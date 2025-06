Samsung Galaxy S25 Plus flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

De Samsung Galaxy S25 Plus is de ideale telefoon als je op zoek bent naar een krachtig toestel met een groot scherm, maar niet het beste van het beste nodig hebt. Hij is ondertussen flink in prijs gezakt: dit zijn de beste Samsung S25 Plus-aanbiedingen.

Samsung Galaxy S25 Plus: tot 712 euro voordeel

Begin 2025 zijn we getrakteerd op de nieuwste telefoons in Samsungs populairste serie. De Galaxy S25-serie bestaat uit drie toestellen. De instapper is de S25 en de beste functies krijg je met de S25 Ultra. Zoek je een tussenmodel, dan kies je voor de S25 Plus. Deze heeft een adviesprijs van maar liefst 1149 euro.

Gelukkig haal je ‘m inmiddels voor minder huis. Als los toestel scoor je de S24 Plus nu voor 799 euro bij Belsimpel. Je bespaart echter meer door de telefoon te combineren met een abonnement.

De laagste prijs voor de S25 Plus betaal je door te kiezen voor Odido bij Belsimpel: vanaf 528 euro. Echter bij Mobiel.nl krijg je momenteel een gratis Watch 7 ter waarde van 319 euro. Heb je een voorkeur voor een andere provider? Alle Samsung S25 Plus aanbiedingen zie je hieronder.

Bij providers: gratis Watch 7 of Chromebook Go

Eén van je opties is om de Samsung Galaxy S25 Plus direct bij één van de providers te bestellen. Zij geven vaak een forse korting ten opzichte van een los toestel. Dit bedrag blijft altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Daarnaast profiteer je van klantvoordeel als je meerdere abonnementen hebt van deze provider. Het is dus handig om voor dezelfde partij te kiezen als waar je vast internet van hebt.

Bij zowel KPN, Odido als Vodafone ontvang je tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement. Daarnaast krijg je van KPN een gratis abonnement op Netflix, geeft Odido je nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet en ontvang je van Ziggo een extra tv-pakket.

Het goedkoopste is Odido, waar je 936 euro betaalt. Bij KPN en Vodafone kost ‘ie respectievelijk 984 euro en 960 euro. Dit is duurder dan een los toestel, maar bij alle providers ontvang je tijdelijk een extraatje. Bij Vodafone en Odido is dat een gratis Watch 7 (t.w.v. 319 euro) en bij KPN een gratis Chromebook Go ter waarde van 279 euro.

Samsung Galaxy S25 Plus bij webwinkels

In combinatie met een abonnement via Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt bespaar je het meeste. De toestelprijs die je betaalt is hier wel afhankelijk van de bundel die je kiest. Hieronder hebben we het over de prijzen in combinatie met Unlimited-abonnementen. Kies je voor een kleinere bundel, dan kunnen de bedragen dus iets anders zijn, maar bespaar je nog steeds flink.

Samsung S25 Plus met Odido: bespaar tot 362 euro (o.a. gratis Watch 7)

De laagste toestelprijs krijg je met een abonnement van Odido. Je hebt hem hierdoor in handen vanaf 756 euro en krijgt een gratis Watch 7 (t.w.v. 319 euro). Geen smartwatch nodig? Dan kan je hem beter bij Belsimpel bestellen en betaal je 528 euro. Heb je thuis vast internet van de provider? Dan profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement én 5 euro korting per maand op je vaste internet.

Samsung S25 Plus met Vodafone: bespaar tot 362 euro (o.a. gratis Watch 7)

Heb je het liefste Vodafone? Dan klop je ook bij Mobiel.nl aan. Hier heb je de S25 Plus in handen vanaf 756 euro en ook krijg je de smartwatch gratis bij je bestelling. Bij Belsimpel krijg je de Watch 7 niet, maar is het toestel wel wat goedkoper: 600 euro. Klanten van Ziggo ontvangen daarnaast tot 7,50 euro korting per maand op hun abonnement, een gratis tv-pakket en meer leuke extra’s.

Samsung S25 Plus met KPN: bespaar tot 326 euro (o.a. gratis Watch 7)

Voor een abonnement met KPN moet je bij Mobiel.nl zijn. Hier betaal je voor het toestel 792 euro en ontvang je de Watch 7 cadeau. Belsimpel is voor het toestel goedkoper (624 euro), maar hier ontvang je de gratis smartwatch niet. Ben je al klant voor je vaste internet? Dan profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en krijg je een gratis Netflix-abonnement.

Alles over de Samsung Galaxy S25 Plus

De Samsung S25 Plus is de gulden middenweg van de populaire S25-reeks. Hij is ideaal als je zoekt naar een krachtige telefoon met een groot scherm. Aan de binnenkant is een Snapdragon 8 Elite-chip te vinden en dat is de snelste Android-processor van dit moment.

Welke game of app je ook wil gebruiken, hij kan het zonder moeite of haperingen uitvoeren. Met zijn 6,7 inch-amoled-scherm is de S25 Plus een flinke jongen. Handig dus als je comfortabel op sociale media wil scrollen of video’s wil bekijken. In een groot toestel past ook een grote accu. Deze heeft een capaciteit van 4900 mAh, terwijl de reguliere S25 het moet doen met 4000 mAh.

De S25 Plus gaat dus sowieso de hele dag mee en zuinige gebruikers zullen zelfs twee dagen halen. Snelladen wordt ook ondersteund, en met maximaal 45 watt gaat dat sneller dan de S25.

Foto’s maken doe je met één van de drie camera’s op de achterkant van de telefoon. Dit zijn een 50 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens van 12 megapixel en een telelens die drie keer optisch inzoomt zonder kwaliteitsverlies.

Vind de beste prijs met onze vergelijker

Zeker weten dat je de beste deal scoort? In onze prijsvergelijker geef je met de filteropties je wensen aan. Vervolgens zie je alleen het aanbod dat voldoet aan jouw eisen en staat de laagste prijs bovenaan.