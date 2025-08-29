Samsung Galaxy S25 Ultra flink in prijs gezakt: dit is de beste deal

De Galaxy S25 Ultra biedt je het beste van Samsung. Hij heeft een flink prijskaartje, maar ondertussen is hij fors in prijs gedaald. We laten je zien hoe je de beste deal van het moment voor de Samsung S25 Ultra pakt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 Ultra: tot 765 euro goedkoper

In januari was het weer tijd voor nieuwe Samsung-telefoons, waaronder de steengoede S25 Ultra. Hij werd uitgebracht naast het instapmodel, de S25, en de grotere S25 Plus. De S25 Ultra is het topmodel en heeft een adviesprijs van 1449 euro.

Nu we wat verder in het jaar zijn, is de prijs gelukkig al een beetje gezakt. Als los toestel haal je hem in huis vanaf 919 euro bij Amazon. Maar, er is een mogelijkheid om meer te besparen: door een abonnement af te sluiten. Je krijgt daardoor vaak veel voordeel bij het toestel. In het geval van de S25 Ultra loopt dat op tot maar liefst 379 euro.

Om dit te bereiken kies je voor Odido via Mobiel.nl. De S25 Ultra haal je nu vanaf 859 euro in huis én je krijgt de Galaxy Watch 7 ter waarde van 319 euro gratis. Geen smartwatch nodig en wil je gewoon zo min mogelijk betalen, dan kies je voor ook voor Odido, maar bij Belsimpel (toestelkosten: 684 euro). Liever een andere provider? We zetten alle opties hieronder op een rijtje.

→ Samsung Galaxy S25 is ook al fors in prijs gedaald

→ Samsung Galaxy S25 Plus is ook al in prijs gezakt

Samsung S25 Ultra deal bij providers: gratis Galaxy Watch 7 of 8

Als je het liefste direct bij een provider bestelt, ben je hier op de goede plek. De toestelprijs is bij providers altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Daarnaast krijg je klantvoordeel op het moment dat je meerdere abonnementen op je adres hebt van dezelfde aanbieder. Meestal is dit tot 7,50 euro korting op je abonnement en nog meer leuke extra’s. Zo geeft KPN je momenteel een gratis Netflix of ESPN Compleet abonnement.

Als los toestel is de S25 Ultra goedkoper dan bij de providers, maar je krijgt wel een gratis Watch 7 bij je bestelling (bij Odido zelfs een Watch 8). Daardoor bespaar je toch op je aankoop, mits je een smartwatch nodig had. De Samsung S25 Ultra haal je in huis bij KPN, Odido of Vodafone. Het goedkoopste is Odido, waar je 1035 euro voor de telefoon betaalt. Bij Vodafone betaal je 1056 euro en bij KPN scoor je ‘m voor 1080 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S25 Ultra deals bij webwinkels

Het meeste bespaar je door je bestelling te plaatsen bij een webwinkel, zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hier is de korting afhankelijk van de bundel die je kiest. Hoe groter de bundel, hoe lager de prijs van je nieuwe S25 Ultra. Maar wees gerust, ook met een kleinere bundel is dit waarschijnlijk de voordeligste optie voor jou. Ook hier maak je nog altijd gebruik van klantvoordeel.

S25 Ultra in combinatie met Odido: bespaar tot 379 euro (gratis Watch 7)

De Samsung S25 Ultra met een Odido-abonnement kun je het beste afsluiten via Mobiel.nl, waar je de Watch 7 gratis krijgt. Je koopt de telefoon zo vanaf 859 euro. Bij Belsimpel is ‘ie een stukje goedkoper (684 euro), maar ontvang je geen gratis smartwatch. Ook hier profiteer je van klantvoordeel als je een internetabonnement van de provider hebt: tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op je internet.

S25 Ultra in combinatie met Vodafone: bespaar tot 357 euro (gratis Watch 7)

Ga jij het liefste voor Vodafone? Dan ben je bij Mobiel.nl aan het goede adres. Voor het toestel betaal je minstens 881 euro en je krijgt een gratis Watch 7 ter waarde van 319 euro. Geen gratis smartwatch nodig? Dan ben je bij Belsimpel goedkoper uit en betaal je 755 euro voor de telefoon. Heb je thuis internet van Ziggo? Je ontvangt tot 7,50 euro korting op je abonnement en nog meer leuke extra’s.

S25 Ultra in combinatie met KPN: bespaar tot 350 euro

Voor de S25 Ultra met een abonnement van KPN moet je bij Belsimpel zijn. Hier betaal je 768 euro voor het toestel. Bij Mobiel.nl krijg je echter de Watch 7 cadeau. Voor de S25 Ultra betaal je er 888 euro. Als klant van de provider profiteer je van tot 7,50 euro korting op je abonnement, een gratis tv-pakket en gratis Netflix of ESPN Compleet.

Alles over de Samsung Galaxy S25 Ultra

Wil jij het beste van het beste op zak? Dan kies je voor de S25 Ultra. Deze krachtpatser kan alles wat je maar van hem wenst. Zware games draait hij dankzij de Snapdragon 8 Elite-chip met twee vingers in de neus en ook multitasking is geen enkel probleem. Op het grote 6,9 inch-amoled-scherm zet je apps makkelijk naast elkaar en ziet het er ook nog eens fraai uit.

Foto’s maken is de S25 Ultra helemaal een ster in. De hoofdcamera maakt kiekjes met een resolutie van maximaal 200 megapixel en er is een periscopische telelens. Hiermee zoom je tot vijf keer optisch in en gaat er niets van de kwaliteit verloren. Een groothoeklens is ook aanwezig.

Kunstmatige intelligentie zorgt voor het perfecte eindresultaat. Verwijder bijvoorbeeld gemakkelijk objecten van je achtergrond. Galaxy AI zet je ook in om samenvattingen te maken van je notities. Nieuw is de Now Brief die je een persoonlijk overzicht geeft van je dag. Daarnaast zit de S Pen weer in de behuizing verstopt. Die gebruik je om (aan)tekeningen te maken.

→ Lees alles over de ervaringen van redacteur Tim met de S25 Ultra in de review

Vind de beste prijs met onze vergelijker

Zijn deze aanbiedingen voorbij of wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Via de filteropties geef je jouw wensen in en vervolgens staat de laagste prijs bovenaan. Handig, want dat scheelt je veel zoektijd!