Samsung Galaxy S26 Plus heeft eindelijk een prijs die wél interessant is

De Samsung Galaxy S26 Plus is het middelste toestel uit de S26-serie. Hij is al een aantal maanden uit en zoals veel Samsung-telefoons is ‘ie ondertussen flink in prijs gezakt. Daardoor is hij vooral interessant als voordeligere variant van de S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Plus: tot 516 euro voordeel

In februari was het tijd voor de nieuwe Samsung-telefoons van de Galaxy S-serie. Die bestond weer uit drie smartphones: de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. De middelste van de drie koop je als je op zoek bent naar een krachtige telefoon met een groot scherm en goede accu, maar niet het beste van het beste nodig hebt.

Voor dit alles betaalde je bij de introductie een prijs van 1149 euro, maar hij is nu flink goedkoper op te pikken. Daardoor wordt hij nu ineens wel heel interessant. Als los toestel betaal je nu € 899,90 bij bol.com plaza, maar je bespaart nog eens veel geld als je direct een abonnement bij de S26 Plus afsluit.

Dat doe je door te kiezen voor een onbeperkt internetabonnement van Odido bij Mobiel.nl en je betaalt 633 euro voor de telefoon. Maar, ook met een kleinere bundel bespaar je veel ten opzichte van een los toestel.

S26 Plus bij providers: gratis Galaxy Tab A11 Plus of Chromebook Go

Als je jouw nieuwe telefoon direct bij je favoriete provider bestelt, zijn er vaak leuke acties te vinden zoals een gratis tablet of Chromebook. De prijs hier is altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Ook profiteer je van klantvoordeel als je ook internet (en tv) van dezelfde provider hebt.

Bij KPN, Vodafone en Odido krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. KPN doet daar nog eens een gratis Netflix of ESPN Compleet-abonnement bij en van Odido krijg je ook 5 euro extra korting per maand op je internetabonnement. Ziggo-klanten ontvangen een extra tv-pakket.

De laagste prijs voor de S26 Plus is te vinden bij Odido: 1035 euro. Bovendien ontvang je er momenteel een gratis Galaxy Tab A11+ of Chromebook Go bij. Liever een van de andere aanbieders, dan betaal je de volgende prijzen:

Samsung Galaxy S26 Plus bij webwinkels nóg goedkoper

Bij webwinkels, zoals Belsimpel, Mobiel.nl en MediaMarkt, ontvang je vaak nog meer toestelkorting. Dit komt doordat de bundel de prijs van de telefoon bepaalt. Hoe meer data, hoe goedkoper je S26 Plus wordt. Ook hier profiteer je van klantvoordeel als je van dezelfde provider al andere abonnementen hebt. We zetten hieronder de beste deals voor je op een rij.

Laagste S26 Plus-prijs: vanaf 633 euro

De laagste toestelprijs is steevast te vinden met een onbeperkt internetabonnement. Samsung Galaxy S26 Plus pik je vanaf 758 euro op. Dit doe je door bij Mobiel.nl te kiezen voor Odido. Vergeet je ook niet voor persoonlijke korting in te schrijven via de pop-up. Je ontvangt dan nog eens 125 euro korting, waardoor je maar 633 euro voor de S26 Plus betaalt.

Liever geen Odido? Dan is daarna Vodafone het goedkoopste bij Mobiel.nl. Inclusief persoonlijke korting kost de telefoon je nu 787 euro.

Kleiner abonnement van bijvoorbeeld 10GB en laagste totaalprijs

Wil je een kleiner abonnement om je maandelijkse kosten laag te houden? Dan kan je beter voor één van de prijsvechters kiezen. Voor de S26 Plus is de beste actie van dit moment met een bundel van Ben via Mobiel.nl. Je betaalt nu voor de telefoon 1053 euro en vraag je de persoonlijke korting van 125 euro aan, dan kom je uit op 928 euro.

Voor de bundel betaal je de 6 euro per maand. Dit is echter duurder dan een los toestel met een sim only-abonnement. Daarom raden we je aan om het los toestel te bestellen bij bol.com plaza voor € 899,90

Een losse S26 Plus voor € 899,90

Wil jij liever niet vastzitten aan een abonnement en ga je liever voor een los toestel? Dat kan natuurlijk ook. Dit levert je meer vrijheid op en je kan hier ieder sim only-abonnement bij afsluiten dat je wil. De laagste prijs voor de Samsung S26 Plus is momenteel € 899,90 bij bol.com plaza.

-25% Laagste los toestel-prijs € 899,90 De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.202,- bol.com plaza Naar deal

Samsung Galaxy S26 Plus is de goede keuze voor jou als…

Samsung heeft met de Galaxy S26 Plus een interessante smartphone gemaakt. Je krijgt bijna alles van de Ultra, maar betaalt flink minder. Voor dagelijks gebruik merk je nauwelijks verschil met de Ultra.

Steeds meer mensen kiezen voor de Plus omdat hij groot is zonder enorm zwaar te worden. Het scherm van 6,7 inch is daarom vooral fijn om veel op te scrollen over sociale media of nieuwsartikelen te lezen. Daarmee is hij een tikkeltje kleiner dan de S26 Ultra.

Vooral de accuduur maakt indruk. De S26 Plus gaat bij normaal gebruik makkelijk anderhalve dag mee. Ook laad je hem, als hij leeg is, met 45 watt razendsnel weer op. Verder draait de Plus op een Exynos-chip. Die is net wat minder snel dan de Snapdragon-processor in de Ultra, maar het verschil zal in het dagelijkse leven nauwelijks opvallen.

Verder maak je goede foto’s en bewerk je ze na het schieten met AI. Kunstmatige intelligentie is trouwens sowieso veel aanwezig in deze smartphone. Daardoor vind je veel sneller wat je zoekt, of dat nou op Google is of in je telefoon zelf.

Vind de beste deal voor jou met onze prijsvergelijker

Als je zeker wil weten dat je de beste prijs voor jou te pakken hebt, kan je het beste onze prijsvergelijker erbij pakken. Deze hebben we zowel voor een los toestel als de S26 Plus in combinatie met een abonnement. Met de filters geef je jouw wensen en eisen aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan komt te staan. Scheelt je flink wat uitzoekwerk!

