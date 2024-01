Goedkoopste sim only-abonnement: vergelijk de beste prijzen

Wil jij zo voordelig mogelijk bereikbaar zijn voor de mensen om je heen? Dan is een sim only-abonnement waarschijnlijk je beste optie. Wij zetten de goedkoopste sim only-abonnementen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sim only: voordelig bellen en internetten

Provider €/maand Aantal MB’s Aantal belminuten Looptijd Netwerk Lebara €5,25 3GB 150 min & 150 sms 2 jaar KPN 50+ Mobiel €6,00 3GB Onbeperkt 2 jaar Vodafone Budget Mobiel €6,25 3GB 200 min/sms 1 jaar KPN Simpel €6,50 3GB 100 min & 500 sms 2 jaar Odido Simyo €7,00 2GB 200 min/sms 2 jaar KPN

Een sim only-abonnement is waarschijnlijk de goedkoopste manier om bereikbaar te blijven. Dat komt doordat de abonnementskosten van een sim only-abonnement vaak lager ligger dan bij een abonnement inclusief smartphone. De reden daarvoor is dat je alleen betaalt om gebruik te maken van het netwerk en je data, belminuten en sms’jes.

De kosten voor een smartphone blijven achterwege en het voordeel daarvan is dat je geen BKR-registratie krijgt. Je gaat immers geen lening aan. De aanbieder voor jou vinden kan een lastige opgave zijn. Er is een flink aantal aanbieders om uit te kiezen en nog veel meer verschillende bundels.

Het is belangrijk om rekening te houden met je smartphonegebruik, maar je wil natuurlijk ook zo min mogelijk betalen. Daarom hebben we uitgezocht waar je op dit moment het goedkoopste sim only-abonnement afsluit. Goed om te weten is dat we alleen abonnementen met minimaal 2GB aan data hebben meegenomen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Lebara: goedkoopste sim only-abonnement

Het goedkoopste sim only-abonnement vind je op dit moment bij Lebara. Tijdelijk sluit je voor 5,25 euro per maand een abonnement af voor 3GB aan data. Bellen doe je 150 minuten lang en daarbij verstuur je net zoveel sms’jes. De eerste zes maanden betaal je maar 3 euro per maand, waarna je de rest van je looptijd 6 euro per maand neerlegt.

Bel je veel naar het buitenland, dan is Lebara ook de beste keuze voor jou. Met een speciale belbundel bel je onbeperkt naar internationale nummers. Dankzij het betrouwbare netwerk van KPN ben je altijd bereikbaar.

2. 50+ Mobiel: ook voor de jongere smartphonegebruiker

Bij 50+ Mobiel ben je aan het juiste adres voor een goedkoop sim only-abonnement, ook als je jonger dan 50 jaar bent. Kom je er eventjes niet helemaal uit met je laptop of pc, dan heeft de provider handige hulpvideo’s om je op weg te helpen. Ook spaar je voor leuke kortingen en andere extra’s.

Voor 6 euro per maand krijg je 3GB data, dankzij de Dubbele Data Dagen. Bellen en sms’jes versturen is bij deze provider altijd onbeperkt. Je bent trouwens verbonden via het 4G-netwerk van Vodafone.

3. Budget Mobiel: een sim only voor ieder budget

Kies je voor Budget Mobiel, dan is het momenteel voordelig om te kiezen voor een eenjarige looptijd. Je krijgt 3GB aan data met 200 belminuten of sms’jes voor 7,25 euro per maand. De eerste zes maanden betaal je 6,50 euro per maand, waarna je de andere zes maanden 8 euro per maand betaalt.

4. Simpel: simpelweg voordelige sim only

Bij Simpel sluit je voor 6,50 euro per maand een abonnement met 3GB data af. Verder bel je 100 minuten lang en stuur je 500 sms’jes naar je vrienden. Ben je bang dat je buiten je bundel gaat en plotseling een hoge rekening krijgt? Je stelt heel eenvoudig een dataplafond in.

5. Simyo: flexibele en goedkope sim only

Op nummer vijf moeten we Simyo noemen. Deze provider biedt voor 7 euro per maand een bundel met 2GB data. Bellen doe je 200 minuten lang of je verstuurt 200 sms’jes als je liever typt. Simyo is bovendien één van de weinige providers die je de mogelijkheid geeft om voor een esim te kiezen in plaats van fysieke simkaart.

Nog meer goedkope sim only-deals

De één gebruikt zijn smartphone vaker dan de ander. Hierboven hebben we de allergoedkoopste abonnementen op een rij gezet, maar niet iedereen heeft genoeg aan 2GB internet. Gelukkig hebben we een manier zodat jij de sim only-deal die perfect bij jou past: onze sim only-prijsvergelijker. Gebruik de filters om het abonnement te vinden die aan jouw eisen en smartphonegebruik voldoet.

Lebara sim only 150 min en 150 sms 500MB (4G) 1 maanden € 3,50 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Lebara Budget Mobiel sim only 200 min en 200 sms 3000MB (5G) 1 maanden € 7,50 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Budget Mobiel Simyo sim only 200 min of 200 sms 0MB (4G) 1 maanden € 8,00 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals