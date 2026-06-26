Google Home Speaker bestellen? Hier kun je terecht

Ben je van plan om de Google Home Speaker in huis te halen? De slimme speaker is bij een aantal webwinkels beschikbaar en die zetten we in dit artikel op een rijtje.

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Google Home Speaker bestellen doe je hier

Met de Home Speaker brengt Google eindelijk weer een slimme speaker uit. Het apparaat draait volledig om Gemini en laat je altijd en over in huis met de AI-assistent praten. De Google Home Speaker is sinds kort verkrijgbaar in Nederland en kost 119,99 euro.

Lijkt de Google Home Speaker je wel wat voor in huis? Bestellen kan bij de Google Store, Bol, MediaMarkt en Coolblue. Via de knoppen hierboven kom je direct bij de webshops terecht en kun je een bestelling plaatsen. Houd er wel rekening mee dat de slimme speaker niet overal goed op voorraad is.

Goed om te weten is dat je tijdelijk van een actie profiteert. Als je de Google Home Speaker in huis haalt, krijg je er namelijk zes maanden Google Home Premium bij. De actie geldt tot 30 september.

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Meer over de Google Home Speaker

De Google Home Speaker lijkt op een combinatie van een HomePod Mini van Apple en een Nest Mini van Google: een opgeblazen bol met stof eromheen. De bol staat op een ledring waarmee via licht wordt gecommuniceerd of Gemini luistert, denkt of iets zegt. De speaker biedt 360 graden aan geluid, waardoor je het apparaat dus het beste een zo centraal mogelijke plek geeft.

Het is mogelijk om de Google Home Speaker te koppelen met een Google TV Streamer, waardoor je het geluid van je televisie op de speaker hoort. Verder kun je aan Gemini van alles vragen, opdrachten geven voor je smart home of een timer zetten tijdens het koken.

Wil je meer weten? Lees dan ook onze uitgebreide review van de Google Home Speaker, waarin we alle ins en outs bespreken: