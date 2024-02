Goedkoopste sim only met onbeperkt internet: de beste deals

Vaak is het de goedkoopste optie om te kiezen voor een sim only-abonnement als je telefoon nog goed werkt. Ben jij veel op internet te vinden? Dan kies je voor een bundel met onbeperkt internet. Dit zijn de goedkoopste sim only’s met onbeperkt data.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sim only met onbeperkt internet

Een sim only-abonnement is vaak voordeliger dan een abonnement met een nieuwe smartphone. Je betaalt immers alleen voor het gebruik van de telefoonaansluiting en de MB’s. Bovendien heb je geen dure telefoon die afbetaald moet worden.

Niet elke provider biedt een abonnement met onbeperkt internet. Alleen Budget Mobiel, KPN, Vodafone en Odido hebben zo’n sim only. Om je een handje te helpen bij die keuze, hebben we uitgezocht waar je het goedkoopste terecht kan voor een sim only met onbeperkt internet.

Heb je al een abonnement voor internet thuis bij KPN, Odido of Vodafone (Ziggo)? Dan is het meestal voordelig om al je abonnementen bij deze provider af te sluiten. Je profiteert namelijk vaak van klantenkorting.

1. Budget Mobiel: goedkoopste sim only met onbeperkt internet

De goedkoopste sim only met onbeperkt internet vind je bij Budget Mobiel. Het is de enige prijsvechter die onbeperkt data aanbiedt. Daarnaast kun je rekenen op een betrouwbare verbinding dankzij het KPN-netwerk. Bovendien bel je standaard onbeperkt bij Budget Mobiel.

De beste deal is de eenjarige bundel. Daarvoor betaal je de eerste zes maanden 10,50 euro per maand, waarna je de overige zes maanden 18,50 euro per maand gaat betalen. Gemiddeld genomen ben je dus 15,75 euro per maand kwijt. Klanten van Budget Thuis krijgen korting en betalen inclusief deze actie gemiddeld 14,50 euro per maand.

2. Odido: vanaf 20 euro per maand

Odido heeft het goedkoopste sim only-abonnement met onbeperkt data als we kijken naar de grote providers. Daar kies je uit verschillende internetsnelheden en pas je jouw bundel eenvoudig aan. Ideaal dus als je zo flexibel mogelijk wil zijn.

Onbeperkt internetten met snelheden tot 10Mbit/s doe je voor 25 euro per maand. Liever wat sneller? Dan betaal je 32,50 euro per maand voor 300Mbit/s, 37,50 euro per maand voor 600Mbit/s en 45 euro per maand voor snelheden tot 1Gbit/s. Heb je internet van Odido op je adres, dan krijg je korting op het maandbedrag: het abonnement tot 10Mbit/s kost je dan 20 euro per maand.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. KPN: vanaf 22,50 euro per maand

Dan KPN, dat net als Odido onbeperkt internet-abonnementen met verschillende snelheden heeft. Van 50Mbit/s tot 600Mbit/s, je maakt gebruik van razendsnel internet. Voor het goedkoopste abonnement met onbeperkt data betaal je – als KPN thuis-klant – 21,50 euro per maand. Nieuwe klanten betalen 26,50 euro per maand.

Daar horen 150 belminuten bij. Wil je ook onbeperkt bellen erbij in je bundel, dan betaal je een euro per maand extra. Standaard surf je bovendien via het 5G-netwerk.

4. Vodafone: vanaf 23,50 euro per maand

Vodafone heeft een groot aanbod aan bundels: van een kleine bundel met 2,5GB tot 50GB aan data delen met je familie. Onbeperkt internet is ook een mogelijkheid en die sluit je af voor 31 euro per maand. Als je internet van Ziggo op je adres hebt, dan wordt dat goedkoper.

Klanten van Ziggo en Vodafone ontvangen veel voordelen. Zo kost het goedkoopste onbeperkt internet-abonnement 23,50 euro per maand en krijg je een extra tv-pakket. Sportliefhebbers kiezen bijvoorbeeld voor Ziggo Sport Totaal, maar ook SkyShowtime of Ziggo Kids behoren tot de mogelijkheden.

Sim only met minder data

Is onbeperkt internet je te veel af? Dan zijn er tal van andere opties om mee te nemen in je overweging. Gebruik de prijsvergelijker om de beste keuze te maken. Daarin stel je de filters in op basis van jouw eisen. Denk aan minimum aantal MB’s en belminuten. Zo sluit jij de deal die het beste bij jou past.

Lebara sim only 150 min en 150 sms 500MB (4G) 1 maanden € 3,50 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Lebara Youfone sim only 200 min of 200 sms 500MB (5G) 1 maanden € 6,00 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Youfone Budget Mobiel sim only 200 min en 200 sms 3000MB (5G) 1 maanden € 7,50 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Budget Mobiel Bekijk alle deals