Vergeet die onbetaalbare iPhone Duo: deze vouwbare Android scoor je honderden euro’s goedkoper

Opvouwbare telefoons zijn populairder dan ooit, maar voor de allernieuwste modellen betaal je de hoofdprijs. Wie slim vergelijkt, ziet dat je voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 momenteel veel minder kwijt bent. Wij hebben de scherpste aanbiedingen van dit moment voor je op een rij gezet.

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Bespaar honderden euro’s op de Samsung Galaxy Z Fold 8

Er verschijnen steeds meer opvouwbare telefoons op de markt. Zo heeft Google met de Pixel Fold-serie al langer een bekende naam in het assortiment en brengt ook Apple inmiddels de iPhone Duo uit. De interesse in vouwtelefoons is daardoor groter dan ooit. Voor de iPhone Duo betaal je momenteel echter een flinke prijs en zijn de levertijden in sommige gevallen zelfs opgelopen tot in 2027. Bij Samsung profiteer je daarentegen wel direct van ruime voorraden en flinke prijsverlagingen op de Galaxy Z Fold 8.

De Samsung Galaxy Z Fold 8 kwam op de markt met een adviesprijs van 2099 euro. Als los toestel is deze momenteel verkrijgbaar voor voor € 1.359,- bij bol.com plaza. Bestel je het toestel rechtstreeks via de officiële webshop van Samsung? Wanneer je daar zowel de Galaxy Z Fold 8 als de Galaxy Watch 8 in je winkelmandje plaatst, krijg je met de actiecode OKTCOMBI de smartwatch helemaal gratis bij je bestelling.

Wil je echter echt flink besparen op je nieuwe opvouwbare telefoon vergeleken met een dure iPhone Duo? Dan ben je veel voordeliger uit door de Fold 8 te combineren met een abonnement. De voordeligste prijs vind je op dit moment bij Belsimpel in combinatie met een Vodafone-abonnement. Daar haal je het toestel al in huis voor een toestelprijs van slechts 1111 euro, wat je ruim 388 euro scheelt vergeleken met de losse aanschafprijs.

Bestel de Samsung Galaxy Z Fold 8 direct via een provider

Sluit je de Samsung Galaxy Z Fold 8 liever rechtstreeks af via een bekende provider in plaats van een losse webwinkel, dan is dat uiteraard ook een prima optie. Het grote voordeel bij providers is dat de toestelprijs altijd gelijk blijft, ongeacht welke data- of belbundel je uiteindelijk kiest. Ook bieden providers soms leuke extra’s aan zoals gratis extra’s of kortingen wanneer je een telefoon afneemt.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 met abonnement: acties bij webwinkels

Wanneer je jouw nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 8 afneemt bij een webwinkel in combinatie met een abonnement, ben je uiteindelijk vrijwel altijd het goedkoopst uit. Het principe is hierbij simpel: hoe groter de databundel is die je kiest, hoe lager de uiteindelijke toestelprijs wordt.

Toch hoef je zeker niet meteen voor onbeperkt data te kiezen als je die extra gigabytes in het dagelijks leven niet nodig hebt. Om je te helpen met vergelijken, hebben we de voordeligste opties voor zowel grote als kleinere bundels op een rij gezet.

Samsung Galaxy Z Fold 8 met Vodafone: vanaf 1111 euro

De scherpste deal voor de Fold 8 vind je op dit moment bij Belsimpel in combinatie met een Vodafone-abonnement. Je betaalt daar een toestelprijs van slechts 1111 euro voor de opvouwbare smartphone.

Heb je thuis ook een vaste internetverbinding van Ziggo op jouw adres staan? Dan ontvang je automatisch extra klantvoordeel, wat je een maandelijkse korting op je factuur en dubbele data oplevert.

Samsung Galaxy Z Fold 8 met Odido: vanaf 1160 euro

Kies je liever voor een abonnement van Odido via Belsimpel, dan ben je met een toestelprijs van 1160 euro net iets meer kwijt. Dit is voornamelijk een interessante optie wanneer je thuis al vaste diensten van Odido gebruikt. Door de providercombinatie ontvang je namelijk tot 7,50 euro extra korting op je mobiele abonnement. Daarnaast krijg je dubbele data én 5 euro korting op je vaste internetverbinding thuis.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 met KPN: vanaf 1200 euro

Als je jouw mobiele abonnement het liefste afsluit op het netwerk van KPN, ben je voor de scherpste prijs eveneens aangewezen op Belsimpel. Voor het losse toestel betaal je bij deze provider een toestelprijs van 1200 euro. Maak je thuis al gebruik van internet of televisie van KPN, dan activeer je eenvoudig combivoordeel op je adres. Hiermee pak je maandelijks extra korting en krijg je bovendien toegang tot gratis extra’s, zoals een pluspakket of korting op streamingdiensten.

Opzoek naar een kleiner bundel? Dit zijn de voordeligste opties

Gebruik je onderweg niet zo veel mobiele data en kies je liever voor een lichtere bundel zodat je niet betaalt voor wat je niet gebruikt? Met een scherp gekozen datapakket schaf je de Samsung Galaxy Z Fold 8 alsnog heel voordelig aan. Wanneer we kijken naar de keuzes rondom een 20GB-databundel, bieden twee aanbieders op dit moment de scherpste toestelprijs.

Samsung Galaxy Z Fold 8 met Ben (20GB): vanaf 1340 euro

Voor een toegankelijke databundel van 20GB ben je bij Belsimpel het voordeligst uit in combinatie met de provider Ben. De toestelprijs voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 komt in deze combinatie uit op 1340 euro. Je maakt hierbij gewoon gebruik van het betrouwbare netwerk van Odido.

Samsung Galaxy Z Fold 8 met Hollandsnieuwe (20GB): vanaf 1424 euro

Geef je de voorkeur aan een kleinere databundel op het mobiele netwerk van Vodafone, dan is hollandsnieuwe een uitstekend alternatief. Voor een ruime 20GB-bundel kun je in dat geval het beste terecht bij de webwinkel Mobiel.nl. Je betaalt daar op dit moment een toestelprijs van 1424 euro voor de Fold 8.

Alles over de Samsung Galaxy Z Fold 8

De Samsung Galaxy Z Fold 8 brengt het beste van twee werelden samen in één slim ontwerp. Dichtgevouwen gebruik je als elke andere telefoon om berichten te versturen, sociale media te checken of je mail te openen.

Klap je het toestel open, dan verandert het scherm in een mini-tablet waarop je heerlijk video’s kijkt of twee apps overzichtelijk naast elkaar gebruikt. Dankzij het vernieuwde scharnier is de bekende vouw in het scherm bovendien nauwelijks te zien.

Onder de motorkap zit een razendsnelle processor die ervoor zorgt dat alle apps soepel en zonder haperingen draaien. De ingebouwde slimme kunstmatige intelligentie helpt je bovendien op de achtergrond, bijvoorbeeld door storende objecten automatisch uit je foto’s te gummen. Met de twee scherpe 50 megapixel-camera’s maak je eenvoudig duidelijke foto’s en stabiele video’s, zelfs als je zelf beweegt. De batterij gaat gemakkelijk een hele dag mee en is binnen een half uur alweer voor meer dan de helft opgeladen. Bovendien blijft de telefoon dankzij zeven jaar aan software-updates tot en met 2033 veilig en up-to-date.

Zoek altijd de beste optie met vergelijker

Twijfel je na het lezen nog over welke optie het beste aansluit op jouw wensen? Op onze website vind je een handige vergelijker die dagelijks wordt bijgewerkt met de nieuwste tarieven en acties. Hierdoor bekijk en vergelijk je heel eenvoudig alle actuele prijzen, zodat je altijd verzekerd bent van de scherpste deal. Daarnaast bieden we een handig overzicht waarin je precies ziet waar je het toestel momenteel het voordeligst los aanschaft. Zo betaal je nooit te veel en kies je altijd de optie die het beste bij jou past.