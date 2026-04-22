Samsung Galaxy S26 Ultra flink in prijs gezakt: hier scoor je de laagste prijs

Met de Samsung Galaxy S26 Ultra haal je het beste van het merk in huis. Daarom is het prijskaartje ook flink, maar we laten je zien hoe je hem toch 819 euro goedkoper in huis haalt.

Het begin van het jaar staat steevast in het teken van nieuwe Samsung-smartphones in de Galaxy S-serie. Dit jaar werd, een maandje later dan normaal in februari, de Galaxy S26-reeks aangekondigd. Daarvan is de Galaxy S26 Ultra het ultieme toptoestel. Maar, de smartphone heeft natuurlijk ook een hoog prijskaartje met een adviesprijs van 1449 euro.

Samsung telefoons zakken relatief snel in prijs en ook de Galaxy S26 Ultra is geen uitzondering. Momenteel pik je hem als los toestel op voor 1045 euro bij Phonemarket. Ook bijna toe aan een nieuw abonnement? Sluit die dan direct af, want je ontvangt hoge toestelkorting.

Het goedkoopste is Belsimpel en een abonnement van Odido. Vraag ook zeker de persoonlijke korting aan via Belsimpel en je krijgt nog eens 150 euro korting, waardoor je op 630 euro uitkomt. Liever een andere provider? Dan is KPN via Belsimpel het goedkoopste en betaal je (inclusief persoonlijke korting van 150 euro) 762 euro.

Hier vind je jouw persoonlijke korting (tot 150 euro) bij Belsimpel

Zodra je de link opent via één van onze knoppen, krijg je een pop-up om je mailadres achter te laten. Geen pop-up gezien of per ongeluk weg geklikt? Dit is ook te vinden bij de acties onder het toestel bij ‘actie 2’. Er opent nu een nieuwe pagina, waar je bovenaan je mailadres achterlaat. Vervolgens ontvang je jouw kortingscode in je mailbox.

Samsung Galaxy S26 Ultra bij providers: gratis tablet of chromebook

Wil je het liefste direct bij één van de providers bestellen, dan heb je de keuze uit KPN, Odido en Vodafone. Hier betaal je altijd dezelfde prijs, ongeacht de bundel die je kiest. Daarnaast profiteer je van klantvoordeel op het moment dat je al een internetabonnement van dezelfde aanbieder hebt.

Dit is bij alle providers tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Daarnaast krijg je van KPN gratis Netflix of ESPN Compleet, geeft Odido je nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet en ontvang je via Ziggo een gratis tv pakket, veilig online-pakket en meer.

De laagste prijs voor de S26 Ultra is te vinden bij Vodafone, waar je 1080 euro betaalt voor de telefoon. Bij Odido ben je 1084,99 euro kwijt en bij KPN kost ‘ie 1104 euro. Je krijgt er bij Vodafone en KPN ook nog een gratis Samsung Galaxy Tab A11+ bij. Van Odido krijg je de Chromebook Go cadeau.

Samsung S26 Ultra met abonnement: deals bij webwinkels

De laagste prijs is negen van de tien keer te vinden met een abonnement via Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier bepaalt de grootte van je bundel de toestelprijs, maar ook met de kleinere bundels ben je veel goedkoper uit. Daarnaast maak je via deze weg nog steeds gebruik van klantvoordeel.

S26 Ultra met Odido: bespaar tot 415 euro

De laagste prijs is te vinden met een abonnement van Odido via Belsimpel. Hier heb je de S26 Ultra in handen vanaf 630 euro. Dit is inclusief de persoonlijke korting van 150 euro die je aanvraagt. Daarnaast profiteer je van klantvoordeel als je thuis internet van Odido hebt. Dit is tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement, maar ook nog eens 5 euro korting per maand op je internet en dubbele data.

S26 Ultra met KPN: bespaar tot 283 euro

Liever KPN? Dan heb je het Samsung-vlaggenschip via Belsimpel vanaf 912 in huis. Met de persoonlijke korting van 150 euro kom je uit op 762 euro. Heb je op je adres vast internet van KPN? Dan heb je recht op Combivoordeel. Dit houdt in dat je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement krijgt én gratis Netflix of ESPN Compleet.

S26 Ultra met Vodafone: bespaar tot 235 euro

Is Vodafone je favoriet, dan kan je ook het beste via Belsimpel je aankoop doen. Hier is de telefoon te vinden vanaf 960 euro. Reken je de persoonlijke korting mee, dan is hij 810 euro. Verder krijg je klantvoordeel als je Ziggo thuis hebt. Je ontvangt dan tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, een gratis tv-pakket en meer.

Alles over de Samsung Galaxy S26 Ultra

Kies je voor de Samsung Galaxy S26 Ultra, dan krijg je een uitgebreide telefoon die zo’n beetje alles kan. Voor het eerst ooit zit er een privacyscherm in het toestel gebouwd. Nu kun je dit effect natuurlijk ook bereiken met een screenprotector, maar het display van de S26 Ultra kan ook alleen meldingen of bepaalde apps verbergen voor pottenkijkers.

Verder heb je de beschikking over de beste cameraset. Dit zijn een 200 megapixel-hoofdcamera, een telelens die tot vijf keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies en een 50 groothoekcamera van 50 megapixel. Je foto’s komen nóg beter uit de verf in het donker en bewerkt je kiekjes met behulp van Galaxy AI tot perfectie.

Ook wordt de Ultra weer geleverd met de S Pen en kan ‘ie sneller opladen dan zijn voorganger. In een half uurtje is hij weer voor 70 procent vol. Bovendien draait hij op de snelste chip van dit moment, waardoor hij ideaal is voor zware games en multitasking. Houd er wel rekening mee dat het een flinke jongen is met zijn 6,9 inch-scherm.

Als je zeker wil weten dat de prijzen hierboven nog kloppen en je écht de laagste prijs te pakken hebt, dan pak je onze prijsvergelijker erbij. Deze hebben we voor vrijwel elke telefoon, en voor in combinatie met abonnement of een los toestel. Met de filters geef je aan wat je wensen zijn, waarna de laagste prijs direct bovenaan de pagina staat.