Tijdelijk slechts 624 euro voor Samsung Flip 7 én gratis Galaxy Watch 7 t.w.v. 319 euro

Is het tijd voor een nieuwe smartphone en wil je iets dat opvallender is dan de standaard telefoon, dan kies je voor de Samsung Flip 7. Tijdelijk haal je hem extra voordelig in huis, want je krijgt hem met gratis Galaxy Watch 7 van 319 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Flip 7 met gratis Galaxy Watch

De Samsung Flip 7 geeft een nostalgisch gevoel, maar heeft je toch alle gemakken van een smartphone. Tijdelijk haal je hem wel heel voordelig in huis. Bij introductie kreeg hij een adviesprijs van 1199 euro mee. Ondertussen is hij als los toestel al in prijs gedaald naar € 811,-.

Nog veel goedkoper wordt hij door een abonnement af te sluiten. Je hebt hem nu in handen vanaf 624 euro én krijgt ook nog eens de Galaxy Watch 7 ter waarde van 319 euro gratis. Dit is bij het grootste abonnement, maar ook met een kleinere bundel is dit de goedkoopste manier.

Samsung Flip 7 direct bij de providers

Wil je het liefst de Flip 7 direct bij één van de providers bestellen? Dat kan natuurlijk ook, maar dan ben je wel wat duurder uit dan via één van de webwinkels. Het voordeligste is KPN, waar je 840 euro betaalt voor het toestel. Bij Odido krijg je echter de Galaxy Watch 8 in plaats van de voorganger.

Heb je thuis ook vast internet van één van de providers, dan profiteer je van klantvoordeel. Dit is bij alle drie tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. KPN geeft je daarnaast nog een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet, van Odido krijg je 5 euro extra korting per maand op je internet en Ziggo doet je onder andere een gratis tv-pakket cadeau.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Flip 7 met Vodafone en gratis Watch 7: vanaf 624 euro

In combinatie met Vodafone is de Flip 7 het goedkoopst. Bestel hem via Mobiel.nl en je hebt hem in handen vanaf 624 euro, inclusief Galaxy Watch 7 cadeau ter waarde van 319 euro.

Als jouw internet afkomstig is van Ziggo profiteer je van klantvoordeel. Ook hier is dat tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement, maar ook een gratis tv-pakket (waaronder SkyShowtime of Ziggo Sport Totaal).

Samsung Flip 7 met Odido en gratis Watch 7: vanaf 648 euro

Wil je het liefste een abonnement van Odido, dan ben je het goedkoopste uit door bij Belsimpel te bestellen. Hier heb je hem in huis vanaf 648 euro met gratis Watch 7. Heb je thuis internet van Odido op je adres, dan ontvang je tot 7,50 euro extra korting op je abonnement én nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet.

Ontdek de Flip 7 met Odido bij Belsimpel: voor 648 euro met gratis Watch 7

Samsung Flip 7 met KPN en gratis Watch 7: vanaf 744 euro

In combinatie met een abonnement van KPN betaal je voor de Samsung Flip 7 minstens 744 euro en krijg je de Galaxy Watch 7 gratis. Dit doe je bij Belsimpel. Klanten van KPN thuis krijgen ook Combivoordeel. Dit loopt op tot 7,50 euro korting per maand en gratis Netflix of ESPN Compleet.

Ontdek de Flip 7 met KPN bij Belsimpel: voor 744 euro met gratis Watch 7

Samsung Flip 7 met 10GB data en gratis Watch 7: voor 793 euro

Kies niet omwille van de toestelprijs voor een grote bundel, maar ga voor het abonnement dat past bij jouw internetgebruik. Ook met de kleinere bundels bespaar je flink ten opzichte van een los toestel. Ga je bijvoorbeeld voor een 10GB-abonnement, dan kan je het beste kiezen voor Lebara bij Belsimpel.

Voor het toestel betaal je nu 793 euro en hebt een abonnement van 7,50 euro per maand. Je krijgt de eerste drie maanden namelijk 50 procent korting. Bovendien krijg je de Galaxy Watch 7 gratis.

Vergelijk zelf alle prijzen voor de Samsung Flip 7

Met onze prijsvergelijkers weet je zeker dat je de laagste prijs te pakken hebt. Die hebben we voor iedere telefoon en voor zowel los toestel als in combinatie met abonnement. Vul met de filters jouw wensen in en de laagste prijs voor het aanbod dat jij zoekt staat direct bovenaan.