Zo heb je altijd de nieuwste Google AI-functies bij de hand (ADV)

Kunstmatige intelligentie komen we op steeds meer plekken in het leven tegen. Telefoons van nu zitten ook boordevol AI, waardoor nóg meer mogelijk wordt. Met de gloednieuwe Pixel 10-serie heb jij de nieuwste Google AI-functies altijd bij de hand.

De nieuwste AI-features op de Google Pixel 10-serie

Met een van de gloednieuwe Google Pixel 10-toestellen worden de mogelijkheden eindeloos. Want naast de uitmuntende camera’s, zijn ze voorzien van de nieuwste Google AI-functies.

Bovendien krijg je bij aankoop van een van de nieuwe Google Pixels een jaar lang gratis Google AI Pro ter waarde van 263 euro cadeau. Dit is inclusief 2TB extra cloudopslag, zodat je al jouw bestanden veilig bewaart en altijd toegang hebt tot belangrijke documenten. We zetten hieronder de handigste AI-functies voor je op een rijtje.

Gemini in Google Maps, Gmail en nog veel meer

De meest bekende functie op basis van kunstmatige intelligentie in de Google Pixel-telefoons is waarschijnlijk de ‘Magische Editor’. Hiermee bewerk je al jouw foto’s tot perfectie. Maar er is nog veel meer AI te vinden in allerlei apps die jij dagelijks gebruikt.

Denk hierbij aan Google Maps en Gmail, maar ook YouTube, Calendar en nog veel meer. Nu zijn er veel functies die je direct in deze apps kan gebruiken, maar dankzij Google Gemini hoef je niet meer te schakelen tussen applicaties. Alles wat je nodig hebt, staat al voor je klaar. Hieronder lees je een aantal situaties waarin dit goed van pas komt.

Vind snel de beste route naar je afspraak

Stel, je hebt een afspraak in je agenda staan, maar bent aan de late kant. Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk de beste route vinden. Normaal zou je daarvoor in je agenda moeten checken hoe laat je de afspraak hebt en via Google Chrome het adres erbij zoeken, om dit alles vervolgens in Maps op te zoeken.

Met Google Gemini gaat dit gelukkig veel sneller. Het enige dat je hoeft te doen, is te vragen in de Gemini-app: “Plan mijn route naar mijn afspraak en houd rekening met files”. Binnen enkele seconden zie jij op je scherm precies hoe je moet rijden om zo snel mogelijk van A naar B te komen.

Je moet koken vanavond, maar hebt geen idee wat

Nog geen inspiratie wat je wil eten na werk? Je herinnert je dat je nog een broccoli in de koelkast hebt liggen, zonde om weg te gooien. Je zou nu kunnen googelen op recepten met broccoli, maar je kunt ook direct een boodschappenlijstje laten maken.

Vraag aan Gemini een gemakkelijk recept op te stellen met broccoli en laat een boodschappenlijstje maken. Eventueel geef je ook direct andere voorkeuren door, zoals vegetarisch of glutenvrij. Zo haal je direct na werk bij de supermarkt alles in huis.

Plan binnen enkele minuten een weekendje weg

Tijd voor een tripje met vrienden? Dat plannen kan nogal wat tijd kosten, maar niet als je gebruikmaakt van Google Gemini. In de app vraag je om een weekendtrip te plannen met vriend(inn)en. Dit kun je vragen met een specifieke bestemming in gedachten, maar het is ook mogelijk om een lijst met suggesties te krijgen.

Vervolgens krijg je een gedetailleerde dagplanning en kun je die eventueel direct in je agenda plannen. Zo weet je welk weekend je vrij moet houden én welke activiteiten op de planning staan.

Alles wat je maar kan bedenken komt tot leven

Beeldbewerking til je met Gemini ook naar een hoger niveau. Met het gloednieuwe Nano Banana (binnen de app te vinden onder ’tools’ en daarna ‘afbeelding’) komt alles tot leven. Hiermee bewerk je onder andere bestaande afbeeldingen. Denk bijvoorbeeld aan een foto van jezelf. Test een ander kapsel uit of verander de achtergrond. Het voordeel is dat je gewoon op jezelf blijft lijken, terwijl andere AI-modellen daar soms nogal wat mee rommelen.

Afbeeldingen genereren is ook zeker mogelijk. Geef in een prompt aan wat je in je hoofd hebt en Gemini voert het uit. Staat hij klaar, maar is het nog niet helemaal wat je had gehoopt? Dan pas je hem met verdere prompts aan tot hij wel perfect is.

Daarnaast maak je van meerdere foto’s één plaatje. Bijvoorbeeld omdat je een prachtige foto van jezelf hebt, maar daar graag ook je kat in wil. Nano Banana maakt dit mogelijk en laat je op de foto zelfs je kat knuffelen.

Hier vermaak je je zeker een poosje mee, maar het heeft ook praktische toepassingen. Wil je bijvoorbeeld een nieuwe bank, dan kijk je hiermee vast of het meubel dat je op het oog hebt wel in jouw woonkamer staat. Of maak eens een persoonlijk en unieke verjaardagskaart voor die ene goede vriend.

Til video’s naar een hoger niveau

Ga nog een stapje verder met het bewerken van video’s. Daarvoor pak je Veo 3 erbij, wat inbegrepen is bij Google AI Pro. Dit krijg je tijdelijk gratis bij aankoop van een van de Google Pixel 10-telefoons. Wees in je tekstprompt zo uitgebreid mogelijk en beschrijf het idee dat je in je hoofd hebt.

We hebben dit natuurlijk even uitgetest en de volgende prompt ingevuld:

Maak een video van een cavia op een scooter in New York

Het resultaat laat zien dat de gekste dingen hiermee werkelijkheid kunnen worden:

Hier creëer je dus hele grappige video’s mee, maar in de praktijk is dit ook weer te gebruiken om je woonkamer te visualiseren na een make-over. Of maak een snelle reel voor Instagram of een TikTok over je weekendje in Rome.

Praat met Gemini alsof je met een vriend belt

Soms heb je even geen tijd om je vragen uit te typen. Speciaal voor die momenten is daar Gemini Live. Je praat met de AI-assistent alsof je aan de telefoon bent met iemand. Vervolgens krijg je natuurlijke antwoorden met vervolgvragen en suggesties.

Kom je tijdens het koken voor een familiediner handen te kort, maar wil je even weten hoelang het eten nog in de oven moet? Stel dan snel en handsfree deze vraag. Je begint gewoon direct met “Hey Google” of “Hey Gemini”, zoals je gewend bent van de Google Assistent.

Maak je je klaar voor een dag op kantoor, dan wil je misschien ook eerst weten of er file staat. Vraag Gemini Live snel hoe druk het is op de weg en je weet of je wat eerder moet vertrekken of je nog eventjes kunt omdraaien.

Gemini Live Video kijkt met je mee

Heb je een probleem dat niet zo goed uit te leggen is? Dan kijkt Gemini met je mee via Live Video. Hiermee lijkt het alsof je aan het videobellen bent en een expert laat meekijken. Ben je een lamp aan het ophangen, maar weet je niet meer welk draadje waar hoort? Gemini kijkt mee via de camera en vertelt je welk kabeltje waar in moet.

Sta je in het tuincentrum en wil je snel weten of een plant giftig is voor je kat? Gemini Live kijkt via de camera, herkent de plant en laat je weten of je ‘m veilig in huis kunt halen.

Eén jaar lang gratis Google AI Pro bij de Pixel 10-serie

Ga je voor de compacte Google Pixel 10 of de uitgebreidere Pixel 10 Pro? Of misschien hou jij wel van een groter scherm en kies je voor de Pixel 10 Pro XL. Op het grote scherm van de Pixel 10 Pro Fold heb je alle ruimte om jouw creatieve kant de vrije loop te laten.

Al deze krachtige telefoons zijn voorzien van Google Gemini én je ontvangt bij je bestelling een jaar lang gratis Google AI Pro ter waarde van 263 euro. Bovendien krijg je 2TB gratis cloudopslag, zodat je alle ruimte hebt om al je bestanden veilig te bewaren.