een poos vooruit. Google voorziet ook de eigen toestellen altijd als eerste van nieuwe Android-versies.

→ Lees meer over de ervaringen van onze redactie in de review

Hoewel de Pixel 9a dus de voordeligste van de Pixel 9-serie is, beschikt hij over de grootste accu van 5100 mAh. De accuduur is dan ook uitstekend. Je haalt met gemak het einde van de dag.

Vind de beste prijs met onze prijsvergelijker

Zijn deze Google Pixel 9a-aanbiedingen voorbij of wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Via de filteropties geef je jouw wensen in en vervolgens staat de laagste prijs bovenaan. Handig, want dat scheelt je veel zoektijd!