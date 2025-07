Dit is het goedkoopste sim only-abonnement: vind de beste deal

Maak jij sporadisch gebruik van je smartphone en mobiel internet? Dan heb je vast aan een zo goedkoop mogelijk sim only-abonnementje genoeg. We zetten de beste deals voor je op een rij.

Goedkoopste sim only-abonnement

Een sim only biedt je veel vrijheid. Er zijn veel meer providers om uit te kiezen, waaronder een aantal interessante prijsvechters. Dat komt doordat je alleen betaalt voor het gebruik van het netwerk, je data, belminuten en sms’jes. Daarom is dit dé manier om je telefoonkosten betaalbaar te houden.

Het andere voordeel is dat een telefoon niet onder het contract valt. Je gaat daardoor ook geen lening aan en wordt dus niet geregistreerd in het BKR-register. Houd tijdens het bepalen van het juiste abonnement voor jou rekening met je smartphonegebruik. Hoeveel bel je en ben je veel online te vinden? Wil jij zo min mogelijk kwijt zijn, dan ben je in dit artikel aan het juiste adres.

We zetten de goedkoopste sim only abonnementen op een rij, zodat jij niet te veel betaalt. Goed om te weten: alle abonnementen die we hier noemen geven je ongeveer 10GB aan data, omdat dit de meest gekozen bundel is.

1. 50+ Mobiel: 5 euro per maand

Bij 50+ Mobiel zijn er regelmatig goede acties. Zo betaal je momenteel gemiddeld 5 euro per maand voor 10GB data. Dat komt doordat je het eerste jaar 2,50 euro per maand betaalt via Mobiel.nl en de rest van de looptijd 7,50 euro per maand. Bellen doe je bij deze provider altijd onbeperkt.

Hoewel de naam van 50+ Mobiel anders doet vermoeden, hoef je niet de leeftijd van 50 jaar bereikt te hebben om een abonnement af te sluiten. De provider is vaak één van de voordeligste en heeft een goede klantenservice. Loop je tegen problemen aan met je telefoon of laptop, dan zijn er handige hulpvideo’s die je kan kijken. Ook spaar je voor kortingen in de Voordeelshop.

2. Youfone: 5,63 euro per maand

Op de tweede plek staat Youfone. Via Belsimpel sluit je jouw sim only met 10GB data af voor gemiddeld 5,63 euro per maand. Het eerste jaar betaal je slechts 3,75 euro per maand, waarna de maandelijkse prijs verhoogd wordt naar 7,50 euro per maand.

De internetsnelheid ligt hier op 200 Mbit/s en je belt 200 minuten lang met je vrienden of stuurt 200 sms’jes uit. Youfone maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk. Heb je thuis vast internet van Youfone? Dan ontvang je extra data. Je zou er dus ook voor kunnen kiezen om een kleinere bundel te nemen om nog goedkoper uit te zijn.

3. Simpel: 6 euro per maand

Hoewel Simpel op de derde plek staat vernoemd wat betreft prijs, is dit misschien wel de beste deal in dit rijtje. Momenteel betaal je de eerste 12 maanden 5 euro voor alle abonnementen, waardoor je gemiddeld 6 euro per maand kwijt bent voor 10GB data.

Deze partij maakt gebruik van het netwerk van Odido. De internetsnelheid ligt er op maximaal 150Mbit/s. Bij je bundel ontvang je 250 belminuten en 500 sms’jes, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor onbeperkt.

4. Budget Mobiel: 6,56 euro per maand

Dan Budget Mobiel. Voor een 10GB-bundel betaal je de eerste zes maanden 3,75 euro per maand. De andere 18 maanden wordt er iedere maand 7,50 euro van je rekening geschreven. Bij Budget Mobiel geldt een internetsnelheid van 100 Mbit/s.

Bovendien krijgen klanten van Budget Thuis klantvoordeel. Dit loopt op tot 2,50 euro korting per maand.

5. Lebara: 7,50 euro per maand

Last but not least: Lebara. Hier scoor je een sim only met 10GB data voor 7,50 euro per maand. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk als je voor de provider kiest en kan daardoor rekenen op een stabiele en betrouwbare verbinding.

Hoeveel data heb ik nodig?

Om deze vraag te beantwoorden, moet je jezelf een aantal vragen stellen. Allereerst moet je bepalen hoe vaak je gebruik gaat maken van mobiel internet. Maak je bijvoorbeeld voor het grootste gedeelte gebruik van wifi en verstuur je alleen af en toe een WhatsApp-berichtje en luister je wat muziek onderweg? Dan heb je aan een kleine bundel met 2GB of 3GB genoeg.

Zet je regelmatig je data in, bijvoorbeeld omdat je veel onderweg bent en kijk je zo nu en dan een video op YouTube, kies dan voor een bundel van 6GB. Kies voor 10GB als je intensief je telefoon gebruikt, of zelfs een bundel tot 20GB als je zo nu en dan Netflix gebruikt of een spelletje speelt. Wil je jouw verbruik niet in de gaten houden, ga dan voor onbeperkt data.

Veelgestelde vragen

Wat is de goedkoopste sim only? Momenteel is een sim only-abonnement van 50+ Mobiel het goedkoopste. Is 50+ Mobiel alleen voor ouderen? Nee, 50+ Mobiel is niet alleen voor mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Iedereen kan een abonnement afsluiten bij deze provider. Wat is goedkoper, sim only of abonnement? Dat ligt eraan. Kan jouw telefoon nog een aantal jaartjes mee, dan is een sim only waarschijnlijk de voordeligere keuze. Er zijn ook een aantal prijsvechters onder de aanbieders, waardoor abonnementen goedkoper zijn dan wanneer je jouw abonnement afsluit in combinatie met een telefoon. Kan een sim only in elke telefoon? Ja, een sim only-simkaart kan in elke telefoon. In het verleden kocht je een telefoon bij een provider, waarna er een zogenaamde simlock op je smartphone kwam. Je telefoon was gedurende de looptijd van je contract alleen in combinatie met deze provider te gebruiken. Dit is echter niet meer toegestaan, waardoor tegenwoordig een simkaart van elke provider in iedere telefoon werkt. Krijg je een nieuw telefoonnummer bij een sim only-abonnement? Als je dat wil, dan kan dat. Het is bij iedere provider ook mogelijk om je sim only af te sluiten met nummerbehoud, waardoor je jouw huidige telefoonnummer overgezet wordt naar je nieuwe sim only. Dit geef je tijdens het bestelproces aan.

Meer prijzen vergelijken

Wil jij nou een ander sim only-abonnement? We hebben naast de goedkoopste sim only-abonnementen ook sim only’s met onbeperkt internet en esim aanbieders inzichtelijk gemaakt. Zelf vergelijken doe je met onze sim only prijsvergelijker. Hierin geef je door middel van filters je wensen aan en komt de beste deal bovenaan te staan.