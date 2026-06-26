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Google Home Speaker bestellen? Hier kun je terecht

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
26 juni 2026, 16:58
2 min leestijd
Google Home Speaker bestellen? Hier kun je terecht

Ben je van plan om de Google Home Speaker in huis te halen? De slimme speaker is bij een aantal webwinkels beschikbaar en die zetten we in dit artikel op een rijtje.

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Google Home Speaker bestellen doe je hier

Met de Home Speaker brengt Google eindelijk weer een slimme speaker uit. Het apparaat draait volledig om Gemini en laat je altijd en over in huis met de AI-assistent praten. De Google Home Speaker is sinds kort verkrijgbaar in Nederland en kost 119,99 euro.

Lijkt de Google Home Speaker je wel wat voor in huis? Bestellen kan bij de Google Store, Bol, MediaMarkt en Coolblue. Via de knoppen hierboven kom je direct bij de webshops terecht en kun je een bestelling plaatsen. Houd er wel rekening mee dat de slimme speaker niet overal goed op voorraad is.

Bekijk de Google Home bij Bol

Bekijk de Google Home bij Bol
Bekijk de Google Home bij Coolblue

Bekijk de Google Home bij Coolblue
Bekijk de Google Home bij MediaMarkt

Bekijk de Google Home bij MediaMarkt

Goed om te weten is dat je tijdelijk van een actie profiteert. Als je de Google Home Speaker in huis haalt, krijg je er namelijk zes maanden Google Home Premium bij. De actie geldt tot 30 september.

Meer over de Google Home Speaker

De Google Home Speaker lijkt op een combinatie van een HomePod Mini van Apple en een Nest Mini van Google: een opgeblazen bol met stof eromheen. De bol staat op een ledring waarmee via licht wordt gecommuniceerd of Gemini luistert, denkt of iets zegt. De speaker biedt 360 graden aan geluid, waardoor je het apparaat dus het beste een zo centraal mogelijke plek geeft.

Het is mogelijk om de Google Home Speaker te koppelen met een Google TV Streamer, waardoor je het geluid van je televisie op de speaker hoort. Verder kun je aan Gemini van alles vragen, opdrachten geven voor je smart home of een timer zetten tijdens het koken.

Wil je meer weten? Lees dan ook onze uitgebreide review van de Google Home Speaker, waarin we alle ins en outs bespreken:

Google Home Speaker review: 360 graden Gemini

Google Home Speaker review: 360 graden Gemini

Lees verder

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Google
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