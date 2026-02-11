Scoor een Golden Giftcard bij MediaMarkt (met zóveel gratis tegoed)

MediaMarkt heeft regelmatig goede actieperiodes. In januari is het vaak tijd voor de BTW Vrije Dagen en nu het februari is, scoor je een zogenaamde Golden Giftcard. Dit wil zeggen dat je gratis tegoed krijgt voor de rode webwinkel. We vertellen je er alles over.

Golden Giftcard bij MediaMarkt

Wordt het binnenkort tijd voor een nieuwe telefoon, koptelefoon of stofzuiger? Tot en met 15 februari haal je er een Golden Giftcard. Dit wil zeggen dat je een tegoed van 110 euro krijgt, maar 100 euro afrekent. Daardoor heb jij dus alvast 10 euro korting op jouw volgende aankoop, of dat nou voor jezelf is of een cadeau voor iemand anders.

Was je toch wat van plan iets te kopen bij MediaMarkt, dan is dit een leuke actie. Na je aankoop ontvang je een online voucher in je mail. Je kan hem dus direct uitgeven, maar ook bewaren. Hieronder hebben we wat ideeën op een rij gezet met gadgets met een goede aanbieding die je van je cadeaubon in huis kan halen.

1. Samsung Galaxy A56: gratis Buds 3 Pro en SmartTag2

Eén van de populairste toestellen op Android Planet, is de Samsung Galaxy A56. En dat snappen we goed, want deze telefoon geeft je redelijk veel functies voor een relatief lage prijs. Denk aan een groot amoled-scherm van 6,7 inch, Galaxy AI-functies, tot maar liefst zes jaar aan updates en een fijne cameraset.

Tijdelijk haal je hem bij MediaMarkt in huis voor 301 euro, maar in combinatie met een abonnement is hij voordeliger. Vooral als je kiest voor MediaMarkt’s eigen provider Let’s Go Mobile. Je hebt hem nu in handen vanaf 199 euro en krijgt ook nog eens gratis Buds 3 Pro draadloze oordopjes ter waarde van 157 euro en een SmartTag 2 van 39,99 euro.

2. Samsung Galaxy Buds 3 Pro: voor 139 euro (en maak kans op kaartjes voor Feyenoord)

Heb je geen nieuwe smartphone nodig, maar klonken die Galaxy Buds 3 Pro je wel goed in de oren hierboven? Ook voor alleen deze fijne draadloze oordopjes heeft MediaMarkt een goede aanbieding. Meestal kosten ze bij de rode webwinkel 157 euro, maar nu haal je ze in huis voor 139 euro. En, Feyenoord-fans opgelet: schaf je deze oortjes aan, dan maak je ook nog eens iedere thuiswedstrijd kans op twee kaartjes voor Feyenoord.

De Galaxy Buds 3 Pro hebben comfortabele rubberen opzetstukjes, zodat je de hele dag naar je favoriete muziek kan luisteren. Daarnaast zitten er lichtbalkjes in de oortjes verwerkt, waarmee je het batterijniveau of andere info over je oordopjes te zien krijgt. Daarnaast is er active noise cancellation en met Galaxy AI pas je het geluid aan op je omgeving.

3. Kobo Clara Colour: van 169 euro voor 149 euro

Daarnaast is de Kobo Clara Colour in de aanbieding. Normaal kost ‘ie je zo’n 169 euro, maar momenteel ben je er 149 euro voor kwijt. Met het extra tegoed van de Golden Giftcard kom je uit op de laagste prijs ooit voor deze e-reader.

Het is trouwens een fijn apparaat, waar je ongeveer 12.000 e-books op kan zetten. Hij geeft vervolgens afbeeldingen in kleur weer, wat fijn is als je van stripboeken houdt. Bovendien is er ondersteuning voor audioboeken, dus heb je even niet de tijd om rustig te gaan zitten om te lezen dan luister je gewoon verder.

