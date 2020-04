Fitnesstrackers zijn er in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Heb je een budget tot 50 euro, lees dan verder. Wij hebben namelijk de vijf meest betaalbare stappentellers van april 2020 voor jou op een rijtje gezet.



Goedkope stappentellers: april 2020

Naar buiten en wandelen met het hele gezin is wat lastig natuurlijk, maar er zijn nog genoeg plekken voor een lekker ommetje. Ook thuis of als je toch op kantoor bent kun je natuurlijk gewoon nog vrijelijk bewegen. Je stappen bijhouden kan met elke goedkope stappenteller.

Andere zaken die je veel vindt in fitnesstrackers zijn bijvoorbeeld hartslagmeters, sensoren om je slaap te meten of een kleurenschermpje om binnenkomende notificaties weer te geven. In dit artikel vind je in willekeurige volgorde vijf betaalbare stappentellers op een rij.

1. Xiaomi Mi Band 4

De Mi Band 4 is een betaalbare wearable van de bekende Chinese fabrikant Xiaomi. Dit apparaatje is voorzien van een klein kleurenscherm. Zo kun je niet alleen de tijd bekijken, maar ook binnenkomende notificaties, hoeveel stappen je hebt gezet en meer.

Deze activiteitentracker is waterdicht, waardoor je er ook gewoon een baantje mee kunt trekken in het zwembad. Met de Mi Fit-app krijg je allerlei fijne inzichten. Zo zie je hoeveel je geslapen hebt, wat je hartslag is hoeveel kilometer je die dag hebt afgelegd. De module is op te laden via een bijgeleverd kabeltje. Vervolgens kun je zo’n twee tot drie weken zonder op te laden genieten van deze kleine wearable.

Bekijk de Xiaomi Mi Band 4

2. Samsung Galaxy Fit-e

De Samsung Galaxy Fit-e is het goedkopere broertje van de Galaxy Fit. Deze stappenteller is te verkrijgen in verschillende kleuren, maar een kleurenscherm is niet aanwezig. Onder andere daardoor kon de prijs laag worden gehouden.

Ook deze wearable is waterdicht, handig voor de hardloopsessie in de regen of voor al het work out-zweet. Slaap monitoren is ook mogelijk met de Galaxy Fit-e, waardoor je een goed overzicht krijgt over jouw slaapgedrag. Verbinden doe je makkelijk en snel met je smartphone via bluetooth en ook krijg je direct een melding voor binnenkomende notificaties of oproepen.

Bekijk de Samsung Galaxy Fit-e

3. Huami Amazfit Cor 2

Ben je op zoek naar een stevige fitnesstracker, check dan de Huami Amazfit Cor 2. Die is namelijk voorzien van een laagje Gorilla Glass op het scherm om zo krassen tegen te gaan. De behuizing van de kast is van roestvrij staal, wat ook een stuk sterk is dan de behuizing van veel andere stappentellers.

Functies zoals een stappenteller, ingebouwde hartslagmeter en slaapmonitor zijn ook op de Amazfit Cor 2 te vinden. Daarnaast heeft dit apparaatje een kleurenscherm van 1,2 inch en is daarmee iets groter dan veel andere trackers. Qua accu moet je rekenen op een kleine twee weken zonder op te laden, alhoewel dat natuurlijk ook aan je gebruik ligt. Alle info over je work-outs en meer, check je in de app.

Bekijk de Huami Amazfit Cor 2

4. Honor Band 5

Ook de Honor Band 5 is een zeer voordelige stappenteller met interessante functies. Net als bij de Xiaomi Mi Band 4 is het mogelijk om verschillende digitale wijzerplaten te kiezen. Zo pas je het uiterlijk snel aan aan jouw (sport)outfit van de dag.

We zien ook een ingebouwde hartslagmeter en andere functies zoals een stappenteller en slaapmonitor zijn ook aanwezig. Richt je je iets meer op sport dan is de Honor Band 5 misschien wel de juiste tracker. Er zijn namelijk verschillende sportmodi aanwezig. Kwestie van kiezen of je gaat hardlopen, zwemmen of bijvoorbeeld op de fiets stapt en deze wearable houdt alles voor je bij.

Bekijk de Honor Band 5

5. Xiaomi Mi Band 3

Echt aan het kijken voor een goedkope stappenteller? Kijk dan eens naar de Xiaomi Mi Band 3. Dat apparaatje heeft enkele functies niet aan boord die zijn opvolger wel heeft. Zo lever je in op het kleurenscherm, want deze tracker heeft die niet. Meldingen van notificaties zie je echter nog steeds direct vanaf je pols op het zwart/wit-scherm.

Voor deze prijs krijg je ook een stappenteller die waterdicht is, zodat je ermee kunt douchen. Ook een hartslagmeter is ingebouwd, handig voor tijdens de work-outs. Opladen doe je een keer in de paar weken en omdat het apparaatje zo vederlicht is, heb je niet eens door dat je ‘m draagt.

Bekijk de Xiaomi Mi Band 3