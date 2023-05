De goedkoopste sim only-abonnementen met onbeperkt bellen (mei 2023)

Als je huidige toestel het nog altijd prima doet, ben je vaak het voordeligst uit met een sim only-abonnement. Dit zijn de beste sim only-deals met onbeperkt bellen van dit moment, zodat je nooit de hoofdprijs betaalt.

Goedkope sim only-abonnementen met onbeperkt bellen

Met een sim only-abonnement betaal je alleen voor het gebruik van het mobiele netwerk en blijf je je huidige toestel gebruiken. Wil je toch een nieuwe telefoon erbij? Dan zul je die los moeten aanschaffen. Het maandelijkse bedrag dat van je rekening wordt afgeschreven, blijft zo laag en een BKR-registratie is niet aan de orde. Fijn als je bij de hypotheekadviseur aan tafel zit!

Het afsluiten van een sim only-abonnement heeft dus veel voordelen, maar nu komt het lastige deel: een aanbieder en deal vinden die bij jou past. Het is daarom goed om na te gaan hoe jouw dagelijkse telefoongebruik eruit ziet. Voor de frequente beller hebben we de beste sim only-deals van dit moment uitgezocht, met onbeperkte belminuten en gesorteerd op hoeveelheid data.

Sim only-deals met onbeperkt bellen en tot 5GB data

1. 50+ Mobiel bij Belsimpel: goedkoopste sim only met onbeperkt bellen

Het beste klop je bij 50+ Mobiel aan voor een sim only-abonnement met onbeperkt bellen en een kleine databundel. Voor de vijftigplussers heeft de provider als enige extra hulpvideo’s. Handig voor als je even niet meer je weg vindt op je apparaat. Maar, ook als je jonger bent ben je aan het goede adres voor een goedkoop sim only-abonnement. Ze komen namelijk vaak als één van de voordeligste opties uit de bus en dankzij het betrouwbare Vodafone-netwerk krijg je ook waar voor je geld.

Klinkt een bundel met 3GB aan data bij je onbeperkte belminuten je goed in de oren? Dan betaal je daar nu de eerste twaalf maanden 4 euro voor. De overige twaalf maanden van de looptijd wordt dat 8 euro, waardoor je gemiddeld 6 euro per maand neerlegt.

2. Lebara: voordelig babbelen over de grens

Met een voordelig sim only-abonnement van Lebara maak je gebruik van het KPN-netwerk. De provider onderscheidt zich van de andere aanbieders door zich vooral te richten op betaalbaar internationaal bellen. In aanvulling op je bundel is het namelijk mogelijk te kiezen voor onbeperkt bellen naar het buitenland.

Dat onbeperkt internationaal bellen kost je nu tijdelijk de eerste zes maanden van je contract 2,50 euro per maand extra, waarna je de rest van de looptijd 5 euro betaalt. Ook de bundels van Lebara zijn nu extra voordelig geprijsd. Ga je bijvoorbeeld voor het meest gekozen sim only-abonnement met 5GB aan internet en onbeperkt bellen, dan brengt de provider je de eerste zes maanden 5 euro in rekening. De overige achttien maanden kost de bundel 10 euro, waardoor je uitkomt op gemiddeld 8,75 euro per maand.

3. Simpel: eenvoudig en voordelig

Naast het feit dat je met een sim only-abonnement van Simpel goedkoop en zoveel als je wil belt, houdt de provider ook van flexibiliteit. Je past namelijk elke maand gemakkelijk de bundel aan als je verwacht meer of minder van internet gebruik te maken. Vergeten bij te stellen? Een dataplafond instellen is net zo eenvoudig en voorkomt dat je te veel betaalt.

Je hebt al een Simpel sim only-abonnement met onbeperkt bellen vanaf 5 euro per maand, waarbij je 500MB aan data krijgt. Voor de beste deal van Simpel in deze categorie, ga je voor de 5GB-bundel. Deze kost je 9 euro per maand.

Sim only-deals met onbeperkt bellen en tot 10GB data

4. 50+ Mobiel bij Belsimpel: profiteer van de cashback-actie

Ook voor een goedkoop sim only-abonnement met minder dan 10GB aan data is 50+ Mobiel het overwegen waard. De bundel met 7GB aan internet en onbeperkt bellen heeft tijdelijk een fijn prijskaartje.

De eerste twaalf maanden betaal je namelijk 6 euro, daarna 9 euro per maand. Over de gehele looptijd kost dit sim only-abonnement dus gemiddeld 7,50 euro per maand. Sluit je ‘m af via Belsimpel, dan krijg je daarbovenop 35 euro cashback bij tweejarige abonnementen vanaf 7GB.

5. Youfone: scherpe prijzen dankzij de Lente Deals

Naast een goedkoop sim only-abonnement, spaar je bij Youfone ook nog eens voor leuke kortingen of extra MB’s. Je maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk. Mits je smartphone dat ondersteunt, is je internetverbinding ook nog eens razendsnel dankzij 5G.

De beste deal onder de databundels tot 10GB en onbeperkt bellen vind je bij Youfone. Dankzij de Lente Deals zijn de sim only-abonnementen nu namelijk extra scherp geprijsd en betaal je geen aansluitkosten. Maandelijks wordt 10 euro in rekening gebracht. In ruil daarvoor krijg je 10GB data en mag je zoveel bellen als je zelf wil.

6. Simyo: profiteer van Super Sale

Net als Youfone, ben je met Simyo verbonden via het 4G-netwerk van KPN. Daardoor weet je zeker dat je altijd bereikbaar bent. De provider maakt het je lastig met keuze uit veel verschillende databundels: van helemaal geen internet tot 15GB data. Verder is Simyo één van de enige vier aanbieders met abonnementen op basis van een eSim in Nederland.

Op het moment is er Super Sale bij Simyo. Dat betekent dat je je sim only-abonnement met onbeperkt bellen en 10GB internet nu met 2 euro korting afsluit. Daardoor kost deze bundel je nu 11 euro per maand.

Sim only-deals met onbeperkt bellen en meer dan 10GB data

7. 50+ Mobiel bij Belsimpel: internet zoveel als je kan

In dit rijtje kan 50+ Mobiel weer niet ontbreken. Wil je alles uit je geld halen, dan is de 20GB-bundel de beste deal. De eerste twaalf maanden brengt de aanbieder 12 euro in rekening, waarna het bedrag verhoogd wordt naar 16 euro per maand. Dat betekent dat je voor gemiddeld 12,50 euro per maand flink kan internetten en bellen.

Mocht je liever voor 12GB aan data gaan bij je onbeperkte belminuten, dan betaal je gemiddeld 8,50 euro per maand gedurende de looptijd van 24 maanden. De eerste helft van het contract hangt hier namelijk een prijskaartje van 7 euro aan, waarna je de andere helft 10 euro gaat betalen. Dit is zelfs voordeliger dan twee van de beste sim only-deals onder 10GB met onbeperkt bellen die we hierboven noemen. Bovendien profiteer je bij beide abonnementen van de cashback-actie via Belsimpel.

8. Simpel en Youfone: meer data voor dezelfde prijs

Tot slot betaal je bij Simpel en Youfone even veel voor de beste sim only-deal boven 10GB met onbeperkt bellen. Voor een tientje per maand geniet je van 14GB aan data en bel je zo veel als je wil. Voor hetzelfde maandelijkse bedrag krijg je een bundel met 10GB internet bij Youfone en zelfs maar 8GB bij Simpel.

Sim only-abonnementen met minder belminuten

Behoor jij tot de mensen met belangst of telefoneer je gewoon niet zo vaak? Dan is het natuurlijk zonde om voor onbeperkte belminuten te betalen. Met de filters van onze prijsvergelijker vind je de sim only-aanbieding die bij je past.

Youfone sim only 150 min of 150 sms 500MB (5G) 1 maanden € 5,50 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Youfone Lebara sim only 150 min en 150 sms 1000MB (4G) 1 maanden € 7,00 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Mobiel.nl Simyo sim only 200 min of 200 sms 0MB (4G) 1 maanden € 8,00 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals