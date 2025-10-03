Zo haal je een slimme deurbel voor een klein budget: de 3 goedkoopste opties

Wil je jouw voordeur in de gaten houden, ook als je niet thuis bent? Dan is een slimme deurbel een ideale gadget voor jou, ook als je een wat kleiner budget hebt. We zetten de beste voor je op een rij.

3 beste goedkope slimme deurbellen van dit moment

Met een slimme deurbel weet je altijd wie er voor je voordeur staat, zelfs als je niet thuis bent. De pakketbezorger loop je nooit meer mis, want je vertelt gewoon waar het pakketje achtergelaten mag worden.

Ook als je wat minder te besteden hebt, is een slim huis binnen handbereik. Voor minder dan 100 euro heb je al een aantal goede opties. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

1. Eufy Video Doorbell C31 met Chime: voor 99 euro

Als eerste de Eufy Video Doorbell C31. Deze haal je inclusief Chime bij Bol in huis voor 99 euro. Deze beschikt over lokale opslagruimte, waardoor je niet vastzit aan een abonnement. Dat scheelt natuurlijk ook weer in de kosten. Het grootste voordeel is dat je hem zowel op batterijen gebruikt, als bekabeld kan aansluiten. Dit geeft je veel flexibiliteit.

Waar sommige deurbellen pas aangaan zodra iemand aanbelt, doet de C31 dat op het moment dat hij beweging detecteert. De beelden worden overigens in 2K Full HD-kwaliteit gemaakt, zodat je duidelijk kan zien wie er voor je deur staat. Zelfs ’s nachts is dat geen enkel probleem. Praat direct met je bezoeker of stuur een van tevoren opgenomen spraakbericht.

De C30, is inclusief Chime overigens ook in de aanbieding. Die scoor je voor 74 euro en is nagenoeg hetzelfde. Je moet het alleen doen met een kleinere batterij en geen “top tot teen-zicht”.

2. Ring Battery Video Doorbell Plus: voor 78 euro

Wil je liever een deurbel van het bekende merk Ring, dan is de Battery Video Doorbell Plus misschien wat voor jou. Deze haal je bij Bol in huis voor tijdelijk 78 euro, terwijl hij normaal 119 euro kost. De deurbel geeft je van top tot teen zicht, zodat je het ook ziet als een pakketje voor je deur ligt.

Een Ring-deurbel zonder abonnement is echter wel wat beperkter qua functies. Zo zal je het zonder automatische detectie van personen moeten doen en kan je beelden niet opslaan. Wil je gewoon een deurbel die je laat weten als er iemand voor je deur staat en met diegene praten, dan is het een prima keuze.

Ook de standaard variant is momenteel in de aanbieding: voor 39,99 euro bij Amazon.

3. Tapo D210 slimme deurbel: voor 67,20 euro

Het merk dat fijne slimme stekkers levert heeft ook een slimme deurbel. De D210 kost bij Amazon slechts 67,20 euro. Hij biedt 2K-kwaliteit beelden en je kan met de mensen voor je deur praten via het intelligente apparaatje. Beelden sla je lokaal op, op een micro-sd-kaartje, maar het kan ook in de Tapo Care-cloud.

Staat er in de avond iemand voor je deur, dan zie je dat gewoon in kleur op je telefoon en er gaat voor diegene een lampje aan op de deurbel. Zo kan een vriend de weg goed vinden en worden indringers afgeschrikt.