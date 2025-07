Samsung Galaxy S25 fors in prijs gedaald: dit is de beste aanbieding

De Samsung Galaxy S25 is het instapmodel van de populaire high-end serie met dezelfde naam. Begin januari werd hij aangekondigd en ondertussen is hij in prijs gezakt. We vertellen je waar je moet zijn om de Samsung S25 zo goedkoop mogelijk op de kop te tikken.

Samsung Galaxy S25: tot 466 euro voordeel

Samsung trapt vrijwel ieder jaar af met nieuwe telefoons. In januari waren dat de drie toestellen uit de Galaxy S25-serie. Het gaat om de reguliere S25, de grotere S25 Plus en het topmodel, de S25 Ultra. Die eerste heeft een adviesprijs van 899 euro.

Ondertussen is ‘ie al flink in prijs gezakt. Als los toestel haal je hem nu in huis voor 571 euro bij Bol. Sluit je direct een abonnement af, dan bespaar je nog meer. Het voordeligste is een abonnement van Odido via Belsimpel. Nu betaal je voor de S25 slechts 336 euro. Liever een andere provider? We zetten de opties hieronder overzichtelijk voor je op een rijtje.

Samsung S25 aanbieding bij providers

Bestel je het liefste direct bij je provider? Dan ben je hier aan het goede adres. Bij providers is de toestelprijs altijd gelijk, ongeacht de bundel die je kiest. Bovendien profiteer je van klantvoordeel. Dit is meestal tot 7,50 euro korting op je abonnement en leuke extra’s. Zo geeft KPN je gratis een abonnement op Netflix of ESPN Compleet.

De Samsung S25 is verkrijgbaar bij KPN, Odido en Vodafone, maar ook bij Ben en Hollandsnieuwe. Het goedkoopste hiervan is Odido, waar je 576 euro betaalt voor de telefoon.

Samsung Galaxy S25 bij webwinkels

Door je bestelling met abonnement te plaatsen bij een webwinkel bespaar je het meeste. Hier is de korting die je ontvangt afhankelijk van de bundel die je kiest. Hoe meer data, hoe goedkoper de S25 wordt. Dit klinkt alsof het alleen je moeite waard is bij een groot abonnement, maar ook bij kleinere abonnementen bespaar je veel.

S25 in combinatie met Odido: bespaar tot 235 euro

Wil je Odido, dan heeft Belsimpel de beste aanbieding voor je. Hier heb je de S25 in handen vanaf 336 euro. Ook hier profiteer je van klantvoordeel als je al een internet-abonnement van de provider hebt. Dit loopt op tot 7,50 euro korting op je abonnement en 5 euro op je internetfactuur.

Ontdek de S25 met Odido bij Belsimpel: vanaf 336 euro

S25 in combinatie met KPN: bespaar tot 211 euro

Liever KPN? Dan moet je bij Belsimpel zijn. Hier kost de S25 bij je KPN-abonnement 360 euro en bespaar je dus tot 211 euro. Klanten van KPN thuis krijgen tot 7,50 euro korting op hun abonnement én een gratis Netflix-abonnement. Heb je meer abonnementen? Bij meer punten ontvang je meer extra’s.

Ontdek de S25 met KPN bij Belsimpel: vanaf 360 euro

S25 in combinatie met Vodafone: bespaar tot 174 euro

Ga je voor Vodafone, dan is ook Belsimpel de voordeligste partij. Je betaalt voor de S25 slechts 397 euro. Als je thuis internet van Ziggo hebt, ontvang je tot 7,50 euro korting op je abonnement, een gratis TV-pakket en meer extra’s.

Ontdek de S25 met Vodafone bij Belsimpel: vanaf 397 euro

Alles over de Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 is de beste keuze voor jou als je op zoek bent naar een krachtpatser in een klein jasje. Hoewel hij maar een scherm van 6,2 inch heeft, zit aan de binnenkant een krachtige processor verstopt: de Snapdragon 8 Elite. Dit is de snelste chip van dit moment.

Voor de smartphonefotografen onder ons ontbreekt het ook aan niks. Kiekjes maak je meestal met de hoofdcamera van 50 megapixel, maar er is ook een groothoeklens van 12 megapixel en een telelens. Daarmee zoom je tot drie keer optisch in en gaat er niets van de kwaliteit verloren.

Daarna bewerk je de foto’s tot een perfect eindresultaat dankzij Galaxy AI. Kunstmatige intelligentie is sowieso alom vertegenwoordigd in dit toestel. Zo vind je sneller wat je zoekt met Circle to Search en krijg je een gepersonaliseerd overzicht van je dag met de Now Brief. De komende tijd zit je met de S25 goed, want Samsung belooft zeven jaar aan updates.

Vind de beste prijs met onze vergelijker

Zijn deze aanbiedingen voorbij of wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Via de filteropties geef je jouw wensen in en vervolgens staat de laagste prijs bovenaan. Handig, want dat scheelt je veel zoektijd!