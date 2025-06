Samsung Galaxy A26 tijdelijk voor 0 euro: zo krijg je een gratis toestel

Is het tijd voor een nieuwe telefoon, maar wil je niet te veel uitgeven? Dan is de Samsung Galaxy A26 een goede keuze. De budgetsmartphone krijg je momenteel gratis. We vertellen hoe en waar!

Samsung Galaxy A26: tot 209 euro voordeel

De Samsung Galaxy A26 is begin maart aangekondigd met een adviesprijs van 299 euro. We zijn nu een aantal maanden verder en net zoals veel andere Samsung-telefoons is de prijs al een stuk verlaagd. Ondertussen betaal je voor een los toestel zo’n 209 euro (bij Coolblue).

Maar, er is een manier om nog meer te besparen. Tegenwoordig hebben de meeste mensen een databundel bij hun toestel, maar wordt de telefoon vaak als los toestel gekocht. Dat is zonde, want door de aankoop van jouw smartphone te combineren met een abonnement krijg je vaak veel korting.

Die korting is nu al helemaal hoog, want combineer de Samsung Galaxy A26 met een onbeperkt internet Vodafone-abonnement bij Belsimpel en je krijgt hem gratis. Aan minder internet ook genoeg? Voor een 10GB-abonnement kan je ook het beste terecht bij Belsimpel en nu kies je voor Lebara. Het toestel kost nu 96 euro en voor je abonnement betaal je gemiddeld 7,50 euro per maand. In totaal ben je voor de komende twee jaar 276 euro kwijt.

Samsung A26 direct bij één van de providers

De Samsung A26 is te verkrijgen bij KPN, Vodafone, Odido, Ben en Simyo. Overal betaal je hetzelfde: 240 euro. Het beste is om nu het toestel los te bestellen en een sim only te nemen, of via één van de webwinkels te bestellen voor meer korting.

Wel profiteer je natuurlijk van klantvoordeel als je thuis ook vast internet van één van deze partijen hebt. Dit is onder meer tot 7,50 euro korting per maand, extra data en een gratis abonnement op Netflix.

Samsung Galaxy A26 bij webwinkels: bespaar tot 209 euro

De beste manier om jouw nieuwe telefoon aan te schaffen is door een telefoon met abonnement te bestellen via Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Je krijgt korting op je toestelprijs, maar dit is vaak afhankelijk van de grootte van de bundel die je kiest. Dat wil niet zeggen dat het alleen loont met een duur onbeperkt internetabonnement. Ook met kleinere bundels bespaar je veel ten opzichte van een los toestel.

Samsung A26 met Vodafone: vanaf 0 euro

De laagste prijs voor de A26 betaal je door een abonnement van Vodafone via Belsimpel te kiezen, want nu krijg je hem gratis. Bij Vodafone krijg je klantvoordeel als je internet van Ziggo hebt. Dit loopt op tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, een extra tv-pakket en meer.

Samsung A26 met KPN: vanaf 48 euro

Wil je KPN, dan is ‘ie het goedkoopst via Mobiel.nl: 48 euro. Dat is een besparing van 161 euro ten opzichte van een los toestel. Heb je thuis internet van KPN? Dan profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en krijg je een gratis Netflix-abonnement.

Samsung A26 met Odido: vanaf 72 euro

Heb je het liefste een Odido-abonnement? Dan moet je snel naar Belsimpel gaan. Hier heb je de A26 vanaf 72 euro. Klanten van Odido-thuis ontvangen tot 7,50 euro korting op hun abonnement en nog eens tot 5 euro korting per maand op het vaste internet.

Samsung A26 met een kleinere bundel

Nu begrijpen we goed dat je niet altijd zo’n grote bundel nodig hebt. Daarom hebben we ook voor je uitgezocht welk abonnement je het beste kan nemen met 10GB: Lebara via Belsimpel.

Nu betaal je voor je abonnement de eerste drie maanden 4 euro per maand, waarna je 8 euro per maand gaat betalen. Dat betekent dat je gemiddeld op 7,50 euro per maand zit. Voor de A26 betaal je 96 euro.

Dit moet je weten over de Samsung A26

Wat de Samsung A26 aantrekkelijk maakt is het uitstekende updatebeleid en de lange accuduur. In totaal krijgt ‘ie zes jaar aan Android-versies en beveiligingsupdates en dat is voor zo’n betaalbaar toestel uitzonderlijk. Andere merken blijven vaak steken op zo’n vier jaar. In de praktijk betekent dit dat hij tot maart 2031 wordt ondersteund.

Ook is de accuduur is goed, dankzij de capaciteit van 5000 mAh. Bij normaal gebruik kun je het toestel zo twee dagen gebruiken zonder tussentijds naar een stopcontact te hoeven zoeken.

De A26 is een geschikte telefoon als je alleen zo nu en dan een simpel spelletje speelt en andere dagelijkse activiteiten doet. Denk hierbij aan het gebruik van WhatsApp en andere sociale media, en wat artikelen lezen en de mail bijhouden. Voor zware games en multitasken is hij niet geschikt.

→ Lees alles over de ervaringen van onze redactie met de A26 in de review

Leuk is dat Samsung Galaxy AI ook naar de A26 heeft gebracht. Dit wil zeggen dat je toegang hebt tot leuke functies op basis van kunstmatige intelligentie. Zo kun je jouw foto’s bewerken en daarmee objecten van je kiekje verwijderen, of je vraagt de telefoon om een berichtje op te stellen.

Vind de beste prijs met onze vergelijker

Zijn deze Samsung A56-aanbiedingen voorbij of wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Via de filteropties geef je jouw wensen in en vervolgens staat de laagste prijs bovenaan. Handig, want dat scheelt je veel zoektijd!