De goedkoopste sim only-abonnementen van maart 2023

Loopt je huidige abonnement af, maar kan je smartphone nog wel een poosje mee? Dan is sim only een goede optie voor jou. Wij zetten de goedkoopste sim only-abonnementen van dit moment voor je op een rijtje.

De goedkoopste sim only-abonnementen van dit moment

Bij een sim only-abonnement betaal je alleen voor je mobiele data, sms’jes en belminuten. Daardoor kunnen de abonnementskosten laag blijven – en natuurlijk is het feit dat je geen BKR-registratie krijgt ook mooi meegenomen. Dat kan je bijvoorbeeld al snel duizenden euro’s schelen bij het aanvragen van een hypotheek.

De vele providers kunnen het lastig maken een keuze te maken tussen alle verschillende sim only-abonnementen. Je smartphonegebruik is goed om in gedachten te houden bij het kiezen, maar natuurlijk wil je ook niet te veel betalen. Dit zijn de vier goedkoopste sim only-abonnementen van dit moment, met minimaal 2GB data in de bundel.

1. 50+ Mobiel bij Belsimpel: inclusief pc-hulp

Op dit moment heeft 50+ Mobiel het goedkoopste sim only-abonnement. Je belt, sms’t en internet via het 4G-netwerk van Vodafone. Dit betekent een goede dekking en snel internet. Bovendien kun je er onder andere terecht voor voordeel bij partners en online hulpfilmpjes. Tegen een extra bedrag stel je via de Buiten Bundel Buffer een plafond in, zodat je niet buiten je bundel gaat.

Een sim only-abonnement is op dit moment extra voordelig bij 50+ Mobiel. Zo betaal je de eerste twaalf maanden van je abonnement 6 euro per maand voor 7GB aan data. De andere twaalf maanden betaal je het normale tarief van 9 euro. Dit betekent dat dit abonnement inclusief onbeperkt bellen en sms’en je 7,50 per maand kost. Sluit je de sim only af via Belsimpel, dan krijg je ook nog eens 35 euro cashback.

2. Simpel: sim only zonder gedoe

Houd je je telefoonrekening graag eenvoudig, dan ben je bij Simpel aan het juiste adres. Ga je voor Simpel, dan ga je voor goedkoop bellen, sms’en en internetten. Dat doe je via het 4G-netwerk van T-Mobile. Wil je de kosten beperkt houden als je buiten je bundel gaat, dan stel je gemakkelijk een plafond in. Bovendien pas je je bundels simpel per maand omhoog of omlaag aan als je verwacht meer te internetten of bellen.

Je hebt al een Simpel sim only-abonnement vanaf 3,50 euro. Voor de beste deal van de provider leg je een tientje neer. Daarmee surf je met 14GB het hele internet af en bel je zolang je maar wil.

3. Youfone: spaar voor kortingen

Naast het feit dat je bij Youfone spaart voor kortingen en gratis MB’s, heb je ook nog eens een goedkoop sim only-abonnement. Met het KPN-netwerk waar Youfone gebruik van maakt, weet je dat je een betrouwbare en snelle verbinding hebt. Verder profiteer je gratis van het 5G-netwerk als je smartphone dit ondersteunt en stel je voor 0,50 euro een dataplafond in.

Dankzij de Slimste Keuze Deals betaal je nu bij Youfone tijdelijk geen aansluitkosten én krijg je tot twaalf maanden lang korting op je abonnementskosten. Ga je bijvoorbeeld voor de bundel met 3GB aan data en 200 belminuten, dan betaal je twaalf maanden 5,50 euro per maand en de andere twaalf maanden 8 euro. Dat komt neer op gemiddeld 6,75 euro per maand.

De populairste keuze bij Youfone is de bundel met 15GB data met 200 belminuten. Daarvoor betaal je nu de eerste twaalf maanden 9 euro per maand en de andere twaalf maanden 11 euro. Gemiddeld betaal je daardoor voor dit sim only-abonnement 10 euro per maand. Voor een euro per maand extra upgrade je je abonnement van 200 belminuten naar onbeperkt bellen.

4. Lebara bij Belsimpel: bel voordelig naar het buitenland

Bel of sms je veel naar landen buiten Europa, dan is Lebara een goede optie. De provider biedt de optie om onbeperkt te bellen en sms’en naar het buitenland. Verder maak je gebruik van het 4G-netwerk van KPN en heb je de mogelijkheid de snelheid te upgraden naar 4G+. Bovendien stel je gemakkelijk een dataplafond in op het moment dat je bang bent voor een torenhoge rekening.

Bij alle bundels, of je nu gaat voor de kleinste bundel met 1GB data of de grootste met 20GB, zitten 150 belminuten en 150 sms’jes inbegrepen. Denk je meer nodig te hebben? Dan bel en sms je onbeperkt voor 1 euro extra. Handig is dat je databundel maandelijks bij te stellen is.

Er loopt nu een leuke actie bij Lebara: 50 procent korting tijdens de eerste zes maanden. Dat geldt ook voor het dataplafond en onbeperkte belminuten. Waar een bundel met 10GB normaliter 12 euro per maand kost, betaal je de eerste zes maanden nu 6 euro. Je betaalt gemiddeld dus nog maar 10,50 euro per maand. Sluit je een sim only-abonnement van Lebara af via Belsimpel, dan ontvang je tijdelijk een TCL-tablet ter waarde van 149 euro cadeau.

Vind jouw perfecte deal

Zit tussen deze goedkope sim only-abonnementen toch niet wat je zoekt? Vergelijk de prijzen en het actuele aanbod om de aanbieding te vinden die bij jouw voorkeuren past. Dat doe je gemakkelijk via onze sim only-prijsvergelijker.

Lebara sim only 150 min en 150 sms 1000MB (4G) 1 maanden € 7,00 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Mobiel.nl Simyo sim only 200 min of 200 sms 0MB (4G) 1 maanden € 7,00 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Belsimpel Ben sim only 200 min of 200 sms 0MB (4G) 1 maanden € 8,50 p/m Eenmalig: € 20,00 Bekijk bij Ben Bekijk alle deals